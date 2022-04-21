MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 74

Tek bir çalıştırmanın logunun sonunda, çalıştırmanın gerçekleştiği Expert Advisor'ın adı yoktur. Çalışmanın başında yapıldığı gibi başlık ile birlikte eklemek güzel olurdu.
 
GUI'de optimize edilmiş önbellek listesi görüntülendiğinde, optimizasyon için harcanan zamanı bu listede de görmek isterim.

Slava , 2019.04.19 15:11

 //+------------------------------------------------------------------+
//| заголовок кеша                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
struct TestCacheHeader
  {
   DWORD             msc_avg ;                 // среднее время выполнения в миллисекундах

   UINT               passes_passed ;           // количество пройденных проходов
  };

Onlar. karşılık gelen alanların ürününe bakın - msc_avg * pass_passed .

 
Görsel modda, "Geç...tarih"e tıklamak hikayenin en sonuna gider
 
Pip modunda marjın dikkate alınması ve limit limitini tetiklemek için yeterli para olmaması bir hata mı?
 


Şu anda, danışmanın adını ve sembolünü girerseniz bu arama çubuğu bir giriş bulamıyor. Sadece bir şeye izin verilir.

 
fxsaber :
Pip modunda marjın dikkate alınması ve limit limitini tetiklemek için yeterli para olmaması bir hata mı?

Marj hesaplamasının daha az zaman alması için sembol özelliklerinde bir şeyi değiştirmek mümkün müdür?

 
fxsaber :

Genetiğin ilginç bir özelliği. Algoritmanın derinliklerinde, bir ile çarpma, optimizasyon aralığı aynı birimi içeren optimize edilmiş bir katsayı ile değiştirildi.

Genetiğe bu parametrenin optimizasyonunu da dahil ettiğimde, parametreye girmeden genetiğin gösterdiği sonuca yaklaşamadım bile.

Ve bu parametreyi 1 değerine sabitlerseniz veya buna çok yakın bir şekilde optimize ederseniz, eski maksimumu bulabilir misiniz?

 
Igor Makanu :

Marj hesaplamasının daha az zaman alması için sembol özelliklerinde bir şeyi değiştirmek mümkün müdür?

Sembolün tüm para birimlerini hesabın para birimiyle eşleştirin. Görsel modda, Market Watch'ta her zaman yalnızca bir sembol olmalıdır.

 
Andrey Khatimlianskii :

Ve bu parametreyi 1 değerine sabitlerseniz veya buna çok yakın bir şekilde optimize ederseniz, eski maksimumu bulabilir misiniz?

Bir birim ile - elbette, yakın - kontrol etmedi.

 

2402, büyük bir bakiye ile Optimizasyon sonuçlarından birinin tek bir çalıştırmasını başlatırsanız, bakiye bir eğriye ayarlanır.

Lütfen bu hatayı düzeltin.

