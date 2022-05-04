Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 87

Interesting :

Birçoğunun standart hatası, bazen kendimle karşılaşıyorum (farklı dillerde, karşılaştırma farklı şekillerde uygulanır) ...

Hafızam bana hizmet ediyorsa, daha önceki yapılarda derleyici bir hata uyarısı verdi.
Kos :
Belki verdi. Geliştiriciler, çok önemli olmayan bazı mesajların görüntülenmesini kesecek gibi görünüyordu (belki zaten yapılmış) ...
 

Selamlar.

Lütfen bana hikayeyi nasıl yükleyeceğimi söyle. Terminali kurdum ve içinde 01/01/2010 ile 07/21/2010 arasındaki herhangi bir çift için veri yok, önce Expert Advisor'ı başlattım, önce belirtilen döneme ait veriler yüklendi, ancak şimdi geçmiş yüklü değil.

 

Bu bilgi nasıl alınır ( kırmızı ile gösterilir)?

Karın böyle istendiğini anlıyorum

 AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT );
ya da değil? sadece 0 döndürür
 
Bu fonksiyon , mevduat para birimi cinsinden hesaptaki cari kâr miktarını döndürür, yani açık pozisyon yoksa, doğal olarak sonuç sıfır olacaktır. Kendiniz ne hesaplamak istiyorsunuz, nasıl yapılır, bu makaleyi okuyabilirsiniz Standard Library ve Google Chart API'den sınıfları kullanarak bilgi panoları oluşturma
Çok basit:

Seçenek numarası 1

1. Başlangıç bakiyesiyle ilgileniyoruz - Başlangıç Bakiyesi

2. Tüm ticaret işlemleri için toplamları hesaplayın (geçmişteki tüm işlemleri sıralarız) - Ticaret Dengesi.

3. Alım satım işlemlerinin sonucunu ilk bakiyeye ekleyin ve bakiyedeki son tutarı alın - Bakiye.

Verilerinize göre, şöyle görünecek:

Başlangıç Bakiyesi = 10.000 ABD Doları

Ticaret Dengesi = -4,061,80 $

Bakiye = Bakiyeyi Başlat + Bakiyeyi Al (işareti düşünün)!

Seçenek numarası 2

İlk bakiyeyi mevcut fonlardan çıkarıyoruz, sonuçta işlemlerin sonucunu alıyoruz ...

 

olan bu

 AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT )== AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )- AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )
 
 AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT )= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )- AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )
 

Tabii ki, ne yazık ki depo işlevi yok ve sadece karım var 

double pro= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )/ 10000 .;

1.#INF verir.

Servis Masası yazdı...

