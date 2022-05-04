Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 186
Renat'a :
DC'nin test başlangıç tarihinden itibaren dakika teklifleri yoksa, yalnızca günlük olarak test etmeye başlamadığından emin olun!
Çünkü bir tımarhane olduğu ortaya çıktı, dakika verileri olmadan, bekleyen emirleri olan uzmanlar TF < günlerde çalışıyor, hemen hemen her biri yağmalandı.
Daha da iyisi, geçmişi hızlı ve kolay bir şekilde sunucuya veritabanlarından veya dosyalarından gereken derinliğe yüklemenize olanak tanıyan bir DC aracı (muhtemelen bir API).
Şu anda nasıl olduğunu bilmiyorum, ancak bazı DC'lerin önceki temsilcileri, tarihin neredeyse elle sürülmesi gerektiğinden şikayet ettiler.
Veya bir seçenek olarak, belirtilen TF'nin gerçek geçmişinin hangi çubuktan başladığını söyleyen standart işlevleri tanıtın. (IMHO) Çok daha uygun olacak.
Yani böyle bir işlevsellik var.Ya da ben hatalıyım?
...
Yani böyle bir işlevsellik var.Ya da ben hatalıyım?
Böyle değil, tam olarak dakika tarihinin başladığı çubuğu kastettim (zaman çerçevesi M1 ise), şimdi dakika verisi yoksa, eski zaman çerçevesinin verileri grafiğe yazılır. Ve sonra onları yalnızca karmaşık kontrollerin yardımıyla ayırt edebilirsiniz ve her zaman doğru şekilde sonuçlanmaz. MQ'dan geliştiriciler için bunu yapmak daha kolaydır çünkü tarihin oluşumuna erişimleri vardır ve daha sonra indeksini döndürmek için ikamenin başladığı çubuğu hatırlamakta sorun yoktur.
PS İşte EURUSD için H1 dönemi, dönem ayırıcılar dahil, Ocak 1999'dan sonra H1'in geçmişi var ve ondan önce günün geçmişi (D1) aynı grafikte gösteriliyor
ZZY Bu küçük çubuğun indeksini almak için bir fonksiyonumuz olurdu .
Bir şeyi karıştırıyorsunuz - her şey otomatik olarak maksimum derinliğe pompalanıyor. Herhangi bir tuşa basılmasına gerek yoktur.
Lütfen durumunuzu ayrıntılı olarak açıklayın. Demo sunucumuzda deneyin access.metatrader5.com:443
İşte tavsiyen.
1. Yeni bir MT indirildi.
2. Belirtilen sunucuya bağlandı.
3. Sınırsız yapılmıştır.
4. Eurodolar penceresini açtı.
6Mb yüklendi. Dakikalar 23 Temmuz 2010'da başlıyor.
5. Test cihazını başlattı (bazı standart Uzman Danışman) AllPeriod . M1
20Mb indirildi.
Sonra test yapıldı. Garip bir şekilde, 19.11.2009 tarihinden itibaren
10 yılın 2. ayından 5. ayına kadar bir delik ile.
6. Açılan dakikalar çizelgesi 23 Temmuz 2010'dan itibaren başlar. Ve daha önce ekranın sol köşesinde büyük bir yığınla tıka basa dolu olan fırsatlar.
Ve bu her zaman aynı durum:
Urain: Bir tımarhane olduğu ortaya çıktı, dakika verileri olmadan, bekleyen emirleri olan uzmanlar tf < günlerde çalışıyor, hemen hemen hepsi yağmalandı.
Dakikaları sıkı bir şekilde kontrol etmek gerekir - böylece dakika dakikaya kadar test cihazı başka hiçbir şey başlatmaz - ve TARİHİ İNDİR (SENKRONİZE Et) düğmesi onsuz tam bir tımarhanedir.
Hikaye, dakikalar, saatler veya günler (görünüşe göre saatin / günün başlangıcının dakikaları) yerine herhangi bir tarihten deliklerle istediği gibi sallanır. Ve testçi her şeyi umursamıyor, test ediyor ve deliklerden değil deliklerden memnun, - başka bir kase.
Hayatım boyunca sunucular, diğer sunuculardan geçmişi senkronize etme işlevine sahipti. MT5'te bu daha da kolay.
İlginç. Ve neden o zaman geçmişi MT4 sunucularıyla veya sizinkiyle senkronize edemiyorlar (herhangi bir nedenle tarihteki çubukları en yüksek "kalite" ile yüklediniz)?...
Bunlar test kullanıcısı günlükleridir. Aracı günlükleri, <test verileri klasörü>\ Agent-127.0.0.1-3000 \logs'ta bulunur
İlginç. Ve neden o zaman geçmişi MT4 sunucularıyla veya sizinkiyle senkronize edemiyorlar (tarihin en "kaliteli" yüklü çubuklarına sahipsiniz)?...