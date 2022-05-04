Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 278
Yeni başlayanlar için, Müşteri terminali / Test cihazı / Test cihazı ile çalışma / Uzman Danışman optimizasyonu / Optimizasyon türleri / Hızlı ( genetik algoritma )
384'ü oluşturmak için güncelleme yaptıktan sonra, test cihazındaki EA, toplam kârla ilgili anlaşmaları kapatmayı bıraktı, sorun ne olabilir?
hakkında sitedeki belgelere () bakın
yardım edebilir? Çok trol yapıyorum (kurulu çiftte) ve her şey normal görünüyor.
Alıntı tutarsızlığı (çizgilerle gösterilir). Casus danışman kullanılır.
Prensip olarak, beni rahatsız etmiyor gibi görünüyor, ancak geliştiricilerin bir hata bulmasına yardımcı olabilir. Yanlışlığı yeniden oluşturmak için bazı ek açıklamalara ihtiyacınız varsa, şunu söyleyin:
hakkında sitedeki belgelere () bakın
yardım edebilir? Çok trol yapıyorum (kurulu çiftte) ve her şey normal görünüyor.
Son derlemede bir hata vardı. İşlev
her kene üzerinde ve hatta keneler olmadan çalışmaya başladı. Döngülenmiş gibi (saniyede 4 kez sabittir). Ve şu anda terminal, pencereyi kaydırmamama rağmen sürekli bir şeyler yüklüyor ve göstergenin birkaç muma ihtiyacı var (ekranda ne var). Şu anda, görev yöneticisinde, çekirdek zamanını görüntülemek için çizelgenin değerleri her iki çekirdekte de maksimumda, işlemci yükü de ve MT yavaşlıyor (bu fonksiyonda bir hesaplamam var , kaldırırsam yük olmaz, ancak döngü kalır). Gösterge tablodan kaldırılırsa, indirme bir süre sonra durur. Bu daha önce hiç olmadı - olması gerektiği gibi bir kez çalıştı. Ondan önce kod:
Yeterli veri var, çünkü koddan gelen mesajlar yazdırılmaz. ve
Sürekli devam eden bir test mesajı var.
Bu yazıyı yazarken - 20 MB yüklendi ve devam ediyor.
Lütfen en kısa zamanda düzeltin.
En yeni yapıya sahip olmayan varsa - lütfen paylaşın.
Bir sürü MT5 yapıyorum ve dosyalar\\MT4, veriler dosyalar aracılığıyla aktarılıyor.
Her iki terminal de aynı anda eriştiğinde dosya açma hatasını atlamanın bir yolu var mı, yoksa sorunu üçüncü taraf DLL'lere başvurmadan çözmenin başka yolları da var mı?
Uygun dosya açma işaretlerini kullanın:
tanımlayıcı
Anlam
Tanım
FILE_SHARE_READ
128
Birkaç programdan okumak için paylaşılan erişim. Dosyaları açarken kullanılan bayrak ( FileOpen() )
FILE_SHARE_WRITE
256
Birden çok program tarafından paylaşılan yazma erişimi. Dosyaları açarken kullanılan bayrak ( FileOpen() )
Teşekkürler ama MT4'te PAYLAŞIM yok değil mi?