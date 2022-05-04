Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 269
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sen nasıl bir frensin :) Fals fals değil ama her şey çalışıyor. Oraya bakma. :)))) Doğru bir fonksiyon var.
Büküm, büküm, ArrayIsSeries(High)'in neden her zaman yanlış olduğunu anlamak istiyorum
Bu işlevin yardımında şöyle yazıyor ( https://www.mql5.com/en/docs/array/arrayisseries )
Geri dönüş değeri
Denetlenen dizi bir zaman dizisi dizisiyse true , aksi takdirde false döndürür. OnCalculate() işlevine parametre olarak iletilen diziler, ArrayGetAsSeries() işlevi tarafından dizi öğelerine erişim sırası için denetlenmelidir.
Sizin bildirdiğiniz dizi bir zaman dizisi değildir ve hiçbir koşulda dizi olamaz. Zaman serisi, çalışma zamanı sistemi tarafından, örneğin OnCalculate() işlevinde önceden tanımlanmış dizilerdir:
Bu işlevin yardımında şöyle yazıyor ( https://www.mql5.com/en/docs/array/arrayisseries )
Sizin tarafınızdan bildirilen dizi bir zaman dizisi değildir ve hiçbir koşulda bir dizi olamaz. Zaman serisi, çalışma zamanı sistemi tarafından, örneğin OnCalculate() işlevinde önceden tanımlanmış dizilerdir:
ArrayGetAsSeries düzgün çalışmıyor.
Zaman serisi, çalışma zamanı sistemi tarafından, örneğin OnCalculate() işlevinde önceden tanımlanmış dizilerdir:
Ama buna ne dersin, yardımda yazıyor:
Примечание
Для проверки массива на принадлежность к таймсерии следует применять функцию ArrayIsSeries(). Массивы ценовых данных, переданных в качестве входных параметров в функцию OnCalculate(), не обязательно имеют направление индексации как у таймсерий. Нужное направление индексации можно установить функцией ArraySetAsSeries().
Ama buna ne dersin, yardımda yazıyor:
Bu göstergeyi çalıştırın ve her şeyi kendiniz göreceksiniz:
ArrayGetAsSeries işlevi yalnızca dizin oluşturma yönünü değiştirir, ancak bir diziyi zaman dizisine dönüştürmez. Bu işlevle ne elde etmeye çalışıyorsunuz?
Bu fonksiyon yönü kontrol eder, tersine çevirmez.
1) Başlatma olmadan
2) Başlatma ile
3) Yukarıdaki kod, yalnızca ArrayGetAsSeries dizisinin indeksleme yönünü alma işleviyleServis masasında, fonksiyonun adıyla bir hata yaptım, sadece
Bu göstergeyi çalıştırın ve kendiniz görün:
Bu temiz. Ve sorum hatalardan kaynaklanmıyordu, her şey yardımda yazıldığı gibi çalışıyor:
Примечание
Для проверки массива на принадлежность к таймсерии следует применять функцию ArrayIsSeries(). Массивы ценовых данных, переданных в качестве входных параметров в функцию OnCalculate(), не обязательно имеют направление индексации как у таймсерий . Нужное направление индексации можно установить функцией ArraySetAsSeries().
Soru, yardım metnindeki renk ve koyu renk ile söyledikleriniz arasındaki tutarsızlık nedeniyle ortaya çıktı:
Roş :
Zaman serisi, çalışma zamanı sistemi tarafından, örneğin OnCalculate() işlevinde önceden tanımlanmış dizilerdir:
Bu nedenle, OnCalculate() içinde şunu yapıyorum:
Bu işlevin yardımında şöyle yazıyor ( https://www.mql5.com/en/docs/array/arrayisseries )
Sizin tarafınızdan bildirilen dizi bir zaman dizisi değildir ve hiçbir koşulda bir dizi olamaz. Zaman serisi, çalışma zamanı sistemi tarafından, örneğin OnCalculate() işlevinde önceden tanımlanmış dizilerdir:
Kontrol, göstergede de çalışmıyor.
Yine de, bir şey çalışmayı durdurdu prev_calculated, sürekli 0 :
Evet, bu işlevlerle kendilerinin çözeceklerini düşünüyorum.
Ama unutulmaması dileğiyle - editörde, üç veya kaç karakter yazdıktan sonra sorulduğunda, listenin ilk satırında dururken yukarıya bastığınızda liste kaldırılmaz. Stüdyoda olduğu gibi sadece alışkanlık, stüdyoda olduğu gibi yapmazsanız birçoğunun "sinirli" olacağını düşünüyorum. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.