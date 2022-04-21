MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 80

Aracılar günlüğünde bu tür satırlar var. 
KI       0        14 : 59 : 10.034     Tester  optimization pass 172473032813 started (batch of 41 tasks)
FJ       0        14 : 59 : 16.731     Tester   172473032813 OnTester result 9.949999999999999 : passed in 0 : 00 : 06.696
QO       0        14 : 59 : 25.171     Tester   1010452003938 OnTester result 0 : passed in 0 : 00 : 08.439
LJ       0        14 : 59 : 31.921     Tester   47795107913 OnTester result 2.65 : passed in 0 : 00 : 06.750
JD       0        14 : 59 : 40.336     Tester   1428291810156 OnTester result 0 : passed in 0 : 00 : 08.413
Vurgulanan sayılar ne anlama geliyor? Bunlar, toplam pasaj alanındaki pasaj sayılarıysa, bu sayıya göre pasaj nasıl belirlenir?
 

"Pip" modunda, göreceli düşüş komik görünüyor.

Göreceli ve mutlak değerler arasında geçiş yapabilmek istiyorum. Onlar. mutlak olanı seçti - mutlaktaki tüm değerler. Göreceli - ilgili değişikliği seçtim.

Her şey opt.


not. Muhtemelen opt -> DB dönüştürücüyü yapmaya değer. Optimizasyon sonuçlarını görüntülemek için üçüncü taraf çözümleri kullanın.

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Kütüphaneler: Sanal

Igor Makanu , 2020.09.03 00:10

Birkaç üçlü sorgu kullanıyorum - DB Tarayıcısında (SQLite) 2 tıklamayla bir test veritabanı oluşturdum ve ayrıca bir sorgu oluşturup test edebileceğiniz bir SQL sekmesi var

 

Çizgi rengi değişimi hemen başlamıyor.


Başlıkları farklı bir renkle vurgulayabilir misiniz?
 
fxsaber :

not. Muhtemelen opt -> DB dönüştürücüyü yapmaya değer. Optimizasyon sonuçlarını görüntülemek için üçüncü taraf çözümleri kullanın.

herşey senin elinde )))

MQL'de nasıl bir veritabanı oluşturulacağını, sonra içinde bir tablonun nasıl oluşturulacağını yazmakla uğraşmazdım .... materyali incelemek ve kod yazmak 2-3 gün sürecek.

AMA, IMHO, 2-3 dakika içinde bir veritabanı ve gerekli tabloları oluşturmak ve MQL'den gelen verilerle doldurmaya başlamak daha kolaydır - 2-3 günlük çalışma ile aynı olacaktır, ancak daha üretken

Not: DB Tarayıcısı ( SQLite ) veritabanı yapısında sağ fare tıklaması ve CREATE ifadesini kopyalamak için bağlam menüsü, MQL kullanarak bir veritabanı oluşturmak istiyorsanız MQL'den bir tablo oluşturma görevini basitleştirecektir.  

 
Igor Makanu :

herşey senin elinde )))

MQL'de nasıl bir veritabanı oluşturulacağını, sonra içinde bir tablonun nasıl oluşturulacağını yazmakla uğraşmazdım .... materyali incelemek ve kod yazmak 2-3 gün sürecek

AMA, IMHO, 2-3 dakika içinde bir veritabanı ve gerekli tabloları oluşturmak ve MQL'den gelen verilerle doldurmaya başlamak daha kolaydır - 2-3 günlük çalışma ile aynı olacaktır, ancak daha üretken

Not: Veritabanı yapısında DB Tarayıcı (SQLite) sağ fare tıklaması ve içerik menüsü kopyası CREATE ifadesi, MQL kullanarak hala bir veritabanı oluşturmak istiyorsanız MQL'den bir tablo oluşturma görevini basitleştirecektir.  

Tavsiyen için teşekkürler, bakmam lazım. Sıfır konuyla ilgili.

 

Filtreler ıslak gibi görünüyor.

Seçili filtreyi kaldırdım, böylece Keskin > 0,5 hariç tüm sonuçlar kayboldu. Onlar. her şeyi görmek için filtreyi kapattı, ancak başka bir filtre aldı.

 

Herkese iyi günler!


Strateji test cihazının MetaTrader 5 terminali ile standart teslimattan herhangi bir Uzman Danışman ile, örneğin Hareketli Ortalamalar.mq5 ile son durmasından sonra, strateji test cihazı, ben terminalin kendisini kapatana kadar bilgisayar belleğini sürekli olarak yüzde 80 veya daha fazla yükler . Windows 7 64-bit Görev Yöneticisi'nde metatester64.exe işlemini sonlandırmaya çalışıyorum ancak hiçbir şekilde sonlandırmak istemiyor. Sadece bende mi yoksa bu genel bir sorun mu?

  1. İlk depozito - 50000 RUB
  2. Simülasyon - Her tik, gerçek tiklere dayalıdır
  3. Test dönemi - 01/01/2020'den günümüze

Saygılarımla, Vladimir.




 
Test cihazı işini bitirdikten sonra ve terminalin kendisi aktifken, bir sonraki görevler için birikmiş önbellekleri birkaç dakika bekletir.

Birkaç dakika sonra test cihazı önbellekleri temizler ve bellekten kaldırır.

Bu bekletme modu, test yeniden başlatmalarını hızlandırır.

 
MetaQuotes :

Test cihazı işini bitirdikten sonra ve terminalin kendisi aktifken, bir sonraki görevler için birikmiş önbellekleri birkaç dakika bekletir.

Birkaç dakika sonra test cihazı önbellekleri temizler ve bellekten kaldırır.

Bu bekletme modu, test yeniden başlatmalarını hızlandırmanıza olanak tanır.

Açıklama için çok teşekkür ederim! Şimdi biliyorum.

Saygılarımla, Vladimir.
 
Tam bir numaralandırma ile, değer aralığını veya parametreler sekmesindeki adımı değiştirirseniz, önbellek alınmaz, her şey yeniden hesaplanır.
