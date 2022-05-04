Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 220
"Sonuç" sütununun verilerini temsil eden ve "Geçti" değil, "Denge max" ölçeğine değer olarak yakın olan noktalardan bahsediyoruz, bu nedenle sıralama "Sonuç" sütununa göre yapılmalıdır.
Elbette :) Muhtemelen, tam olarak daire içine alınmış ipuçlarından dolayı "hem daha küçük hem de daha büyük değerlerin aynı anda görülebilmesi için belirtilen değer tablo penceresinin ortasında olmalıdır" :)
"Belirtilen değerin tablo penceresinin ortasında olması gerekir ki hem küçük hem de büyük değerler aynı anda görülebilsin" sıralamasından sonra, en yakın değerin tablo penceresinin dışına gizlenmediğini netleştirmek için:
Sıralamadan sonra, yakın bir değerin alt veya alt değerin arkasına gizlenmediğini netleştirmek için "hem daha küçük hem de daha büyük değerlerin aynı anda görülebilmesi için belirtilen değer tablo penceresinin ortasında olmalıdır" tablo penceresinin üst sınırı , bu nedenle, yukarıdaki şekilden böyle bir fırsat tolere edilebilir.
:) :) :) Elbette :) Özellikle ekran görüntülerinin hem türün varlığını hem de herhangi bir "masa penceresinin ortası" meselesi olmadığını açıkça gösterdiğini düşündüğünüzde :)
Varsayımlara ve varsayımlara dayanan teorileştirme ise, " buraya fareyle tıklamaya ne dersiniz ?" sorusunun çok ötesine geçer. Bu sorunun cevabı basit: tıklamak mantıklı değil (mevcut sıralama göz önüne alındığında).
1. "Tıklama" sorusu sizin için değildi çünkü hesaplamaları yapmadığınız için cevaplayamazsınız.
2. Doğru sıralama hala eksik.
3. Tam olarak "tablo penceresinin herhangi bir ortası söz konusu olmadığı" nedeniyle, varılacak herhangi bir sonuç erken olacaktır.
Soru senin için değildi.
:) Ve işte tartışmadaki belirleyici argüman :) Her şey klasik :) Ekran görüntüleri sayılmaz :)
Açıklarım. Soru, sultanm'a benzer sonuçlara sahip olan herkesi ilgilendirmektedir. Bu tür soruları sormadan önce ekran görüntülerini dikkatlice okumanızda fayda var. O zaman soru kendi kendine kaybolacaktı.
2. Doğru sıralama hala eksik.
"Tıklama" sorusu size yönelik değildi, çünkü cevaplayamazsınız , hesaplamaları yapmadığınız için, daha doğrusu hesaplamaların sonuçlarına sahip değilsiniz.
Kattığı renkle vurgulanır.
:) Tekrar etmem gerekecek: Soru, sultanm'ınkine benzer sonuçlar alan herkes için. Bu tür soruları sormadan önce ekran görüntülerini dikkatlice okumanızda fayda var. O zaman soru kendi kendine kaybolacaktı.
Hesaplamaların benzer sonuçları - Dolu bir sepetim var. Sultanım bir kez daha bir sorun çıkardıysa, bu kimsenin onunla ilgilenmediği anlamına gelmez.
"Kararlı argümanların seçimi" ile ilgili olarak, bu eylem, yazarlarının , varlığı, kendisi tarafından verilen ekran görüntüsünden çıplak gözle görülebilen olağan sıralamanın uygulanmasını görmezden geldiğini öne sürüyor.
Ayrıca "Kâr" sütununa göre sıralamanın ve "Sonuç" sütununa göre sıralamanın alternatif sıralama yöntemleri olduğunu da ekleyeceğim ( sultanm veya ben tarafından izlenen amaçlar için). Alternatif sıralama yöntemlerinden sadece birini kullanma ihtiyacında ısrar etmek biraz garip.
Son derlemede CopyClose ,CopyTime,CopyHigh fonksiyonları çalışmayı durdurdu... Ayrıca, gerekli zaman aralığının başlangıç ve bitiş tarihlerine göre kopyalandığında seçenek çalışmaz. Tüm göstergelerim ve uzmanlarım bu işlevleri kullanıyor. Bu nedenle, tüm çalışmalar durdu.
1. Soru kimseyi ilgilendirir , ancak size yönelik değildir, çünkü cevaplayamazsınız , hesaplamaları yapmadığınız için, daha doğrusu hesaplamaların sonuçlarına sahip değilsiniz.
2. "Bu tür soruları sormadan önce verilen ekran görüntülerini dikkatlice okumak iyi olur. O zaman soru kendiliğinden kaybolacaktır."
Soru, dikkatli bir değerlendirmeden sonra ortaya çıktı, çünkü açıkça ortaya çıktı:
2.1. "Sonuç" sütununda sıralama yapılmadan değerleri verilen "Bakiye max" göstergesi ile "Kar" göstergesi ilişkili olsalar bile farklı göstergeler olduğundan sıralama farklı göstergelere göre yapılmıştır;
2.2. incelenen göstergeye göre sıralama yapıldıktan sonra, yukarıya ve aşağıya en yakın değerler aynı anda veya aşırı durumlarda tablo penceresinin kaydırma çubuğu görünmelidir.
M-dya :) Açık gerçekleri tekrar etmenin bir anlamı yok.
Garip. Bir kez daha. Grafikte birbirine yakın iki nokta var ve sonuçlarda sadece bir tane var.
aynı sonuç! bu noktalar için giriş parametreleri aynıdır!
ikinci nokta için test günlüğünde "önbellekte bulunan sonuç" gibi bir şey bulacaksınız. yani, genetik algoritmanın bazı yeni yinelemelerinde, daha önce kullanılmış olan parametrelerle testler başlatılabilir. sonuç sürgünden alınacaktır. bu durumda, grafikte bir nokta olacak, ancak sonuçlarda yinelenen bir çizgi olmayacak.
Bu arada, bana öyle geliyor ki, yeniden alıntı modelleme seçilirse, bu önbellek kullanılmamalıdır. geliştiriciler bu konuda ne düşünüyor?
ve başka bir hata : genetik algoritmam 10496'nın ötesine geçtiğinde, grafik yanlış görüntülenmeye başladı - dikey olarak doğru ölçeklendi, daha yüksek sonuçların bulunduğunu anlamak mümkün oldu, ancak yatay olarak güncellenmedi. noktalar sağda bir yere, grafiğin sınırlarının ötesine eklenmiş gibiydi.