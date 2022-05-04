Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 272
danışmanı derlerken, günlükte aşağıdaki mesajlar görüntülenir (ve birçoğu vardır)
'sl' beyanı, 20. satırdaki 'Time not waits_2011_00.mq5' dosyasındaki global beyanı gizler Trade.mqh 1021 45
'tp' beyanı, 21. satırdaki 'Time not waits_2011_00.mq5' dosyasındaki global beyanı gizler Trade.mqh 1021 48
nedir ve nasıl düzeltilir. eski yapılarda durum böyle değildi.
Kendime defalarca sorduğum bir soru bu...
Servis masasına yazdım .... çabucak cevap verdiler!
Buz yapma...
Derlemeden sonra, strateji test cihazındaki giriş parametreleri kendilerine sıfırlanır. Başlat, Adım, Dur.
Derlemeden sonra her seferinde gerekli test parametrelerini yeniden ayarlamanız gerekir.
Çok rahatsız.
Davranışı daha ayrıntılı olarak tanımlayabilir misiniz?
Sınanmış. Hem derleme sırasında hem de terminal yeniden başlatıldığında ayarlar kaydedildi.
Hesap durumunun değerleriyle Gösterge satırının başlatılmasıyla ilgili bir sorunum var.
Kısacası, Print() çıktısında, geçmiş dönemde test edilirken Özsermaye değişir, aynı değişen değerleri Göstergenin veri arabelleğine yazma girişimleri gösterilmez, ancak fiyatlara yazma "kapasitesi" zaten yapılmış olmasına rağmen kontrol edildi ve test cihazının yanından hatalar ve açıklamalar değil.
Sorun, ileti dizisindeki son altıncı gönderide daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır: https://www.mql5.com/ru/forum/2963
Bir kaynak dosyasına erişmenin doğru yolu nedir?
Bu doğru?
her kene üzerinde ve hatta keneler olmadan çalışmaya başladı. Döngülenmiş gibi (saniyede 4 kez sabittir). Ve şu anda terminal, pencereyi kaydırmamama rağmen sürekli bir şeyler yüklüyor ve göstergenin birkaç muma ihtiyacı var (ekranda ne var). Şu anda, görev yöneticisinde, çekirdek zamanını görüntülemek için çizelgenin değerleri her iki çekirdekte de maksimumda, işlemci yükü de ve MT yavaşlıyor (bu fonksiyonda bir hesaplamam var , kaldırırsam yük olmaz, ancak döngü kalır). Gösterge tablodan kaldırılırsa, indirme bir süre sonra durur. Bu daha önce hiç olmadı - olması gerektiği gibi bir kez çalıştı. Ondan önce kod:
Yeterli veri var, çünkü koddan gelen mesajlar yazdırılmaz. ve
Sürekli devam eden bir test mesajı var.
Bu yazıyı yazarken - 20 MB yüklendi ve devam ediyor.
Lütfen en kısa zamanda düzeltin.
En yeni yapıya sahip olmayan varsa - lütfen paylaşın.
Son derlemede bir hata vardı. if (prev_calculated== 0 ) işlevi artık her tikte etkinleşir...
Bir kaynak dosyasına erişmenin doğru yolu nedir?
Bu doğru?