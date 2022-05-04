Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 268


 

Göstergelerin sırası nasıl değiştirilir? Grafikten kaldırılmadı.

alexluek :

MT4'te olduğu gibi "alıntı arşivi" ile MT5'te çalışabilmek isterdim ama hiç değil. Lütfen yapın.


Böyle bir arşiv yok ve asla olmayacak.

Bunun nedeni, tırnak geçmişi senkronizasyon algoritmasıdır.

Jager :

Teşekkürler, yardımcı oldu.

GBPUSD sembolü için kâr puanlarının ve fiyatlarının yuvarlanmasıyla ilgili bazı yanlış anlamalar burada. Olması gerektiği gibi görünmüyor.


Terminalin mantığına dayalı olarak, bir ağ pozisyonu hesaplanırken bu normal bir olgudur.

Yuvarlama gerekliyse, bunu kodda kendiniz yapmanız gerekecektir.

Hizmet masasındaki geliştiricilerin yanıtından:

Süperpozisyon için formülle hesaplanan fiyat gösterilir. 

Position Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN)
 
alexluek :

Tekrar! Bu hiçbir şekilde mümkün değil! Her şey başlangıçta konsept düzeyindedir:


yönetici
1420
Renat 2011.01.12 15:23 2011.01.12 15:23:47

Ancak MetaTrader 4'te geçmiş değişiklikleri üzerindeki kontrol seviyesi daha zayıftır. Toplam geçmiş kontrolü uğruna MT5'te kendi geçmişinizin kullanımını yasakladık (sunucudan sürekli olarak üzerine yazılacaktır).

 
gumgum :

Göstergelerin sırası nasıl değiştirilir? Grafikten kaldırılmadı.

Kendime defalarca sorduğum bir soru bu...
 

Büküyorum, büküyorum, ArrayIsSeries'in (Yüksek) neden her zaman yanlış olduğunu anlamak istiyorum


 








//--- Пример использования (скрипт выводит три последних High текущего графика):

double High[];
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>



void OnStart ()
  {

   Print ( "ArrayIsSeries(High) " , ArrayIsSeries (High));

   CiHigh z;

   int count= 3 ;
   if (z.Create( _Symbol , _Period )==true)
     {
       if (z.GetData( 0 ,count,High)==count)
        {
         for ( int i= 0 ; i<count; i++) Print (i, "=" ,High[i]);
         Print ( "ArraySetAsSeries(High,true) " , ArraySetAsSeries (High,true));
         Print ( "ArrayIsSeries(High) true = " , ArrayIsSeries (High));
         for ( int i= 0 ; i<count; i++) Print (i, "=" ,High[i]);
         Print ( "ArraySetAsSeries(High,false) " , ArraySetAsSeries (High,false));
         Print ( "ArrayIsSeries(High) false = " , ArrayIsSeries (High));
         for ( int i= 0 ; i<count; i++) Print (i, "=" ,High[i]);
        }
       else
         Print ( "Не удалось получить " ,count, " данных таймсерии." );
     }
   else Print ( "Ошибка создания таймсерии." );
   Print ( "ArrayIsSeries(High) " , ArrayIsSeries (High));
   Print ( "GetLastError() " , GetLastError ());
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
BoraBo :

Büküyorum, büküyorum, ArrayIsSeries(High)'in neden her zaman yanlış olduğunu anlamak istiyorum

AlexSTAL :


Trolls :
sunucunuzu kullanıyorum. hala güncellenmemiş maliyet 375 yapı (önceki sayfadaki şekle bakın). İkinci güncelleme zaten çıktı. Lütfen menü öğesini yeni sürümün zorunlu kontrolünü yapın ve güncelleyin

Güncellemelerin indirilmesiyle ilgili terminal günlüklerinde herhangi bir giriş var mı?

Genellikle böyle bir şeye benziyor 

2011.01.19 09:26:45     LiveUpdate      new terminal 5.00 build 381 (IDE: 381, MQL: 381, Tester: 381) is available
...
2011.01.19 09:27:03     LiveUpdate      'mt5clw' downloaded (4832 kb)
2011.01.19 09:27:06     LiveUpdate      'mt5clwide' downloaded (1018 kb)
2011.01.19 09:27:10     LiveUpdate      'mt5clwmql' downloaded (1354 kb)
2011.01.19 09:27:23     LiveUpdate      'mt5clwtst' downloaded (3814 kb)
2011.01.19 09:27:23     LiveUpdate      downloaded successfully
...
 
BoraBo :
