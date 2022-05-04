Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 181
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
test cihazının dosyaları görebilmesi için, bunların ajan klasörüne yerleştirilmesi gerekiyor, bende: D:\metatrader5\tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Libraries
Tavsiye için teşekkürler!!!
Her şey çalıştı!
Şimdi dış göstergeleri görmüyor, belki de bir yere taşınmaları gerekiyor?
350 oluşturun. Test çalışmayı durdurdu: geçmişi günceller ve bağlantıyı keser, aracı sekmesinde işlemci meşgul kalır. Grafik ve test sonuçları sekmeleri görünmüyor.
Tavsiye için teşekkürler!!!
Her şey çalıştı!
Şimdi dış göstergeleri görmüyor, belki de bir yere taşınmaları gerekiyor?
Tüm bu dosyaları program özelliklerinde belirtmeyi denediniz mi ( https://www.mql5.com/en/docs/basis/preprosessor/compilation )?
Bu işe yaramazsa, lütfen tüm dosyaları ve eylemlerin açıklamasını ekleyerek hizmet masasına bir istek yazın. Düzelteceğiz.
350 oluşturun. Test çalışmayı durdurdu: geçmişi günceller ve bağlantıyı keser, aracı sekmesinde işlemci meşgul kalır. Grafik ve test sonuçları sekmeleri görünmüyor.
Test cihazı için ek dosyaları ve göstergeleri yönetmek için özel özellikler vardır:
tester_indicator
sicim
" Gösterge_adı.ex5" biçimindeki özel göstergenin adı . Test için gerekli göstergeler, karşılık gelen parametre sabit bir dize olarak ayarlanmışsa, iCustom() işlev çağrısından otomatik olarak belirlenir. Diğer durumlar için (göstergenin adını belirten parametrede IndicatorCreate() işlevinin kullanılması veya sabit olmayan bir dize kullanılması), bu özellik gereklidir
tester_file
sicim
Uzantı dahil, çift tırnak içine alınmış (sabit bir dize olarak) test cihazı için dosyanın adı. Belirtilen dosya iş için test cihazına aktarılacaktır. Gerekirse test için giriş dosyaları her zaman belirtilmelidir
tester_library
sicim
Uzantısı olan kitaplık adı, çift tırnak içine alınır. Kütüphane, dll uzantılı veya ex5 uzantılı olabilir. Test için gerekli kitaplıklar otomatik olarak belirlenir. Ancak, herhangi bir kitaplık özel bir gösterge tarafından kullanılıyorsa, bu özellik kullanılmalıdır.
Terminalle birlikte verilenlerden biri olan standart bir Uzman Danışmanı test etmeye çalışın.
Sonuç benzer...
Yeniden derlemedim, belki de sorun bu? Şaşırtıcı bir şekilde, günlükte hiçbir şey yok.
not. Yeniden derleme yardımcı olmadı. Mt5'i yeniden başlatmak (güncellemeden sonra yeniden başlatılmasına rağmen) da yardımcı olmadı ...
Tüm bu dosyaları program özelliklerinde belirtmeyi denediniz mi ( https://www.mql5.com/en/docs/basis/preprosessor/compilation )?
Bu işe yaramazsa, lütfen tüm dosyaları ve eylemlerin açıklamasını ekleyerek hizmet masasına bir istek yazın. Düzelteceğiz.
Teşekkür ederim! #property tester_indicator listesinden sonra... her şey çalıştı!
Bana söyleme, test ettikten sonra ve gerçek zamanlı olarak başlatmadan önce, tüm #property tester_... yorumlanması gerekir mi?
350 oluşturun. EA bir yatırımcı hesabında (yatırımcının şifresiyle) işlem yapmaya çalışıyor. Daha önce olmamış gibi...
Bana söyleme, test ettikten sonra ve gerçek zamanlı olarak başlatmadan önce, tüm #property tester_... yorumlanması gerekir mi?
Ne için?
Tüm bu dosyaları program özelliklerinde belirtmeyi denediniz mi ( https://www.mql5.com/en/docs/basis/preprosessor/compilation )?
Bu işe yaramazsa, lütfen tüm dosyaları ve eylemlerin açıklamasını ekleyerek hizmet masasına bir istek yazın. Düzelteceğiz.
Dll ile çalışmadım, bu yüzden bir şey söyleyemem ama tam olarak bunu veri dosyalarıyla, aracının dosyalar klasörüyle yapmam gerekiyor:
dosyalara şu şekilde erişilir:
bu şekilde veri almak çok elverişsizdir, çünkü veri dosyalarının aracının dosyalar klasörüne manuel olarak kopyalanması gerekir ve bunlar, doğal olarak D:\metatrader5\MQL5\Files klasörüne komut dosyaları tarafından oluşturulur, belki bir şeyi kaçırdım ve test cihazından \MQL5\Files klasörüne erişim mümkün?
Yardımı kontrol etti:
tester_file
sicim
Uzantı dahil, çift tırnak içine alınmış (sabit bir dize olarak) test cihazı için dosyanın adı. Belirtilen dosya iş için test cihazına aktarılacaktır. Gerekirse test için giriş dosyaları her zaman belirtilmelidir
ihtiyacım olan bu mu?