Optimizasyon sırasında, giriş parametrelerinin sayısı tamamen farklı olmasına rağmen, test cihazı genellikle "ayarlar" sekmesinde toplam geçiş sayısını 1280 olarak gösterir.
Ne ile bağlanabilir?
TESTER MT5 384 hakkında soru.
----------------------------------
sorun: giriş parametreleri sekmesinde, 12.0 değeri görüntülenir (örneğin, danışmanın bazı parametreleri için),
terminali kapatın, EA kodundaki parametre değerlerini değiştirin, derleyin ve çalıştırdıktan sonra
terminal, parametre değerleri ilk çalıştırmadakiyle aynı kalır (ve kod zaten 4.0'a sahiptir).
çözüm: test klasörünü açtı ve oradaki tüm günlükleri ve dosyaları sildi (tırnak işaretleri hariç) - sekmede şimdi her şey yolunda
giriş parametreleri artık doğru parametreleri gösteriyor.
Bu hatayı bir şekilde çözmek mümkün mü, böylece her seferinde dosyaları test cihazından/
Bu bir hata değildir - test cihazı, uzmanın giriş parametreleri listesi değişene kadar ayarları özellikle hatırlar. Bu, birden çok yeniden derlemeden sonra kaydedilen değerlerle hızlı bir şekilde test etmeye yardımcı olur.
Varsayılan (uzman kodundan) uzman ayarlarını belirlemek için:
Kendi oluşturduğum Expert Advisor'ları bu menüde nasıl görüntüleyebilirim? sadece bu 5 parça vurgulanmış ve bu kadar (((ve onlara ihtiyacım yok)
Daha kolay olamazdı: Uzman Danışmanınızı bu klasöre yapıştırın ve derleyin
C:\Program Dosyaları\MetaTrader 5\MQL5\Uzmanlar\Danışmanlar
ve her şey işe yarayacak!
Söyle bana - koddaki mantık doğru mu?
2 çift para biriminin mevcut pozisyonlarının lot sayısını karşılaştırmak gerekir.
burada posS1 - mevcut pozisyonun parti büyüklüğünün değerini alır Symbol1
posS2 - burada Symbol2'nin mevcut konumunun lotlarının değeri
sonra bunları if (posS2<=posS1) ile karşılaştırırız.
Test cihazını çalıştırıyorum - ve açma ve kapama aynı yönde başlıyor (2 çift için), bu karşılaştırmayı ekledikten sonra,
bu kod olmadan her şey yolunda gidiyor. Lütfen bana mantığın nerede bozulduğunu söyle.
Genetik algoritma modu?
Evet. Makaleyi okumanız gerekiyor. Gerçeği söylüyorlar - bir şey işe yaramazsa, talimatları okumaya çalışın :)