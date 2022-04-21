MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 74
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Hatalar, hatalar, sorular
Slava , 2019.04.19 15:11
Onlar. karşılık gelen alanların ürününe bakın - msc_avg * pass_passed .
Şu anda, danışmanın adını ve sembolünü girerseniz bu arama çubuğu bir giriş bulamıyor. Sadece bir şeye izin verilir.
Pip modunda marjın dikkate alınması ve limit limitini tetiklemek için yeterli para olmaması bir hata mı?
Marj hesaplamasının daha az zaman alması için sembol özelliklerinde bir şeyi değiştirmek mümkün müdür?
Genetiğin ilginç bir özelliği. Algoritmanın derinliklerinde, bir ile çarpma, optimizasyon aralığı aynı birimi içeren optimize edilmiş bir katsayı ile değiştirildi.
Genetiğe bu parametrenin optimizasyonunu da dahil ettiğimde, parametreye girmeden genetiğin gösterdiği sonuca yaklaşamadım bile.
Ve bu parametreyi 1 değerine sabitlerseniz veya buna çok yakın bir şekilde optimize ederseniz, eski maksimumu bulabilir misiniz?
Marj hesaplamasının daha az zaman alması için sembol özelliklerinde bir şeyi değiştirmek mümkün müdür?
Sembolün tüm para birimlerini hesabın para birimiyle eşleştirin. Görsel modda, Market Watch'ta her zaman yalnızca bir sembol olmalıdır.
Ve bu parametreyi 1 değerine sabitlerseniz veya buna çok yakın bir şekilde optimize ederseniz, eski maksimumu bulabilir misiniz?
Bir birim ile - elbette, yakın - kontrol etmedi.
2402, büyük bir bakiye ile Optimizasyon sonuçlarından birinin tek bir çalıştırmasını başlatırsanız, bakiye bir eğriye ayarlanır.
Lütfen bu hatayı düzeltin.