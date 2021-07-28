MT5 için dilekler - sayfa 73
Öncelikli olarak dizelerle ilgileniyordum.
Ve ben tam tersine.
Bu arada, diziler grafiklerde ekran nesnesi ipuçları olarak saklanabilir. Eğri, ancak çalışır ve terminal kapatıldığında otomatik olarak kaydedilir.
Bu bağlamda "fazla karmaşık", az sayıda kullanıcı için yeni yavaş işlevler eklemek anlamına gelir. Artık çok verimli bir depolama ve erişim mekanizması uygulanıyor ve onu kırmak istemiyoruz.
Programlar arasında (ve hatta aynı bilgisayardaki istemci terminalleri arasında) veri alışverişi yapmak için kullanabilirsiniz . Bir kez birkaç standart sınıf yazmak yeterlidir.
Bu arada, string global değişkenleri hakkında. Aynı istemci terminali içindeki programlar arasında dize verisi alışverişi yapmak için gereklidirler, değil mi? Öyleyse neden dizeleri doğrudan kullanıcı olaylarından geçirmiyorsunuz ? Bu, verileri global değişkenler aracılığıyla paylaşmaktan çok daha verimli bir yöntemdir.
Teşekkürler, o zaman çok ikna edici bir istek: lütfen son dosya değişikliğinin zamanını belirlemek için bir mql işlevi yapın ( datetime FileLastModify( string FName) ).
Gerçekten gerekli. Aksi takdirde, dosyaya erişmeden veya bir DLL kullanmadan, verilerin son erişimden bu yana değişip değişmediğini belirlemek imkansızdır.
Global değişkenler için bir analog var ama dosyalar için yok. Son derece adaletsiz ve insanlık dışı!
Söyledim. mevcut.
Örneğin, başlık dosyalarımız bir kez dahil edilmiştir. #ifdef'e gerek yok
Sabitlerin makro ikameleri yerine, koşula bağlı olarak, farklı koşullarda farklı şekilde başlatılan değişkenleri kullanabilirsiniz.
Koşullar tanımlarla değil, sabit değişkenlerle yeniden ayarlanabilir
IS_DEBUG_MODE sabitinin varlığı
Programın hangi ortamda çalıştığını anında belirleme yeteneği (test, hata ayıklama, görsel test, optimizasyon, dll kullanma izni)
Anlaşılan o tartışmayı kaçırmışım. Vurgulananı daha ayrıntılı olarak deşifre etmek mümkün mü?
Verilen #define anahtarlarına bağlı olarak, büyük bir başlık dosyasının bölümlerini seçmeli olarak dahil etme yeteneğine ihtiyacım var. Bunun için #ifdef kullanmaktan başka bir yol bulamamışlar anlaşılan.
Verilen #define anahtarlarına bağlı olarak, büyük bir başlık dosyasının bölümlerini seçmeli olarak dahil etme yeteneğine ihtiyacım var.
Anlaşılan o tartışmayı kaçırmışım.
Benim adıma anket. Hiçbir şeyle bitmedi - burada
Vurgulananı daha ayrıntılı olarak deşifre etmek mümkün mü?
Muhtemelen #ifdef'in en yaygın üç kullanımı
1. derleme bayrakları
2. sürüm oluşturma
3. Bir kez #pragma'ya alternatif olarak, #ifndef #define yapısıyla aynı başlığı iki kez eklemekten kaçının
Verilen #define anahtarlarına bağlı olarak, büyük bir başlık dosyasının bölümlerini seçmeli olarak dahil etme yeteneğine ihtiyacım var. Bunun için #ifdef kullanmaktan başka bir yol bulamamışlar anlaşılan.
"Tüm semboller" ile ileriye dönük analiz yapmayı mümkün kılmak mümkün müdür? Şimdi terminal çıktıları:
2011.07.16 09:51:10 Test cihazı ileri testi, tüm MarketWatch sembollerinde test yapıldığından devre dışı bırakıldı
Bu, bir sonraki dönem için para birimlerini tek tek çalıştırmak yerine bir sepet seçmenin çok hızlı ve kullanışlı bir yoludur.
Kullanıcılar arası sohbete ne dersiniz?
Transaq'da (mamba'da) bir mesaj göndermek için bir fonksiyon var, onun girişini bilen şirketin başka bir müşterisiyle iletişim kurabilirim. Gerçekten başka programlara başvurmadan mesaj alışverişi yapmak istiyorum.
geliştiriciler
Emir türünü "Hemen yürütme"den " Bekleyen emir "e değiştirirken yorum içeriğinin kaybolmamasını ve kârın sıfırlanmamasını sağlamak mümkün müdür?
Hatırladığım kadarıyla MT4'te yorum aynı kaldı...