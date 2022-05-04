Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 184

komposter :
Bunun gibi:

çalışmıyor
 

Böyle olmalı


 

Ayrıca şöyle bir satır olmalı:

DebugInfoLevel bilgisini girin=DBG_NONE; //TF_01

 
Lizar :

Ayrıca şöyle bir satır olmalı:

DebugInfoLevel bilgisini girin=DBG_NONE; //TF_01

Yaşasın kazandı!!!! Çok teşekkürler.
 

Geliştirici amca , CTrade sınıfındaki SellStop ve BuyStop işlevlerini düzeltebilir misiniz?

 bool CTrade::SellStop( double volume, double price, const string symbol= NULL , double sl= 0.0 , double tp= 0.0 ,
                       ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC , datetime expiration= 0 , const string comment= "" )
  {
   string sym;
//--- check symbol
   sym=(symbol== NULL )? Symbol ():symbol;
//--- check volume
   if (volume<= 0.0 )
     {
      m_result.retcode= TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME ;
       return (false);
     }
//--- check price
   if (price!= 0.0 ) //   <--------- ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА, что это? о_О Замените восклицательный знак на знак равно!
     {
      m_result.retcode= TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE ;
       return (false);
     }
//--- send "SELL_STOP" order
   return (OrderOpen(sym, ORDER_TYPE_SELL_STOP ,volume, 0.0 ,price,sl,tp,type_time,expiration,comment));
  }

BuyStop, aynı şey.

 
mrProF :

Geliştirici amca, CTrade sınıfındaki SellStop ve BuyStop işlevlerini düzeltebilir misiniz?

BuyStop, aynı şey.

Düzeltildi, bir sonraki derlemede olacak. Teşekkür ederim.
 
xeon :

350'yi (28 ekim 2010) oluşturmak için güncelleme yaptıktan sonra, test cihazı çalışmayı durdurdu.

günlük eklendi.

dizüstü bilgisayardaki yüzde ve bellek:

// Intel seleron M 1.50 GHz 1014 -/

sistem - windows xp proff 32

Her şeyi farklı bir klasöre yeniden yükledim, yine çalışmıyor.

Temsilci günlüklerine de bakmak ilginç olurdu.
 
stringo :
Temsilci günlüklerine de bakmak ilginç olurdu.

Aynı sorun - test cihazı çalışmıyor. Başlat düğmesine bastıktan sonra birkaç saniye "düşünür", verileri yükler, ancak test başlamaz bile (Başlat düğmesi tekrar görünür).

Günlüklerde 350, XP, Pentium4 oluşturun:

 2010.11 . 01 10 : 36 : 37      Core 1   disconnected
2010.11 . 01 10 : 36 : 37      Core 1   USDJPY: history synchronized from 1993.05 . 11 to 2010.10 . 29
2010.11 . 01 10 : 36 : 37      Core 1   USDJPY: load 27 bytes of history data to synchronize
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1   USDJPY: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1   performance: 14
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1    57 Kb of total initialization data received
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1   successfully initialized
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1   initial deposit 10000.00 USD, leverage 1 : 100
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1   expert file added: Experts\Wave2.ex5. 27205 bytes loaded
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1    76 bytes of selected symbols loaded
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1    7170 bytes of tester parameters loaded
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1    3768 bytes of group info loaded
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1    3124 bytes of account info loaded
2010.11 . 01 10 : 36 : 33      Core 1   common synchronization completed
2010.11 . 01 10 : 36 : 30      Core 1   authorized (agent build 350 )
2010.11 . 01 10 : 36 : 30      Tester  USDJPY,H1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Wave2.ex5 from 2010.01 . 01 00 : 00 to 2010.10 . 04 00 : 00 to be started
2010.11 . 01 10 : 36 : 30      Core 1   connected
2010.11 . 01 10 : 36 : 29      Core 1   connecting to 127.0 . 0.1 : 3000
2010.11 . 01 10 : 36 : 29      Core 1   agent process started
 
dogada :

Aynı sorun - test cihazı çalışmıyor. Başlat düğmesine bastıktan sonra birkaç saniye "düşünür", verileri yükler, ancak test başlamaz bile (Başlat düğmesi tekrar görünür).

Günlüklerde 350, XP, Pentium4 oluşturun:

Bunlar test kullanıcısı günlükleridir. Aracı günlükleri, <test verileri klasörü>\ Agent-127.0.0.1-3000 \logs'ta bulunur
 
aracı günlüğü boş
