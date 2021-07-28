MT5 için dilekler - sayfa 75
SD'deki 163577 numaralı uygulama hesabına.
Bütün bunlar iyi ve anlaşılır, ama - Örneğin, proje PİYASA hizmeti için hazırlanıyorsa, dosyayı nasıl keseceğiz?
Merhaba moderatör!
MT5 ve MT4 ekran formuna ayrıca (!!!!) seçeneği (yani düğme) "Tümünü sil" pencere menüsünde "Gösterge listesi" (resme bakın) eklemek için büyük bir istek.
Bu durumda, elbette, seçilen herhangi bir penceredeki tüm göstergeleri kaldırabilmek ideal olacaktır, yani. ana tablonun penceresinde ve ayrıca seçtiğiniz herhangi bir pencerenin penceresinde (resimdeki menüden).
Söylesene, açma ve kapama karakterleri arasında kod bloklarını katlamak için düğmelere güvenebilir misin? () {} [] vb.
Teşekkür ederim!
MQL5'teki hata ayıklayıcı için dilek:
Kodda hata ayıklarken aynı değişkenlerin değerlerini takip etmeniz gerekiyor. Ancak MetaEditor'dan çıktıktan sonra izlenen değişkenler, biraz zaman alan izleme penceresine geri eklenmelidir. Önerilen pencereye gerekli değişkenlerin yeniden eklenmesini otomatikleştirmek için öneriler var. Örneğin, hata ayıkladığınız programla aynı ada sahip ancak farklı bir uzantıya sahip bir şablon dosyası oluşturabilirsiniz. Veya başka bir şekilde, kendi takdirinize bağlı olarak. teşekkürler
GELİŞTİRİCİLER lütfen düşünün ve yanıtlayın.
Küçük bir matematiksel hesaplama modunu bitirin.
neden yapıldığı belli... örneğin denklemleri çözebilirsin vs... şurası net değil
Çözümünde sizden yardım etmenizi istediğim bazı sakıncaları boyamaya çalışacağım.
1. Çok sayıda serbestlik derecesine sahip bir Expert Advisor'ın basit bir şekilde çalıştırılması, OnTick() işlevinin sürekli tekrarı nedeniyle çok uzun zaman alır. Egzoz, kemik uyumundan ayırt edilmesi zor olan analiz edilmesi zor bir yulaf lapası olduğu ortaya çıkıyor.
Bu soruna bir çözüm olarak, bir kaç gereksiz değeri (yani yinelenen değerleri bile) kaldırdığı için, testten önce bile her bir serbestlik derecesini (test cihazında sıralanan değişkeni) ayrı ayrı değerlendirmeyi deneyebilirsiniz. ve yinelenen aralıktaki değişkenler değil)) numaralandırma için önemli ölçüde zaman kazandırabilir ... eleme işleminden sonra pürüzlü aralıklar elde edilir ... optimizasyon için gerekli olmayan bu değişkenlerin silindiği yerlerde boşluklar görünür. Bu yırtık aralıkların hariç tutulan değerlerle test cihazına nasıl sürüleceği tamamen açık değil mi?
2. Değişkenlerin ön analizinde de sorunlar var ... mevcut tırnak grafiğine göre temel bir fazla kiloyu hesaplamam gerekirse ... hepsini bir komut dosyasına koymak zorundayım ... bir komut dosyası tam olarak değil etkili bir şey ... çünkü tek bir iş parçacığında çalışıyor .. diğer herkes boştayken ... çok sayıda parametreyle, çok sayıda iç içe döngü ortaya çıkıyor ... komut dosyası bu döngülerde uzun süre asılı kalıyor . .. bu durumda, döngüden geçen değişkenler Girdi yoluyla çıktılanabilir, böylece strateji test cihazında olduğu gibi süreç paralel hale getirilebilir ... şah mat modu sorunu çözebilir gibi görünüyor. hesaplamalar, ancak, anladığım kadarıyla, zaman serisi dizilerine, çubuk sayısına, hesaplanmış istatistik sonuçları tablosunun çıktısına erişim sağlamaz. verileri harici dosyalara ... çalıştır stat. Test cihazı aracılığıyla yapılan testler de bir seçenek değildir, çünkü çalıştırmalar arasında sonuçları nasıl kaydedebileceğiniz ve ardından ihtiyaç duyulan her şeyin hesaplandığı son dosyanın nasıl yazılacağı açık değildir.
sonuç olarak, komut dosyalarındaki her şeye izin verileceği bir matematik hesaplama modu görmek istiyorum.
OnTick'i çağırmadan tüm grafiklere ve piyasa ortamına erişim sağlayan analitik hesaplamalar için, OnInit - OnTester - OnDeinit çağrılarıyla başka bir "Analytics" modu ekleyebiliriz. Bu etkili uzmanlar yapacaktır.