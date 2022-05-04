Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 188
Lütfen yardım edin - terminali güncelledikten sonra test cihazı çalışmayı durdurdu, nedeni ne olabilir? Yukarıdaki tüm ipuçlarını denedim, sonuç bu.
temsilci süreci başladıÇekirdek 1 00:30:26 127.0.0.1:3000'e bağlanıyor
Çekirdek 1 00:30:27 bağlı
Tester 00:30:27 EURUSD,Günlük (MetaQuotes-Demo): Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 testi 2010.09.03 00:00 ile 2010.11.01 00:00 arasında başlatılacak
Çekirdek 1 00:30:27 yetkilendirilmiş (aracı derleme 350)
Core 1 00:30:29 ortak senkronizasyon tamamlandı
Çekirdek 1 00:30:29 3124 bayt hesap bilgisi yüklendi
Çekirdek 1 00:30:29 3768 bayt grup bilgisi yüklendi
Core 1 00:30:29 7170 bayt test cihazı parametresi yüklendi
Çekirdek 1 00:30:29 275 bayt seçili sembol yüklendi
Core 1 00:30:29 uzman dosyası eklendi: Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5. 25883 bayt yüklendi
Çekirdek 1 00:30:29 ilk para yatırma 10000,00 USD, kaldıraç 1:100
Core 1 00:30:29 başarıyla başlatıldı
Çekirdek 1 00:30:29 44 Kb toplam başlatma verisi alındı
Çekirdek 1 00:30:29 performansı: 43
Çekirdek 1 00:30:29 EURUSD: sembol senkronize edildi, 2904 bayt sembol bilgisi alındı
Çekirdek 1 00:30:30 EURUSD: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
Çekirdek 1 00:30:30 EURUSD: 1999.01.04 ile 2010.11.01 arasında senkronize edilmiş geçmiş
Çekirdek 1 00:30:31 bağlantısı kesildi
sultanm :
Danışman bir demo hesap üzerinde çalışıyor ve bazen pozisyon açamıyor ve hata veriyor -
"CTrade::PositionOpen: 1.40350 sl'de 5.00 EURUSD anında satış: 1.40388 tp: 1.40180 [geçersiz duraklar]"bu minimum durma mesafesiyle - 18 puan ve burada 38'e kadar. Sorun ne?
:TP'ye bakın.
Pardon, "tp"nin nesi var anlamadım? Sonuçta bir "SAT" pozisyonu açmaya çalışıyorum.
tp(1.40180), 1.40350'den 170 puan daha düşüktür. Herhangi bir kısıtlama var mı?
geliştiriciler
Demodaki takas sorunu çözülmüş görünüyor (ya da ben bir şeyi hesaba katmadım).
Biri şampiyonadan - 630022 ve ikinci demo - 69231 olmak üzere iki ticaret hesabı alıyoruz.
630022 hesabında oldukça uzun bir süredir bir çift (USDJPY Sell) açıldı. Görünüşe göre, takaslar bunun üzerinden ücretlendiriliyor.
01/11/2010 tarihinden itibaren 69231 hesabında bir çift (USDJPY Buy) açılmıştır.
Yani neden takas yok anlayamıyorum?
geliştiriciler
Lütfen piyasa incelemesinde sütunların genişliğini sıralayın, terminal ayarlanan genişliği hatırlamak istemiyor (OTOMATİK BOYUT devre dışıyken).
geliştiriciler
Lütfen piyasa incelemesinde sütunların genişliğini sıralayın, terminal ayarlanan genişliği hatırlamak istemiyor (OTOMATİK BOYUT devre dışıyken).
Onaylanmadı, her şey yolunda (yeniden başlatma ile).
Çok sayıda karakter varsa ve dikey kaydırıcı kullanılarak kaydırılması gerekiyorsa, sistem bu gerçeği dikkate almaz.
Daha doğrusu, kaydırıcıya yer bırakmazken (veya bırakır, ama bir şekilde çok garip) tam genişliğe kadar uzanır. Anladığım kadarıyla, sütunların genişliği karaktere ve zamana göre değişiyor.
Örnek: terminali yeniden başlatmadan önce ve sonra.
Davranış tekrarlandı. izleyecek.
Danışman bir demo hesap üzerinde çalışıyor ve bazen pozisyon açamıyor ve hata veriyor -
"CTrade::PositionOpen: 1.40350 sl'de 5.00 EURUSD anında satış: 1.40388 tp: 1.40180 [geçersiz duraklar]"
bu minimum durma mesafesiyle - 18 puan ve burada 38'e kadar. Sorun ne?
Durmanız, soru tarafından tetiklenir. Bu nedenle, durma seviyesi şundan düşük olmamalıdır: 1.40350 + durma seviyesi + yayılma
Build 350, 9 saattir sunucuya kendi başına tam olarak yeniden bağlanamadı (gri dönen sektörlere sahip bağlantı durumu göstergesi). Fiyatlar 15:24 terminal saatinde durdu. Aynı zamanda günlük, Moskova saatiyle 17:25'te bağlantı kaybı ve yeniden bağlantı ile ilgili girişleri ve daha sonra şampiyona hesabındaki işlemlerle ilgili girişleri içerir .
Aynı zamanda, yakındaki MT4'ler tam olarak çalışır...
not. Şampiyonadaki bazı Expert Advisor'ların benzer yeniden bağlantı sorunları nedeniyle çalışmadığına (çalışmayı bıraktığına) dair bir şüphe var... Stringo , Expert Advisors yazarlarının şikayetlerine yanıt olarak Terminal'in faaliyetine atıfta bulunuyor. Uzman Danışmanın çalışması için bir kriter olarak Görev Yöneticisinde işlem - işlemci yükü gerçekten gözlenir. Ama öyle görünüyor ki danışman sadece fiyat teklifi almıyor...
PS2. "Geçmiş" bölümünde yeni emirler ve işlemler görüntülenir, "Ticaret" bölümünde de yeni pozisyon görüntülenir, yalnızca garip cari fiyat ve kâr ve tüm kotasyonlar 100.000'dir .
Ve garip bir tesadüfle, fiyat sütunundaki "Ticaret" bölümündeki, "Geçmişte ve grafikte" alıntıyla eşleşmeyen değer, pozisyonun SL'deki kapanış fiyatıyla çakışıyor (16'da SL değişikliği :16? 19:17'de kapanıyor, bu zaten alıntıların kesilmesinden sonra).