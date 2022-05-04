Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 176

Urain :

Kendiniz için kod yazmanıza karşı değilim, MQ'dan kendiniz için bir platform talep etmenize karşıyım.

Ve görünüşe göre ben zaten bir tür kullanıcı değil, sadece sen gibiyim.


Çok sayıda 0.01 ile yeni bir hesap grubunun tanıtılacağı varsayıldı. Fikre göre, bu diğer kullanıcıların başına gelmemeliydi (Standart minimum hesaplara ihtiyacı olan).

İyi şanlar

 
Renat :
Tamamlandı.
Süper, ayrıca maksimum lotu da artırdılar, şimdi Flipping Expert Advisor'ı çok çeşitli lotlarda güvenle test edebilirim.
 

canım, double türündeki yapı değişkenleri için += operatörünün yürütülmesinde bir hata var (veya bana öyle geliyor).

 struct Ssignals
  {
public :
   double             OpenLong;
  };

class indicator
  {
private :
   Ssignals          condition;
public :
   Ssignals            MA();

};

Ssignals indicator::MA(){
condition.OpenLong= 0 ;
condition.OpenLong+= 1 ; // выдает случайный результат
return (condition);
}
346 yapı
Terminal ilk seferde kurulmadı

Dün başka bir komisyoncuda aynı şey oldu ve hep bu yerde... Dün terminallerden biri 7. denemeden sonra, ikincisi 23. denemeden sonra kuruldu. Farklı bilgisayarlarda denedim...


Önce Avrupa'dan bu yere indirmeye çalışıyor, sonra Rusya'ya geçiyor, sonra Amerika'ya geçiyor ve hata veriyor.


Ö! 158'inci seferden itibaren Kıbrıs'a bağlanıyor ve ...

 
solomenikm :

canım, double türündeki yapı değişkenleri için += operatörünün yürütülmesinde bir hata var (veya bana öyle geliyor).

346 yapı

Hem terminalde hem de hata ayıklamada baktım.

Verdiğiniz kodda bir sorun mu var? Belki de yanlış yere bakıyorum?

 
solomenikm :

canım, double türündeki yapı değişkenleri için += operatörünün yürütülmesinde bir hata var (veya bana öyle geliyor).

346 yapı

Sorun yapı değil.

Bir değişkenle toplama/çıkarma/bölme/çarpma matematiksel operatörlerini çalıştırmadan önce, önce bir değerle başlatılmalıdır (bunu değişken bildirimi sırasında yapmak daha iyidir).

Yani çok yanlış: 

f+= 1 ; //Прибавление числа к не инициализированной переменной, результат непредсказуем

Bu doğru:

 int f= 0 ; //инициализировали числом 0
f+= 1 ; //прибавили к инициализированной переменной 1
//-------------------------------------------

//или так
int f= 1 ; //Сразу инициализируем переменную числом 1 при объявлении переменной
//-------------------------------------------

//или так
int f;
f= 1 ; //операция присваивания, работает и с не инициализированными переменными, равнозначно инициализации числом при объявлении переменной.
 

Burada sadece başlatma mevcut. 

condition.OpenLong= 0 ;
condition.OpenLong+= 1 ;
 
alexvd :

Burada sadece başlatma mevcut.

gerçekten mi...
