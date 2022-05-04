Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 268
Göstergelerin sırası nasıl değiştirilir? Grafikten kaldırılmadı.
MT4'te olduğu gibi "alıntı arşivi" ile MT5'te çalışabilmek isterdim ama hiç değil. Lütfen yapın.
Böyle bir arşiv yok ve asla olmayacak.
Bunun nedeni, tırnak geçmişi senkronizasyon algoritmasıdır.
Teşekkürler, yardımcı oldu.
GBPUSD sembolü için kâr puanlarının ve fiyatlarının yuvarlanmasıyla ilgili bazı yanlış anlamalar burada. Olması gerektiği gibi görünmüyor.
Terminalin mantığına dayalı olarak, bir ağ pozisyonu hesaplanırken bu normal bir olgudur.
Yuvarlama gerekliyse, bunu kodda kendiniz yapmanız gerekecektir.
Hizmet masasındaki geliştiricilerin yanıtından:
Süperpozisyon için formülle hesaplanan fiyat gösterilir.
Tekrar! Bu hiçbir şekilde mümkün değil! Her şey başlangıçta konsept düzeyindedir:
yönetici
1420
Ancak MetaTrader 4'te geçmiş değişiklikleri üzerindeki kontrol seviyesi daha zayıftır. Toplam geçmiş kontrolü uğruna MT5'te kendi geçmişinizin kullanımını yasakladık (sunucudan sürekli olarak üzerine yazılacaktır).
Göstergelerin sırası nasıl değiştirilir? Grafikten kaldırılmadı.
Büküyorum, büküyorum, ArrayIsSeries'in (Yüksek) neden her zaman yanlış olduğunu anlamak istiyorum
Büküyorum, büküyorum, ArrayIsSeries(High)'in neden her zaman yanlış olduğunu anlamak istiyorum
servis masasına yaz
kendisi yazdı
kendisi yazdı
sunucunuzu kullanıyorum. hala güncellenmemiş maliyet 375 yapı (önceki sayfadaki şekle bakın). İkinci güncelleme zaten çıktı. Lütfen menü öğesini yeni sürümün zorunlu kontrolünü yapın ve güncelleyin
Güncellemelerin indirilmesiyle ilgili terminal günlüklerinde herhangi bir giriş var mı?
Genellikle böyle bir şeye benziyor
:) Ve ben.