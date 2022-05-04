Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 179
Sekmeyi seçtiğinizde grafik penceresi aktif hale gelir ve bu görsel olarak görülebilir.
Yerlerdeki çizelgeleri ne sıklıkla yeniden düzenlemeniz gerekiyor?
Küçültülmüş bir pencere de etkinleştirilir ve sekmeleri istediğiniz sırayla sürüklerken yanlışlıkla küçültülmüş olanı etkinleştirirseniz, ekranda gereksiz bir rastgele açılır grafik bulmak ve geri daraltmak için fareyi kullanmanız gerekir.
MT masaüstünde grafiklerle görsel olarak çalışmak çok daha kolay, özellikle sekmeli grafik paneli ekranda yer kapladığından ve önceki algoritma (MT4'ten) ile aktif tutulamadı.
Senden başka sığınacak kimsem yok... :(
Ama öyle oldu ki sadece "çalışıyor" görüyorsunuz ..
Dağıtım kitini indirmek için doğrudan bir bağlantı alabilir miyim?
Nedense rahatsız. ama bir gerçek.
Basit bir konu - ama Amiral de yüklü değil ...
Olağanüstü.
;)
Uğraştığım tüm DC'ler arasında, cam en azından bir şekilde sadece Alpari'de temsil ediliyor.
MetaTrader 5 (web sitesine göre 12/11/2009 tarihli derleme)
Teşekkür ederim! ders çalışmak için...
Yanılmıyorsam Alpari sunucusu 62.213.101.242:443.
En azından aşağıdaki döviz çiftlerinin bir tarihi vardır: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, GBPJPY, AUDJPY, AUDCAD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY.
not
En güzel yanı, altın, gümüş ve muhtemelen tüm stok enstrümanlar için bir bardak kazmadım ... :(
En havalı şey - ama bu cam aynı zamanda bir aldatmaca. Dük'e bak. NT konusunda sessiz kalacağım...
Yinede teşekkürler!
;)
new build 350 - editörde, makalelerde ve kod tabanında herhangi bir satırı seçerken aşağıdaki cevabı alıyoruz:
İyiyim. Sorunsuz çalışır.
Lütfen hizmet masasına yapılacak tüm adımları aşamalı olarak anlatan bir talep yazınız.
İşletim sistemindeki verileri ve terminalin birleşimini belirtmeyi unutmayın.
not
Kontrol etmek için, bu "bulanık mantık" da dahil olmak üzere birkaç makale denedim ...
Komutu editörden tarayıcıya gönderirken sorunlar olabilir (en sonuncusu Mozilla'yı kullanıyorum).
Kullanıcı yapıları neden kopyalanabilirken standart yapılar kopyalanamaz?
Standart yapıları kopyalamaya yemin eder: 'p_request' - yapının nesneleri vardır ve kopyalanamaz.
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes
Простые структуры
Dize, sınıf nesneleri ve dinamik dizi nesneleri içermeyen yapılara basit yapılar denir ; bu tür yapıların değişkenleri, farklı yapılar olsalar bile birbirlerine serbestçe kopyalanabilir . Basit yapıların değişkenleri ve bunların dizileri, DLL'den içe aktarılan işlevlere parametre olarak geçirilebilir.