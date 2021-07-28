MT5 için dilekler - sayfa 77
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sadece MetaQuotes ile sanal sunucu ile aynı mı?
Bir önerim var.
Örneğin, farklı pencerelerde asılı duran iki uzman var.
İlk uzman belirli bir algoritma uygular.
danışmanı.ex5 ilk uzman
İkinci uzman birinciden veri alır
trader.ex5 saniyelik uzman
Burada ve çoklu kullanım ve modülerliğin tüm güzellikleri :)
PS/// Bu seçeneği derlemeye çalıştım. Hatasız derler.
İlk uzman sinyalleri ayarlar. sinyal boş değil.
İkinci Uzman Danışman, işlevi başarıyla dışa aktarır, ancak sinyalin değeri 0 olur. Yani, İkinci uzmanın birinci uzmanın başka bir örneğini oluşturduğunu anlıyorum (ancak uzmanın yeni örneğinde kimse OnTick()'i çağırmadığından, sinyal de herhangi bir değer almıyor).
Ve başka bir örnek oluşturmasını değil, mevcut olanı aramasını ve ona bağlanmasını istiyorum.
Sevgili geliştiriciler, global değişkenleri kullanmayı önermeyin.
Uzmanın halihazırda çalışmakta olan uzmana bağlanması gerekir.
Sıradan tipler dizileri, yapı dizileri ona geçebilir. Daha ileri işlemler için ( Yöntemleri ayarlayın ) veya bunları doldurmak için ( Yöntemleri al ).
Ne gibi imkanlar sağlayacak... MQL5'te sinir ağları, işleyiciler, üreteçler, kütüphaneler vb. yazabilirsiniz.
Bir örnekte ihtiyaç duyulan ve kendi iş parçacığında yürütülen bu tür nesneler.
Ve MQL5 ile yazılmıştır. Üçüncü taraf uygulamaları değil.
Bunu aynı DLL'lere benzer kitaplıklar şeklinde yapmak daha iyidir.
Ya da Kütüphane ve Uzmanın bir tür ortak yaşamı.
MetaEditor5 ---- Dosya --- Oluştur ---- Dinamik Kitaplık.
Fırsatları gerçekleştirin.
1. Böylece bu kitaplık ayrı bir iş parçacığına yüklenebilir.
2. Halihazırda çalışan kitaplığa bağlı diğer uzman komut dosyaları göstergeleri.
3. Kitaplığı dinamik olarak yükleyebilir ve kaldırabilirsiniz.
Enstrümanlar - tarihçe
Lütfen sütunlara göre sıralama ekleyin.
buraya eklemeni öneririm
bağlantı kesilmesi ile "sunucudan bağlantıyı kes".
Komut dosyası park hizmeti gerekli:
park.mql5.com
MQ'nun şampiyonluklar elde etme deneyimi, bence, bunu uygulamamıza izin veriyor.
"İptal" eklemeyi öneriyorum (Ctrl + z) Ctrl + z göstergeleriyle grafiği yanlışlıkla sildim ve her şey yolunda.
MetaQuotes'tan VPS, böylesine güçlü bir teknoloji ile talep görecek. destek ilk abone olan ben olacağım.
MetaQuotes'tan VPS? - harika bir fikir! (sevinç için zıplamak)
MetaQuotes, Uzman Danışmanımı bir VPS'ye yerleştirmeye cesaret edebileceğim belki de tek şirkettir (eğer varsa, kendi sunucum dışında).
MetaQuotes'tan VPS? - harika bir fikir! (sevinç için zıplamak)
MetaQuotes, Uzman Danışmanımı bir VPS'ye yerleştirmeye cesaret edebileceğim belki de tek şirkettir (eğer varsa, kendi sunucum dışında).
"İptal" eklemeyi öneriyorum (Ctrl + z) Ctrl + z göstergeleriyle grafiği yanlışlıkla sildim ve her şey yolunda.
Menü Dosyası - Uzaktan kumandayı açın.
Ancak bunun için önce Araçlar - Ayarlar - Grafikler sekmesindeki kutuyu işaretlemeniz gerekir - silinen çizelgeleri yeniden açmak için kaydedin