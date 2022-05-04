Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 177
Terminal ilk seferde kurulmadı
Dün başka bir komisyoncuda aynı şey oldu ve hep bu yerde... Dün terminallerden biri 7. denemeden sonra, ikincisi 23. denemeden sonra kuruldu. Farklı bilgisayarlarda denedim...
Önce Avrupa'dan bu yere indirmeye çalışıyor, sonra Rusya'ya geçiyor, sonra Amerika'ya geçiyor ve hata veriyor.
Ö! 158'inci seferden itibaren Kıbrıs'a bağlanıyor ve ...
MT4'te (ve hatta MT3'te bile vardı), MT penceresinin masaüstünde pencereleri SEÇİLDİ sırada düzenleme seçeneği vardı, ancak MT 5'te çalışmıyor.
Onlar. MT4'te GEREKLİ sırayla çizelgelere birkaç kez tıklayabilir ve ardından gerekli ortamı elde etmek için "dikey\yatay yerleştir" seçeneğini seçebilirsiniz.
Ama MT5'te çalışmıyor :(
Ya da belki var, ancak farklı şekilde uygulandı?
Dün Rusya'da birçok sağlayıcı dışarıya erişimde sorun yaşadı. Bu sürekli bağlantı kopmalarına neden oldu.
Onlar. MT4'te GEREKLİ sırayla çizelgelere birkaç kez tıklayabilir ve ardından gerekli ortamı elde etmek için "dikey\yatay yerleştir" seçeneğini seçebilirsiniz.
Ama MT5'te çalışmıyor :(
Ya da belki var, ancak farklı şekilde uygulandı?
Ana menü -> pencere
1. Strateji test cihazında, "piyasa dışı" bir fiyatta stop-loss uygulaması
basit kullanıcı :
Ana menü->pencere
Üzgünüm, sorumu anlamadın.
Grafik pencerelerini MT masaüstünde sütunlara ve yataylara yerleştirmek için KESİNLİKLE tanımlanmış bir SİPARİŞE ihtiyacınız var. MT4'te bunu uygulamak için bir seçenek var ve MT5'te bunları elle doğru sıraya koysanız bile, sonra "kırpmak" için;) menüde belirttiğiniz seçeneğe tıklayarak kenarları konumlarının ÖNCEKİ sırasını alın.
Onlar. MT, bazı şemalara göre, ekrandaki grafikleri kendi takdirine göre şekillendirir ve sizinki hatırlamaz. Absürt!
Bir sabah birkaç hata buldum
1. Strateji test cihazında, "piyasa dışı" bir fiyatta stop-loss uygulaması
geliştiriciler
EventKillTimer () için de sonuç boolean yapmak mümkün müdür? Ve sonra FIG , zamanlayıcının durdurulup durdurulmadığını bilir.
Belki profiller sizin için uygundur? Grafiklerin konumunu kaydederler:
Boşluk kayması ile yürütmeyi durdurun. Gerçekte aynı olacak. Yoksa başka bir şey mi kastediyorsun?
Bilmiyorum ama gerçek hayatta böyle bir duruma düştüğümde tek seferde, aradan sonraki ilk tikte kapattılar. Ve DC sözleşmesinde tam olarak böyle anlatılıyor.