Tüm demo hesaplar için.
Sana söyledim, bakiyeyi ve lotları yeniden hesaplamak bir seçenek değil.
Aşırı durumlarda bunu yapmanız gerekir. Sadece işlemlerin MT4'e aktarılmasıyla ilgili birkaç sorunum var, bu vesileyle hala ek hesaplamalar düzenlemem gerekiyor.
Şahsen, bence, çok fazla 0,01 ile fatura düzenlemek daha kolay.
Teşekkür ederim, buna çok sevindim.
Bu hesap türünün adı nedir?
Yeniliğin tam zamanında sizin için gerçekleşmesine sevindim, ancak konumunuzu paylaşmıyorum.
Her tüccar için MT'yi değiştirirseniz, rakipleri yakalarken tozu yutmaktan yorulacaksınız.
Bugün çek yazamayacak kadar tembelsin, yarın para kazanmak için danışmanın başlat düğmesine basamayacak kadar tembel olacaksın.
İşlemlerin transferi ile ilgili olarak, ancak MT5'te 100.000'lik bir depo olabileceğini ve MT4'te 10.000'lik bir depo olabileceğini düşünmediniz, makul bir MM'yi nasıl tutacaksınız?
Hangi yapı zaten böyle bir fenomeni yaşıyor (ve çok sık).
OC - Win XP SP3 MUI 32 bit
Herhangi bir özel eylem, durum vs. var mı?
X ekseni boyunca çizelgelere haberlerin yayınlanma zamanını gösteren bayraklar yerleştirmek son derece talihsiz bir karardır.
Ekranlarını devre dışı bırakmanın bir yolu var mı?
Otomatik güncellemeyi kapatmazsanız, yeniden başlatmanın ardından tüm olaylar yeniden görüntülenecektir.
Herhangi bir özel eylem, durum vs. var mı?
Bu periyodik olarak olur. Terminali yeniden başlattığınızda karakterler belirir.
Anladığım kadarıyla her zaman listedeler, ancak belirli koşullar altında başlangıçtan sonra görünmez hale geliyorlar.
Aynı zamanda, şampiyonanın döviz çiftlerinin çizelgeleri açıktır (toplam 10 çizelge).
Peki ya MT'yi değiştirmeye ne dersiniz? MT4'te minimum 0.01 lot ile hesap açabileceğiniz birçok yer var. Neden MT5'te olamıyorlar?
Çekim var, çek yok.
100.000 olabilir, 100.000 olabilir, ancak "aynı" işlem koşullarına sahip hesaplarda işlem yapmanın veya iki Uzman Danışmanda bir sürü ek kontrol yapmanın daha kolay olduğunu anlamıyorum + benzer özellikleri dikkate alın üçüncü taraf yazılım.
Peki ya MT'yi değiştirmeye ne dersiniz? MT4'te minimum 0.01 lot ile hesap açabileceğiniz birçok yer var. Neden MT5'te olamıyorlar?
Çekim var, çek yok.
100.000 olabilir, 100.000 olabilir, ancak "aynı" işlem koşullarına sahip hesaplarda işlem yapmanın veya iki Uzman Danışmanda bir sürü ek kontrol yapmanın daha kolay olduğunu anlamıyorum + benzer özellikleri dikkate alın üçüncü taraf yazılım.
MT5 için zaten 3-4 DC seçili. Geri kalanlar henüz beni ilgilendirmiyor, 1000 tane olacak olsa da.
Aslında Alpari bana her şekilde yakışıyor. Hem MT4 hem de MT5 için.
Şimdi diğer süreçlerin otomasyonuyla ilgileniyorum
Ben son kullanıcıyım, gerçek hesap da benim, DC'yi seçtim.
Bence bu son olmalı.
Tarihteki olası farklılıklarla ilgili tüm nüanslar dikkate alınır.
Belki gelecekte işlemeyi daha evrensel hale getireceğim ama şimdi biraz farklı bir şeye ihtiyacım var...
Ben son kullanıcıyım, gerçek hesap da benim, DC'yi seçtim.
Bence bu son olmalı....
Kendiniz için kod yazmanıza karşı değilim, MQ'dan kendiniz için bir platform talep etmenize karşıyım.
Ve görünüşe göre ben zaten bir tür kullanıcı değil, sadece sen gibiyim.
Katılıyorum, durma zamanı, yoksa zaten trollemeye geçiyoruz. İyi şanlar.