MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 75
Optimizasyon sonuçlarının görüntülendiği bu iki modda
yararlı bir şey yapmayın, çünkü fareyi ilgili hücrenin/noktanın üzerine getirdiğinizde sonucu gösteren hiçbir araç ipucu yoktur.
Lütfen bu iki modu tamamlayın, çünkü üst/varsayılan mod "Sonuçları içeren grafik"te uygulanmaktadır.
HistorySelect,siparişleri silindikleri/dolduruldukları tarihten değil, verildikleri tarihten itibaren seçer . Hangi, elbette, doğru değil. Terminalde düzgün çalışıyor. Kötü böcek.
Arama dizisi : Oshibka 008.
Giriş parametreleri gerektirir. Ancak bu tür bir Optimizasyon için giriş parametrelerine gerek yoktur. Düşünün lütfen.
Zaten birçok kez, daha sonra, kâse sonuçlarından sonra acı bir şekilde üzülmek zorunda kaldım.
kene geçmişi , gerçek keneler modunda test cihazında senkronize edilmezse, test cihazı oluşturulan keneler modunda çalışmaya başlar! lütfen çalıştırmayı bir hata ile durdurun.
Zaten birçok kez, daha sonra, kâse sonuçlarından sonra acı bir şekilde üzülmek zorunda kaldım.
fxsaber , 2020.05.17 00:38
sunucudaki çubuk geçmişi, onay geçmişiyle eşleşmediğinde. O zaman Test Cihazındaki orijinal sembolü hiç kullanamazsınız. Bu sınırlama yalnızca özel semboller aracılığıyla atlanır.
Her zaman özel olanları kullanın. Hiç sorun olmayacak. Ve bu yüzden.
Renat Fatkhullin , 2020.05.17 11:53
Test cihazı kökten yeniden tasarlanacak.
Ticaret sunucusunda geçmişi olmayan bir sembol varsa, bunun üzerinde Tester'ı başlatmak sonsuz bir beklemeye neden olur.
Bu nedenle, özellikle, Piyasa İzleme'deki tüm semboller için modda optimizasyon yapmak mümkün değildir.
Lütfen sunucunun adını bu satıra ekleyin.