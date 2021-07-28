MT5 için dilekler - sayfa 68

stringo :

Görselleştirme yakında geliyor. Zaten mevcut, dahili testlerden geçiyor

Yakında bir sonraki yapıda mı yoksa sonraki iki veya üçte mi?
 
Terminal, her bir grafik penceresi için sekmeler içeren yatay bir çubuğa sahiptir. Çubuk sekmelerle dolduğunda, oklara (ileri geri) tıklayarak kaydırmanız gerekir. İstek: Taşma sırasında bu sekmelerin birkaç satırına (çubuklarına) otomatik transfer seçeneğini lütfen ayarlara ekleyin, çünkü çok sayıda pencerede onları sadece fare ile kaydırma olanağıyla değiştirmek çok uygun değildir. Aşırı bir durumda, alt alta iki çubuk yeterli olacaktır, ancak monitörün ötesine geçen tek bir çubuk yoksa! Veya ayarlarda bile değil, ancak pencereler arası arayüzün hareketli sınırlarının sürükle ve bırak işlemleriyle ortogonal manipülasyon düzeyinde, böylece örneğin Windows'ta olduğu gibi çubuğun yüksekliğini değiştirebilirsiniz. bir dizi görüntülenen çalışan programla.
 
x100intraday :
...
Evet, çok sayıda araçla bu gerçekten gerekli.
 

1) "Araçlar" penceresinde, örneğin, sağ tıklayarak, mevcut olanlardan hangi yer imlerinin görüntüleneceğini ve hangilerine ihtiyacınız olmadığını seçebilseydiniz iyi olurdu (elbette, kesinlikle her şey değil - ticaret , geçmişe ve varlıklara her durumda ihtiyaç vardır, ancak geri kalanına muhtemelen yapılandırma fırsatı verilmelidir).

Mesele şu ki, onlardan gelen bilgileri biraz kullanmayacaksanız, bazılarının görüntülenmesi (güncellenmesi / pompalanması). Örneğin, şu anda 4-5 olan 11'den benim için yararlıdır. Gerisini, gözümün önünde belirmesinler diye çıkarmayı tercih ederim.

2) "Gezgin" penceresinde, mümkünse "MetatTrader 5" ağacında olduğu gibi, "Göstergeler", " Özel göstergeler ", "Uzman Danışmanlar", "Scriptler" gibi dalların gösterimini kaldırma özelliği. Yine gereksiz/dikkat dağıtıcı unsurları ve bilgileri kaldırmak için. Benim için örneğin Göstergeler ve Uzman Danışmanlar da orada bir işlev görmüyor.

Bence çoğunlukla manuel ticaret yapanlar için - bu Metatrader pencerelerini kurmak da oldukça uygun olacaktır;)

MT4 ile aynı olan MT5 strateji test cihazında "Sonuçlar" penceresinin nasıl görüntüleneceğini söyle?

MT4 ve MT5 strateji test cihazından "Sonuçlar" penceresinin dosyalarında.

OpenClose :

MT4 ile aynı olan MT5 strateji test cihazında "Sonuçlar" penceresinin nasıl görüntüleneceğini söyle?

MT4 ve MT5 strateji test cihazından "Sonuçlar" penceresinin dosyalarında.

MT4'te şu anda "Sonuçlar" olarak adlandırılan şeye rapor denir, ancak bulmaya çalıştığınız şey henüz mevcut değildir (umarım şimdiye kadar).

Şu anda rapor verilerini HTML / Open XML formatında yükleyerek test cihazındaki işlemlerin geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

 
Interesting :

MT4'te şu anda "Sonuçlar" olarak adlandırılan şeye rapor denir, ancak bulmaya çalıştığınız şey henüz mevcut değildir (umarım şimdiye kadar).

Şu anda rapor verilerini HTML / Open XML formatında yükleyerek test cihazındaki işlemlerin geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

Yazık çünkü Geçersiz girdilerin nasıl hata ayıklanacağı tarihte neredeyse imkansızdır.

Örneğin: MT4'te "Sonuçlar" penceresinde, bir anlaşmaya tıklayarak hemen grafikte ona ulaşırsınız. Benzer bir mod MT3'te de vardı. (MT2'de - bilmiyorum).

Geliştiricilerden büyük bir istek - tembel olmayın, yapın.
 

Belki de işlemleri görüntüleme modlarını değiştirmekten bahsediyoruz? 4 farklı ayrıntı modu vardır, varsayılan olarak genel bir rapor açılır:


Renat :

Belki de fırsatları görüntüleme modlarını değiştirmekten bahsediyoruz? 4 farklı ayrıntı modu vardır, varsayılan olarak genel bir rapor açılır:

Büyük olasılıkla öyle. :)
 
Renat :

Belki de fırsatları görüntüleme modlarını değiştirmekten bahsediyoruz? 4 farklı ayrıntı modu vardır, varsayılan olarak genel bir rapor açılır:


Teşekkür ederim. izlemedim Yardımda bağlam menüsüne bir bağlantı var.
