MT5 için dilekler - sayfa 69
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1) "Araçlar" penceresinde, örneğin, sağ tıklayarak, mevcut olanlardan hangi yer imlerinin görüntüleneceğini ve hangilerine ihtiyacınız olmadığını seçebilseydiniz iyi olurdu (elbette, kesinlikle her şey değil - ticaret , geçmişe ve varlıklara her durumda ihtiyaç vardır, ancak geri kalanına muhtemelen yapılandırma fırsatı verilmelidir).
Mesele şu ki, onlardan gelen bilgileri biraz kullanmayacaksanız, bazılarının görüntülenmesi (güncellenmesi / pompalanması). Örneğin, şu anda 4-5 olan 11'den benim için yararlıdır. Gerisini, gözümün önüne gelmesinler diye çıkarmayı tercih ederim.
2) "Gezgin" penceresinde, mümkünse "MetatTrader 5" ağacında olduğu gibi, "Göstergeler", " Özel göstergeler ", "Uzman Danışmanlar", "Scriptler" gibi dalların gösterimini kaldırma özelliği. Yine gereksiz/dikkat dağıtıcı unsurları ve bilgileri kaldırmak için. Benim için örneğin Göstergeler ve Uzman Danışmanlar da orada herhangi bir işlev taşımıyor.
Bence çoğunlukla manuel ticaret yapanlar için - bu Metatrader pencerelerini kurmak da oldukça uygun olacaktır;)
Evet. bir dilek daha.
3) Metatrader 5'in otomatik güncellemesi ile ilgili olarak, şimdi test sırasında - program güncellemeleri kendi kendine indirdiğinde ve kapatamazsınız - bu, zaten düzeltilmiş hatalardan sıkılmamanız için oldukça haklıdır :)
Ancak lütfen 200-300 megabayt güncelleme indiren Adobe ürünleri gibi olmayın. çok pahalı trafik için (bazı tarifelerde maliyeti yaklaşık 30-50 dolara kadar çıkıyor, bu, Belarus'taki bazı mobil operatörler için dahil edilen limiti aşıyor) ve sonra kurulmaları gerekip gerekmediğini soruyorlar. :) Metatrader'ın tüm güncellenmiş bileşenlerle daha az zaman aldığı açıktır (çok az olmasa da), ancak bir dizüstü bilgisayardan hesabınızda nispeten az miktarda para / trafik ile yola çıktığınızda yine de tatsız olabilir. pozisyonlara / çizelgelere bakın, sonra Metatrader sizi güncellemelerden memnun ediyor ve para / trafik bittiği için bağlantı kesiliyor, ancak pozisyonları düzeltmek veya kapatmak için zaman olmadı. Herkesin ve her zaman sınırsız internete sahip olmadığını (özellikle yolda) ve programda prensipte öngörülemeyen birçok başka ülke ve başka nüanslar olduğunu unutmayın, programın kendisinden daha iyi bildiğini varsaymamalısınız. bir kişi güncellemeye değer olduğunda :) MT4'te sorun kolay, güncelleme programını dizüstü bilgisayardaki klasörden silerek çözüldü ve her zaman tam yeni sürümü indirip yeniden yükleyerek güncelleme yapabilirsiniz.
Ve son kararlı sürümlerde, lütfen mümkünse, otomatik güncellemeyi etkinleştirmenize / devre dışı bırakmanıza izin veren ayarlar 1 onay kutusunda yapın, çünkü otomatik güncelleme ana modülde yerleşiktir. Sanırım birçok insan bu noktada hemfikir olacaktır.
Not Mümkünse, şık bir şekilde ne bekleyeceğinizi bilmek için 3 maddeye cevap verebilir misiniz: Yapacağız, olmayacak, düşüneceğiz, vb. Teşekkür ederim. Umarım öneriler yapıcıdır.
Test cihazına eklemek güzel olurdu:
1. İlk depozito tutarları: 100, 500 ve 1000 $. Terminali yeniden başlatırken ve optimizasyonu başlatırken sıfırlanmamalıdırlar.
