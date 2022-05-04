Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 270
Bu göstergeyi çalıştırın ve her şeyi kendiniz göreceksiniz:
İçinde
375 inşa et. kosachishche sadece korkunç, bunun sonucunda zaten oldukça özel para kaybettim ...
EA parametreleri, terminali kapattıktan/açtıktan sonra ayarlananlara geri yüklenmez.
daha doğrusu, bazı parçalar kurtarılabilir (örneğin, 6'dan 3'ü), geri kalanı varsayılan ayarlara sıfırlanır. Temel olarak, kendi hayatınız.
terminal her yeniden başlatıldığında, uzmanlar farklı parametrelerle (ne olursa olsun) başlatılır.
Bu fonksiyon yönü kontrol eder, tersine çevirmez.
1) Başlatma olmadan
2) Başlatma ile
3) Yukarıdaki kod, yalnızca ArrayGetAsSeries dizisinin indeksleme yönünü alma işleviyleServis masasında, fonksiyonun adıyla bir hata yaptım, sadece
İçinde
Bu nedenle, OnCalculate() içinde şunu yapıyorum:
ArrayGetAsSeries'in (düşük) dönüşünün gerçekleşmesine yardımcı olabilir misiniz?
İçinde
open[] ve OnCalculate'deki diğer tüm diziler zaman serileridir. Ve en başta, MQL5 dili yazıldığında, ArrayGetAsSeries() onlar için true döndü ve onlar için indeksleme tıpkı bir zaman serisi için gibiydi - yani geriye doğru.
Ancak daha sonra gösterge arabelleklerinin hesaplamalarını MQL4 tarzında yazmanın çok uygunsuz ve doğal olmadığı ortaya çıktı ve tek bir çıkış yolu vardı - bu zaman serilerinin indekslenmesini her seferinde kullanımlarını kolaylaştırmak için tersine çevirmek. Bunun gibi özel göstergeler yazmaya başladık:
Ama her seferinde böyle bir ayak örtüsü yazıp çevirmenin de Buz olmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle bu zaman serilerinin normal diziler gibi indeksleme ile aktarılmasına karar verilmiştir. Bir zaman serisinin indekslemesi bir zaman serisi gibi olmadığında böyle bir paradoks böyle ortaya çıktı. Bu nedenle yardım, indeksleme sırasının kontrol edilmesi ve gerekirse gerektiği gibi ayarlanması gerektiğini söylüyor.
Sadece bir derleyici hatası nedeniyle true değerini döndürür, değeri parametre olarak yanlış görüntülenir. Bu yolu kontrol edin:
Sonuç:
Teşekkürler, anladım.
if() koşulundaki ArrayIsSeries() ve ArrayGetAsSeries() açıklandığı gibi çalışır, ancak Print() her zaman false yazdırır.
geliştiriciler
1. lütfen geçmiş test cihazına yüklemeyi kontrol edin (test ilk kez başlar).
"Geçen ay" aralığı ile H1'deki standart MACD Örneği'ni kullanarak EURUSD çiftini test ediyorum.
İndirme %57'ye ulaştı ve başarıyla kapatıldı, günlükte yalnızca bu satır var
2011.01.19 17:16:23 Tester EURUSD: history preliminary downloading started
2. Test cihazında yeni yapılarda 1:200 ve 1:500 kaldıracı kalıcı hale getirmek mümkün müdür?
Tüm DC'lerin, özellikle MT5'te böyle bir kaldıracı olmadığını anlıyorum, ancak stratejileri yeni bir platformda test etmek zaten daha uygun olduğundan, muhtemelen test cihazında bırakılmalıdır.