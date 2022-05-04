Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 273
"myexp.ex5::euro.bmp"
Son derlemede bir hata vardı. if (prev_calculated== 0 ) işlevi artık her tikte etkinleşir...
Tek "şanssız" ben miyim?
Bir tür hatayı en son ne zaman fark ettiğimi bile hatırlamıyorum - her şey harika çalışıyor.
Terminali yeniden başlattı - her şey yolunda. Neydi - anlamadım.
Grafikten çıkarılacak “ göstergeler listesinde ” birden fazla göstergeyi vurgulama varsayımını ekleyebilir misiniz?
Ve neden "veri penceresindeki" göstergeleri silemiyorsunuz?
Hesap durumu göstergelerinin dinamiklerini gösterge üzerinde gösterme olasılığı konusunu # 24h ttp://www.mql5.com/ru/forum/2963/page5 yazısında somutlaştırdı .
381 oluşturun. HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ!!!
terminal her yeniden başlatıldığında, uzmanlar farklı parametrelerle (ne olursa olsun) başlatılır.
Yeniden üretildi, anlıyoruz.
384 yapı . 4 pencere için birkaç uzman denedim. tamam, işe yarıyor. Zaten çok memnun kaldım))) 20 pencerede denedim - HALA ÇALIŞMIYOR!!!
PS Doğru, kararlılık ortaya çıktı - parametreler hiçbirine değil, açıkça varsayılanlara geri yüklendi ...
Danışmanda gösterge çizgisi indeksinin değerini nasıl göstereceğimi söyle. 1. satır ve 2. satır değerine ihtiyacım var.
ancak tokay işlevinin açıklamasında, farklı bir şekilde yapılması gerektiğini anladığım için hiçbir olasılık yok.
int iCustom ( sicim sembol _ ENUM_TIMEFRAMES, sicim isim ...);
MT4'te endeksler int modunda belirtildi
Ya da beni gerçeğin yoluna yönlendir, kendim çözebilirim,
3. gündür forumu dolaşıyorum, öyle bir şey yok ki...