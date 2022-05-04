Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 277

Optimizasyon sırasında, giriş parametrelerinin sayısı tamamen farklı olmasına rağmen, test cihazı genellikle "ayarlar" sekmesinde toplam geçiş sayısını 1280 olarak gösterir.

SoundChip :

Genetik algoritma modu?
TESTER MT5 384 hakkında soru.

sorun: giriş parametreleri sekmesinde, 12.0 değeri görüntülenir (örneğin, danışmanın bazı parametreleri için),

terminali kapatın, EA kodundaki parametre değerlerini değiştirin, derleyin ve çalıştırdıktan sonra

terminal, parametre değerleri ilk çalıştırmadakiyle aynı kalır (ve kod zaten 4.0'a sahiptir).

çözüm: test klasörünü açtı ve oradaki tüm günlükleri ve dosyaları sildi (tırnak işaretleri hariç) - sekmede şimdi her şey yolunda

giriş parametreleri artık doğru parametreleri gösteriyor.


Bu hatayı bir şekilde çözmek mümkün mü, böylece her seferinde dosyaları test cihazından/

 
alexluek :

Bu hatayı bir şekilde çözmek mümkün mü, böylece her seferinde dosyaları test cihazından/

Bu bir hata değildir - test cihazı, uzmanın giriş parametreleri listesi değişene kadar ayarları özellikle hatırlar. Bu, birden çok yeniden derlemeden sonra kaydedilen değerlerle hızlı bir şekilde test etmeye yardımcı olur.

Varsayılan (uzman kodundan) uzman ayarlarını belirlemek için:


 

Kendi oluşturduğum Expert Advisor'ları bu menüde nasıl görüntüleyebilirim? sadece bu 5 parça vurgulanmış ve bu kadar (((ve onlara ihtiyacım yok)

 
Trolls :

Kendi oluşturduğum Expert Advisor'ları bu menüde nasıl görüntüleyebilirim? sadece bu 5 parça vurgulanmış ve bu kadar (((ve onlara ihtiyacım yok)

Daha kolay olamazdı: Uzman Danışmanınızı bu klasöre yapıştırın ve derleyin

C:\Program Dosyaları\MetaTrader 5\MQL5\Uzmanlar\Danışmanlar

ve her şey işe yarayacak!

 
Renat :

Bu bir hata değildir - test cihazı, uzmanın giriş parametreleri listesi değişene kadar ayarları özellikle hatırlar. Bu, birden çok yeniden derlemeden sonra kaydedilen değerlerle hızlı bir şekilde test etmeye yardımcı olur.

Varsayılan (uzman kodundan) uzman ayarlarını belirlemek için:


Teşekkürler, şimdi her şey açık.
 

Söyle bana - koddaki mantık doğru mu?

2 çift para biriminin mevcut pozisyonlarının lot sayısını karşılaştırmak gerekir. 

   if ( PositionSelect (Symbol1)== true )
     {
       double posS1= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME );
       if ( PositionSelect (Symbol2)== true )
        {
         double posS2= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME );  
         if (posS2<=posS1)    
            {  
             ...
            }
        }
     }  

burada posS1 - mevcut pozisyonun parti büyüklüğünün değerini alır Symbol1

posS2 - burada Symbol2'nin mevcut konumunun lotlarının değeri

sonra bunları if (posS2<=posS1) ile karşılaştırırız.

Test cihazını çalıştırıyorum - ve açma ve kapama aynı yönde başlıyor (2 çift için), bu karşılaştırmayı ekledikten sonra,

bu kod olmadan her şey yolunda gidiyor. Lütfen bana mantığın nerede bozulduğunu söyle.

 
Yedelkin :
Genetik algoritma modu?
Evet. Makaleyi okumanız gerekiyor. Gerçeği söylüyorlar - bir şey işe yaramazsa, talimatları okumaya çalışın :)
 
SoundChip :
Evet. Makaleyi okumanız gerekiyor. Gerçeği söylüyorlar - bir şey işe yaramazsa, talimatları okumaya çalışın :)
Yeni başlayanlar için, İstemci terminali de yapacak / Testçi / Testçi ile çalışma / Uzman Danışman optimizasyonu / Optimizasyon türleri / Hızlı (genetik algoritma)
