MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 80
"Pip" modunda, göreceli düşüş komik görünüyor.
Göreceli ve mutlak değerler arasında geçiş yapabilmek istiyorum. Onlar. mutlak olanı seçti - mutlaktaki tüm değerler. Göreceli - ilgili değişikliği seçtim.
Her şey opt.
not. Muhtemelen opt -> DB dönüştürücüyü yapmaya değer. Optimizasyon sonuçlarını görüntülemek için üçüncü taraf çözümleri kullanın.
Igor Makanu , 2020.09.03 00:10
Birkaç üçlü sorgu kullanıyorum - DB Tarayıcısında (SQLite) 2 tıklamayla bir test veritabanı oluşturdum ve ayrıca bir sorgu oluşturup test edebileceğiniz bir SQL sekmesi var
Çizgi rengi değişimi hemen başlamıyor.
not. Muhtemelen opt -> DB dönüştürücüyü yapmaya değer. Optimizasyon sonuçlarını görüntülemek için üçüncü taraf çözümleri kullanın.
herşey senin elinde )))
MQL'de nasıl bir veritabanı oluşturulacağını, sonra içinde bir tablonun nasıl oluşturulacağını yazmakla uğraşmazdım .... materyali incelemek ve kod yazmak 2-3 gün sürecek.
AMA, IMHO, 2-3 dakika içinde bir veritabanı ve gerekli tabloları oluşturmak ve MQL'den gelen verilerle doldurmaya başlamak daha kolaydır - 2-3 günlük çalışma ile aynı olacaktır, ancak daha üretken
Not: DB Tarayıcısı ( SQLite ) veritabanı yapısında sağ fare tıklaması ve CREATE ifadesini kopyalamak için bağlam menüsü, MQL kullanarak bir veritabanı oluşturmak istiyorsanız MQL'den bir tablo oluşturma görevini basitleştirecektir.
Tavsiyen için teşekkürler, bakmam lazım. Sıfır konuyla ilgili.
Filtreler ıslak gibi görünüyor.
Seçili filtreyi kaldırdım, böylece Keskin > 0,5 hariç tüm sonuçlar kayboldu. Onlar. her şeyi görmek için filtreyi kapattı, ancak başka bir filtre aldı.
Herkese iyi günler!
Strateji test cihazının MetaTrader 5 terminali ile standart teslimattan herhangi bir Uzman Danışman ile, örneğin Hareketli Ortalamalar.mq5 ile son durmasından sonra, strateji test cihazı, ben terminalin kendisini kapatana kadar bilgisayar belleğini sürekli olarak yüzde 80 veya daha fazla yükler . Windows 7 64-bit Görev Yöneticisi'nde metatester64.exe işlemini sonlandırmaya çalışıyorum ancak hiçbir şekilde sonlandırmak istemiyor. Sadece bende mi yoksa bu genel bir sorun mu?
Saygılarımla, Vladimir.
Test cihazı işini bitirdikten sonra ve terminalin kendisi aktifken, bir sonraki görevler için birikmiş önbellekleri birkaç dakika bekletir.
Birkaç dakika sonra test cihazı önbellekleri temizler ve bellekten kaldırır.
Bu bekletme modu, test yeniden başlatmalarını hızlandırır.
Açıklama için çok teşekkür ederim! Şimdi biliyorum.Saygılarımla, Vladimir.