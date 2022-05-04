Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 273

"myexp.ex5::euro.bmp"
Teşekkürler, en son sürüm için değişikliklerin açıklamasını düzeltin.
 
Son derlemede bir hata vardı. if (prev_calculated== 0 ) işlevi artık her tikte etkinleşir...
Aynı şekilde.
Terminali yeniden başlattı - her şey yolunda. Neydi - anlamadım.
 

Tek "şanssız" ben miyim?

Bir tür hatayı en son ne zaman fark ettiğimi bile hatırlamıyorum - her şey harika çalışıyor.

Terminali yeniden başlattı - her şey yolunda. Neydi - anlamadım.
Benim için de her şey normale döndü. Belki sunucuda bir sorun vardı?
 

Grafikten çıkarılacak “ göstergeler listesinde ” birden fazla göstergeyi vurgulama varsayımını ekleyebilir misiniz?


Ve neden "veri penceresindeki" göstergeleri silemiyorsunuz?

 

Hesap durumu göstergelerinin dinamiklerini gösterge üzerinde gösterme olasılığı konusunu # 24h ttp://www.mql5.com/ru/forum/2963/page5 yazısında somutlaştırdı .

 
Ve neden "veri penceresindeki" göstergeleri silemiyorsunuz?

Yapabilir. Gösterge özellikleri - "Görselleştirme" sekmesi - " Veri penceresinde göster" onay kutusu
 
381 oluşturun. HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ!!!

terminal her yeniden başlatıldığında, uzmanlar farklı parametrelerle (ne olursa olsun) başlatılır.



Yeniden üretildi, anlıyoruz.

384 yapı . 4 pencere için birkaç uzman denedim. tamam, işe yarıyor. Zaten çok memnun kaldım))) 20 pencerede denedim - HALA ÇALIŞMIYOR!!!

PS Doğru, kararlılık ortaya çıktı - parametreler hiçbirine değil, açıkça varsayılanlara geri yüklendi ...

 
384 yapı . 4 pencere için birkaç uzman denedim. tamam, işe yarıyor. Zaten çok memnun kaldım))) 20 pencerede denedim - HALA ÇALIŞMIYOR!!!

PS Doğru, kararlılık ortaya çıktı - parametreler hiçbirine değil, açıkça varsayılanlara geri yüklendi ...

Düzeltme bir sonraki derlemede olacak.
 

Danışmanda gösterge çizgisi indeksinin değerini nasıl göstereceğimi söyle. 1. satır ve 2. satır değerine ihtiyacım var.

ancak tokay işlevinin açıklamasında, farklı bir şekilde yapılması gerektiğini anladığım için hiçbir olasılık yok.

int iCustom ( sicim    sembol _ ENUM_TIMEFRAMES, sicim   isim ...);

MT4'te endeksler int modunda belirtildi

çift iCustom ( dize sembolü, int zaman çerçevesi, dize adı, ..., int modu, int shift)


Ya da beni gerçeğin yoluna yönlendir, kendim çözebilirim,

3. gündür forumu dolaşıyorum, öyle bir şey yok ki...

