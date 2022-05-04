Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 178
Bilmiyorum ama gerçek hayatta böyle bir duruma düştüğümde tek seferde, aradan sonraki ilk tikte kapattılar. Ve DC sözleşmesinde tam olarak böyle anlatılıyor.
Belki profiller sizin için uygundur? Grafiklerin konumunu kaydederler:
Beyler, şaka mı yapıyorsunuz?
Basit bir soru sordum, ekranda görsel olarak görünüyor - bilgisayarlarda yan yana iki MT açın ve yazdığımı yapmaya çalışın.4 ke'de 3-5 saniye sürecek, 5-ke'de IT WILL HİÇ ÇALIŞMAYIN.
Profil, YUMUŞAK KENDİNİ NASIL KARAR VERDİĞİNDEN ŞEKİLDE kaydedilir, benimkini hiç hatırlamıyor.
Başka nasıl açıklanır?
Bu durumda tam olarak yanlış olan nedir? Resimlerle detaylı anlatabilir misiniz?
Resimde, durarak kapanma ile ilgili ok, timsah çizgilerinin bir boşlukla kesiştiği noktada bulunur (yaklaşık bu fiyatta bir satın alma pozisyonu için bir durdurma emri vardı), ancak ok, Açık fiyatta yer almalıydı. boşluktan sonra yeni bir çubuk, yani kaymayı hesaba katarak tüccar lehine değil.
4-ke ve 5-ke'deki davranış aynıdır - sadece karşılaştırılmıştır. Profil, en son olanı otomatik olarak kaydeder.
5-ke'de: sürükle ve bırak yöntemiyle grafik sekmelerini gereken sırada düzenleyin ve ardından "Pencere" menü komutlarından birini yürütün
Tam olarak ne yaptığınızı açıkça tanımlamaya çalışın. "ZORUNLU sırayla çizelgelere birkaç kez tıklayabilirsiniz" ifadesi ne yazık ki eylemleriniz hakkında en ufak bir fikir vermiyor.
4-ke ve 5-ke'deki davranış aynıdır - sadece karşılaştırılmıştır. Profil, en son olanı otomatik olarak kaydeder.
5-ke'de: sürükle ve bırak yöntemiyle grafik sekmelerini gereken sırada düzenleyin ve ardından "Pencere" menü komutlarından birini yürütün
Aynı davranış değil, Alexey. :)
MT4'teki grafiklere ALTERNATİF olarak tıklayıp ardından GİZLİ PANEL İLE "pencere-dikey\yatay" seçeneğini seçerseniz, istediğiniz sonucu hızlı bir şekilde alırsınız ve profilinize sorunsuz bir şekilde kaydedebilirsiniz.
Şimdi aynısını MT5'te yapmayı deneyin - işe yaramayacak!
Yalnızca metnin olduğu ve grafiklerin kendilerinin görsel olarak görünmediği yerlerde, grafiklerin YER İMLERİNİ panelde doğru sırayla sürüklemenizi önerirsiniz, bu çok daha uzundur, özellikle bu yer imlerinden birçoğuna sahipseniz ve hepsi sığmıyorsa ekran alanının genişliği. Üstelik bunların arasında atlanması gereken ve ekranda düzenleme yapılırken dikkate alınmayan birçok KAPALI var ve HER profilde bu tür birçok seçenek var.
Bunu hangi mazoşist buldu?
Sonuçta 4-ke'de her şey basit, açık ve hızlıydı.
1. Harika mı? Bu konuda bir şeylerden şüpheleniyorum...
2. Forex döviz kurlarında "normal emir defterleri" var mı?
MT5'te sipariş defterleriyle nerede çalışılacağı defalarca söylendi. Bir bardak döviz vadeli işlemleriyle gerçekten ilgilenirdim.
3. Bu reklam mı? Bu bir sır mı?
a) Alpari; b) Broko; c) Amiral Piyasaları.
Senden başka sığınacak kimsem yok... :(
Ama öyle oldu ki sadece "çalışıyor" görüyorsunuz ..
Dağıtım kitini indirmek için doğrudan bir bağlantı alabilir miyim?
Nedense rahatsız. ama bir gerçek.
Basit bir konu - ama Amiral de yüklü değil ...
Olağanüstü.
;)
Resimde, durarak kapanma ile ilgili ok, timsah çizgilerinin bir boşlukla kesiştiği noktada bulunur (yaklaşık bu fiyatta bir satın alma pozisyonu için bir durdurma emri vardı), ancak ok, Açık fiyatta yer almalıydı. boşluktan sonra yeni bir çubuk , yani kaymayı hesaba katarak tüccar lehine değil.
Şimdi nihayet ne kastedildiği anlaşıldı.
Grafik panelinde yanlış olan ne?
Ekrana sığmayanlar kolayca kayar.
Sekmeyi seçtiğinizde grafik penceresi aktif hale gelir ve bu görsel olarak görülebilir.
Yerlerdeki çizelgeleri ne sıklıkla yeniden düzenlemeniz gerekiyor?
Tam olarak ne yaptığınızı açıkça tanımlamaya çalışın. "ZORUNLU sırayla çizelgelere birkaç kez tıklayabilirsiniz" ifadesi ne yazık ki eylemleriniz hakkında en ufak bir fikir vermiyor.
Denerim :)
Profilimde 25 adet çizelge var, şu anda 12 tanesini "pencere-dikey\yatay" seçeneğini kullanarak masaüstüne belirli bir sırayla yerleştirmem gerekiyor, tablo panelinde sekmeli, 18 çizelge genişlik boyunca yerleştirildi ekran alanının ek olarak, 25 grafikten 13'ü - daraltılmış bir biçimde. Grafiklerin genellikle "karıştırılması" gerekir, önerilen seçenek son derece uygunsuz ve zaman alıcıdır. Ve MT4 ve 3 yazılımının önceki sürümlerinde olağan, SİZİN ayarladığınız algoritmayı neden değiştirmenin gerekli olduğu tamamen anlaşılmaz mı?