MT5 için dilekler - sayfa 99
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1. O zaman ilk başta düşüncenizi pek anlayamadım.
2. Eğer exp, kullanıcı tarafından terminalde yerelleştirme olarak seçilen dili seçecekse, evet, yerelleştirme dosyalarına gerek yoktur.
Gerçekten, bir anahtar olarak önerdiğim prosedürü hayal edin, terminal, çalıştığı mevcut dili verir ve listedeki program istenen giriş tanımı değiştirmeyi seçer.
Örtük başlatmaya güvenmeyin, Değişkenleri Başlatma bölümünde şöyle diyor:Sıfır almak için şanslıysanız, bir dahaki sefere şanslı olmayabilirsiniz.
IMHO, bu çok iyi bir yaklaşım değil - müşteri için gereksiz zorluklar yaratmak.
İşlemleri daha belirleyici hale getirmek ve diziyi her zaman sıfırlarla doldurmak zaman alıcıdır.
C ve C ++ gibi dillerin eksikliklerini taklit etmek ve tamamen kopyalamak hiç gerekli değildir.
Клиентский терминал поддерживает отправку уведомлений о различных событиях на мобильные устройства под управлением операционных систем iOS и Android при помощи Push-сообщений. Благодаря этой функции трейдер всегда в курсе происходящего.
Anında iletme bildirimleri , maksimum 255 karakter uzunluğunda kısa mesajlardır. Bu tür bildirimler anında iletilir ve yol boyunca kaybolmaz.
Masaüstü terminaline (hem 4 hem de 5) bu tür mesajları göndermeyi eklemek mümkün müdür? Çok uygun olurdu.
ICQ, Skype ve diğer üçüncü taraf programları aracılığıyla çözümler vardır, ancak yerleşik ve güvenilir bir işlev çok faydalı olacaktır.
ps: Sorunun teknik yönünü bilmiyorum, o yüzden soruyorum.
Görev yöneticisinde terminal64.exe ile herhangi bir fark yaratmak mümkün mü? Birden fazla terminal açıkken uygun değildir.
Görev yöneticisinde terminal64.exe ile herhangi bir fark yaratmak mümkün mü? Birden fazla terminal açıkken uygun değildir.
Görev yöneticisinde terminal64.exe ile herhangi bir fark yaratmak mümkün mü? Birden fazla terminal açıkken uygun değildir.
Not: Hayır, "terminal64.exe" değil, yoruma bir masaüstü kısayolu ekleyin. Örneğin, "MetaTrader 5 Müşteri Terminali" yerine "MetaTrader 5 Müşteri Terminali MT5_1" yapın, burada MT5_1, üç terminalden ilkimin kısayoludur.
Bu yapılabilir mi?
Editördeki ESC düğmesinin haklarını geri yüklediğiniz için teşekkür etmek istiyorum.
Servis masasına birisinin başvurusu olsaydı, o zaman bir kişi size iyi gelir +100 yetenek ikna gücüne.
Bu bir geliştiricinin girişimiyse, +1 Anlayış Ustalığı düzeyine sahiptir.
Editördeki ESC düğmesinin haklarını geri yüklediğiniz için teşekkür etmek istiyorum.
sergeev ve bir sır değilse neden bahsediyorsun? :-)
en başından ve yakın zamana kadar, hataların listesini içeren derleme penceresi yalnızca Ctrl+T tuşlarına basılarak gizlendi.
Ancak MT4 dahil olmak üzere diğer düzenleyicilerde bu pencere Esc tarafından gizlenir.
Bir hafta önce Esc düğmesinin tekrar iş başında olduğunu keşfettim. Tam olarak ne zaman kullanıldığını söyleyemem çünkü alışkanlıktan Ctrl + T kullandım.
Uzun zaman önce SD'de bunu yapmak istedim ama uygulama kapatıldı.
Ve şimdi, benim için sürpriz oldular. Hangi konuda çok mutluyum. Ve bu düzenlemeyi terfi ettirenlere teşekkür ediyorum.