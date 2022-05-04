Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 176
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kendiniz için kod yazmanıza karşı değilim, MQ'dan kendiniz için bir platform talep etmenize karşıyım.
Ve görünüşe göre ben zaten bir tür kullanıcı değil, sadece sen gibiyim.
Çok sayıda 0.01 ile yeni bir hesap grubunun tanıtılacağı varsayıldı. Fikre göre, bu diğer kullanıcıların başına gelmemeliydi (Standart minimum hesaplara ihtiyacı olan).
İyi şanlar
Tamamlandı.
canım, double türündeki yapı değişkenleri için += operatörünün yürütülmesinde bir hata var (veya bana öyle geliyor).346 yapı
Çok sayıda 0.01 ile yeni bir hesap grubunun tanıtılacağı varsayıldı. Fikre göre, bu diğer kullanıcıların başına gelmemeliydi (Standart minimum hesaplara ihtiyacı olan).
İyi şanlar
çok iyi öğretiyorsun...
Ve boş bir bardağa bağlanmayabilirsiniz.
Sizin
MT5 için zaten 3-4 DC seçili.
ben de ilgileniyorum...
;)
Her şey orada çalışıyor mu? Sır tutabilir misin? kaynağa doğrudan bağlantılar verin!
Bence reklamda kimse senden şüphelenmez.
Eksik olanın reklamını yapamazsınız...
;)
çok iyi öğretiyorsun...
Ve boş bir bardağa bağlanmayabilirsiniz.
Sizin
ben de ilgileniyorum...
;)
Her şey orada çalışıyor mu? Sır tutabilir misin? kaynağa doğrudan bağlantılar verin!
Bence reklamda kimse senden şüphelenmez.
Eksik olanın reklamını yapamazsınız...
;)
1. Harika mı? Bu konuda bir şeylerden şüpheleniyorum...
2. Forex döviz kurları çerçevesinde "normal emir defterleri" var mı?
MT5'te sipariş defterleriyle nerede çalışılacağı defalarca söylendi. Bir bardak döviz vadeli işlemleriyle gerçekten ilgilenirdim.
3. Bu reklam mı? Bu bir sır mı?
a) Alpari; b) Broko; c) Amiral Piyasaları.
Terminal ilk seferde kurulmadı
Dün başka bir komisyoncuda aynı şey oldu ve hep bu yerde... Dün terminallerden biri 7. denemeden sonra, ikincisi 23. denemeden sonra kuruldu. Farklı bilgisayarlarda denedim...
Önce Avrupa'dan bu yere indirmeye çalışıyor, sonra Rusya'ya geçiyor, sonra Amerika'ya geçiyor ve hata veriyor.
Ö! 158'inci seferden itibaren Kıbrıs'a bağlanıyor ve ...
canım, double türündeki yapı değişkenleri için += operatörünün yürütülmesinde bir hata var (veya bana öyle geliyor).
346 yapı
Hem terminalde hem de hata ayıklamada baktım.
Verdiğiniz kodda bir sorun mu var? Belki de yanlış yere bakıyorum?
canım, double türündeki yapı değişkenleri için += operatörünün yürütülmesinde bir hata var (veya bana öyle geliyor).346 yapı
Sorun yapı değil.
Bir değişkenle toplama/çıkarma/bölme/çarpma matematiksel operatörlerini çalıştırmadan önce, önce bir değerle başlatılmalıdır (bunu değişken bildirimi sırasında yapmak daha iyidir).
Yani çok yanlış:
Bu doğru:
Burada sadece başlatma mevcut.
Burada sadece başlatma mevcut.