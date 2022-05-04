Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 187
Her şey, soruyla sohbet etti.
Geliştiriciler, 186. sayfada önerilen özelliğin uygulanacağını umabilir miyiz?
dogada :
В этой папке 2 файла и оба пустые.
Tablodaki çubuk sayısını değiştirdikten sonra terminali yeniden başlatmayı unuttunuz mu?
Genel olarak, yeniden başlatma sorunu çözüyor gibi görünüyor.
Test cihazının 3 lansmanı daha gerçekleştirildi.
Aynı zamanda, geçmiş her indirilmeye devam edildiğinde ve testin başlama tarihi (tüm süre belirtildi) her seferinde birkaç yıl önce kaydırıldı. Şimdi 99'dan beri test ediliyor.
Aynı zamanda, M1 eurodollar penceresi şöyle görünür: Barlar günden güne dakikadır.
Ayrıca, yeniden başlatma Alpari ve NordFX Sunucularındaki sorunları çözmedi.
Orada da her şey test edildi M1=D1.
Kesinlikle, test ağacında daha sıkı bir kontrol yapmak gerekir (hangi tarihten itibaren ayarlandı, böyle test edilsin - M1 yoksa test edilmeyecektir).
Yine, grafik penceresi - M1 etkinse - o zaman çubuklar gün geçtikçe, peki, bu bir şekilde garip.
Sunucunuz ve DS sunucularınız neden farklı çalışıyor?
Sonuç olarak, her zaman olduğu gibi, "tef ile dans ettikten" sonra, prensipte kullanabilirsiniz. Tüm hikaye indirilene kadar test cihazını birçok kez çalıştırmanız yeterlidir. :) Belki düğme hala daha iyi olacak ???
Doğru şekilde. Uzman Danışman (veya komut dosyası) kendi iş parçacığında çalışır. Gösterge kodu başka bir iş parçacığında yürütülür (ilgili sembol için veri işleme iş parçacığı).
Güzel gün.
mql4 ile ilgili soru, konu alanını bilen mql5 ile karşılaşan kişiler olmasına rağmen:
MT4'te çalışmak için Visual C++ 2010 Express'te bir dll yapamıyorum.
Makalede belirtildiği gibi zaten denendi: https://www.mql5.com/en/articles/18
Ve "EA" örneğini kullanmanın örneklerini verdi: https://www.mql5.com/ru/forum/129668
Yardım: Visual C++ 2010 Express'te MT4'te çalışmasını sağlayın.
Rica ederim.
Merhaba!
Demoda MT5'in çalışması hakkında soru.
Halihazırda açık olan bir pozisyon için farklı bir geliştirilmiş fiyattan yeni bir emir ekleyemiyorum. Bunun yerine, zaten açık olan bir pozisyona eski fiyattan ve opsiyonsuz yeni bir emir eklenir. Bu neden gerekli?
Merhaba!
Demoda MT5'in çalışması hakkında soru.
Halihazırda açık olan bir pozisyon için farklı bir geliştirilmiş fiyattan yeni bir emir ekleyemiyorum. Bunun yerine, zaten açık olan bir pozisyona eski fiyattan ve opsiyonsuz yeni bir emir eklenir. Bu neden gerekli?
Anladım teşekkürler!
Danışman demo hesapta çalışıyor ve bazen pozisyon açamıyor ve hata veriyor -
"CTrade::PositionOpen: 1.40350 sl'de 5.00 EURUSD anında satış: 1.40388 tp: 1.40180 [geçersiz duraklar]"
bu minimum durma mesafesiyle - 18 puan ve burada 38'e kadar. Sorun ne?