2. Tek bir test çalıştırmaya gerek kalmadan optimizasyon sonuçlarından bireysel ayarları seçme ve kaydetme yeteneği.
3. Testin sonuna kadar olan süreyi görüntüleme (test cihazını küçültmeden).
4. Optimizasyon modu seçiliyse ancak hiçbir parametre seçilmemişse, test başlatma düğmesine (Başlat) basılmamalıdır.
5. Test cihazı çalışırken, MT4'te olduğu gibi testin sonuna kadar tamamlanmış işlemlerin listesini görmek mümkün olmalıdır.
Optimize ederken, Expert Advisor'ın düşüşünün maksimum mutlak değeri gibi bir parametre çok önemlidir, ancak bir nedenden dolayı orada değildir.
Test cihazına eklemek güzel olurdu:
1. İlk depozito tutarları: 100, 500 ve 1000 $. Terminali yeniden başlatırken ve optimizasyonu başlatırken sıfırlanmamalıdırlar.
2. Tek bir test çalıştırmaya gerek kalmadan optimizasyon sonuçlarından bireysel ayarları seçme ve kaydetme yeteneği.
3. Testin sonuna kadar olan süreyi görüntüleme (test cihazını küçültmeden).
4. Optimizasyon modu seçiliyse ancak hiçbir parametre seçilmemişse, test başlatma düğmesine (Başlat) basılmamalıdır.
5. Test cihazı çalışırken, MT4'te olduğu gibi testin sonuna kadar tamamlanmış işlemlerin listesini görmek mümkün olmalıdır.
Optimize ederken, Expert Advisor'ın düşüşünün maksimum mutlak değeri gibi bir parametre çok önemlidir, ancak bir nedenden dolayı orada değildir.
1) rliz 466, yeniden başlattığımda sıfırlanmıyor
Her çizelgede haber bayraklarının görüntülenmesi üzerinde bireysel kontrole sahip olmak güzel olurdu. Örneğin, hacimlerin gösteriminin nasıl kontrol edildiği gibi.
Ve sonra bir şekilde burada pek iyi görünmüyorlar, örneğin:
Şimdiden teşekkürler.
İnternette (2020'ye kadar Dow endeksi için Dow Jones web sitesinde (Yüksek, Düşük çubuklar), benzer bir şey oluşturmak için kafamı MT5 grafik nesnelerine soktum, ancak hiçbir şey bulamadım) !
Haber akışını okudum, MT'de bir şekilde sıkıcı ve rahatsız edici, çok fazla teknik gösterge var ama haber akışında yazı tipini değiştiremezsiniz, pencereyi tek bir hareketle “açamazsınız” veya bir seçenek, haber penceresini çizelgelerin bulunduğu sekmelere taşıyamazsınız.
derleyiciler. Dilek.
Lütfen küçük yapıları sadece referansa göre değil, değere göre geçirin. Ve bu, herhangi bir karmaşık/rasyonel aritmetiği korkunç bir şekilde frenler.
Sadece bir sınır belirleyin (kendi takdirinize bağlı olarak - 32 veya 64 bayt), bundan sonra derleyici değere göre iletilen yapıyı atlamaz ve kesinlikle referans ile geçmeyi gerektirir.
Ayrıca bir fonksiyonun sonucu olarak küçük yapıları da döndürebilmeyi gerçekten çok isterim.
--
Genel olarak dört uzuvlu operatörleri aşırı yüklemeye oy veriyorum. Umarım bir gün bu elinize gelir. Görünüşe göre "C++ ile birleştirme" dersi alınmış ve genel olarak destekleniyor.
Standart olmayan matematiksel nesnelerle aritmetik işlemler için işlevsel sözdizimi çok elverişsizdir ve ayrıca çok yavaşlar,
satır içi ikamelerle değiştirilmediğinden ve çağrı işlevlerinin masrafını gerektirdiğinden.
Ayrıca çoklu kalıtım için. Asla bilemezsin :)
Sanal kalıtımın canı cehenneme, çarpışmalar olmasına izin verin, ancak çoklu gereklidir.
Ayrıca çoklu kalıtım için. Asla bilemezsin :)
Ayrıca çoklu kalıtım için. Asla bilemezsin :)
Sanal kalıtımın canı cehenneme, çarpışmalar olmasına izin verin, ancak çoklu gereklidir.
Baba Yaga vs. Ve ben de. Çoklu kalıtım kesinlikle kötüdür.
Artılarla değil, keskinle birleştiği için vapche. Orada her şey nesillerin deneyimi göz önüne alındığında çok daha makul.