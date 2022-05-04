Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 87
Birçoğunun standart hatası, bazen kendimle karşılaşıyorum (farklı dillerde, karşılaştırma farklı şekillerde uygulanır) ...
Hafızam bana hizmet ediyorsa, daha önceki yapılarda derleyici bir hata uyarısı verdi.
Selamlar.
Lütfen bana hikayeyi nasıl yükleyeceğimi söyle. Terminali kurdum ve içinde 01/01/2010 ile 07/21/2010 arasındaki herhangi bir çift için veri yok, önce Expert Advisor'ı başlattım, önce belirtilen döneme ait veriler yüklendi, ancak şimdi geçmiş yüklü değil.
Bu bilgi nasıl alınır ( kırmızı ile gösterilir)?
Karın böyle istendiğini anlıyorumya da değil? sadece 0 döndürür
Çok basit:
Seçenek numarası 1
1. Başlangıç bakiyesiyle ilgileniyoruz - Başlangıç Bakiyesi
2. Tüm ticaret işlemleri için toplamları hesaplayın (geçmişteki tüm işlemleri sıralarız) - Ticaret Dengesi.
3. Alım satım işlemlerinin sonucunu ilk bakiyeye ekleyin ve bakiyedeki son tutarı alın - Bakiye.
Verilerinize göre, şöyle görünecek:
Başlangıç Bakiyesi = 10.000 ABD Doları
Ticaret Dengesi = -4,061,80 $
Bakiye = Bakiyeyi Başlat + Bakiyeyi Al (işareti düşünün)!
Seçenek numarası 2
İlk bakiyeyi mevcut fonlardan çıkarıyoruz, sonuçta işlemlerin sonucunu alıyoruz ...
olan bu
olan bu
olan bu
Tabii ki, ne yazık ki depo işlevi yok ve sadece karım var
1.#INF verir.
Servis Masası yazdı...