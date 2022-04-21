MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 75

Optimizasyon sonuçlarının görüntülendiği bu iki modda

yararlı bir şey yapmayın, çünkü fareyi ilgili hücrenin/noktanın üzerine getirdiğinizde sonucu gösteren hiçbir araç ipucu yoktur.


Lütfen bu iki modu tamamlayın, çünkü üst/varsayılan mod "Sonuçları içeren grafik"te uygulanmaktadır.

 
Seçilen yerel Temsilcinin (aracılar listesinde kalın olarak işaretlenmiştir) devre dışı durumda olduğu bir durumla karşılaştım. Aynı zamanda, başka bir Ajanda tek geçiş başlatıldı. Tek bir geçiş yürütülürken, belirtilen devre dışı bırakılmış Aracı etkinleştirilemedi - Etkinleştir'e tıkladım, ancak hiçbir şey olmadı.
 
Test Kullanıcısının Header.passes_passed == 0 ile opt dosyaları oluşturması muhtemelen mantıklı değildir.
 
Test Cihazında HistorySelect hatası.
 #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK )

void OnTick ()
{
   if (! OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS))                                             // Если нет текущих ордеров,
           OrderSend ( _Symbol , OP_BUYSTOP, 0.1 , Ask * 2 , 0 , 0 , 0 );                 // выставляем.
   else if (( TimeCurrent () - OrderOpenTime() > 60 ) && OrderDelete(OrderTicket())) // Если текущий ордер живет дольше минуты - удаляем.
  {
//    if (HistorySelect(OrderOpenTime() + 1, INT_MAX))
     if ( HistorySelect ( TimeCurrent () - 10 , INT_MAX ))   // После удаления отступаем 10 секунд от текущего времени и берем историю.
       Print ( HistoryOrdersTotal ());                   // Видим, что в истории удаленного ордера нет - 0.
            
     if ( HistorySelect (OrderOpenTime(), INT_MAX ))     // Теперь берем историю от времени постановки удаленного ордера.
       Print ( HistoryOrdersTotal ());                   // Видим, что в истории удаленный ордер есть - 1.

     ExpertRemove ();                                   // Вышли.
  }
}

HistorySelect,siparişleri silindikleri/dolduruldukları tarihten değil, verildikleri tarihten itibaren seçer . Hangi, elbette, doğru değil. Terminalde düzgün çalışıyor. Kötü böcek.

Arama dizisi : Oshibka 008.

 
Bu Uzman Danışman, Piyasa İzleme'den Tüm Semboller modunda Optimize edilemez.
 double OnTester () { return ( 0 ); }

Giriş parametreleri gerektirir. Ancak bu tür bir Optimizasyon için giriş parametrelerine gerek yoktur. Düşünün lütfen.

 
kene geçmişi , gerçek keneler modunda test cihazında senkronize edilmezse, test cihazı oluşturulan keneler modunda çalışmaya başlar! lütfen çalıştırmayı bir hata ile durdurun.

Zaten birçok kez, daha sonra, kâse sonuçlarından sonra acı bir şekilde üzülmek zorunda kaldım.

zaten birkaç kez monitörüm mucizevi bir şekilde hayatta kaldı ve haklı gazabımdan kaçtı. 2340 oluşturun.
Andrey Dik :
kene geçmişi , gerçek keneler modunda test cihazında senkronize edilmezse, test cihazı oluşturulan keneler modunda çalışmaya başlar! lütfen çalıştırmayı bir hata ile durdurun.

Zaten birçok kez, daha sonra, kâse sonuçlarından sonra acı bir şekilde üzülmek zorunda kaldım.

zaten birkaç kez monitörüm mucizevi bir şekilde hayatta kaldı ve haklı gazabımdan kaçtı. 2340 oluşturun.

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

MetaTrader 5 platform beta build 2430: MetaEditor'da "Abonelikler" hizmeti, arayüz iyileştirmeleri ve kullanışlı işlevler

fxsaber , 2020.05.17 00:38

sunucudaki çubuk geçmişi, onay geçmişiyle eşleşmediğinde. O zaman Test Cihazındaki orijinal sembolü hiç kullanamazsınız. Bu sınırlama yalnızca özel semboller aracılığıyla atlanır.

Her zaman özel olanları kullanın. Hiç sorun olmayacak. Ve bu yüzden.

 
2470, bu tür mesajlar Optimizasyon sırasında atlanır.
 2020.05 . 30 11 : 49 : 55.216 Core 2   genetic pass ( 15 , 313 ) returned result 0 in 0 : 00 : 04.146
2020.05 . 30 11 : 49 : 55.575 Core 1   genetic pass ( 15 , 283 ) returned result 0 in 0 : 00 : 04.907
2020.05 . 30 11 : 49 : 56.241 Core 3   genetic pass ( 15 , 375 ) returned result 0 in 0 : 00 : 04.537
2020.05 . 30 11 : 49 : 56.269 Core 6   genetic pass ( 15 , 495 ) returned result 0 in 0 : 00 : 04.413
2020.05 . 30 11 : 49 : 57.497 Core 4   genetic pass ( 15 , 419 ) returned result 1908.000000 in 0 : 00 : 04.873
2020.05 . 30 11 : 49 : 58.528 Core 6   genetic pass ( 15 , 497 ) returned result 0 in 0 : 00 : 00.135
2020.05 . 30 11 : 49 : 58.528 Core 6   genetic pass ( 15 , 502 ) returned result 0 in 0 : 00 : 02.122
2020.05 . 30 11 : 49 : 58.824 Core 4   genetic pass ( 15 , 428 ) returned result 0 in 0 : 00 : 00.291
2020.05 . 30 11 : 49 : 58.824 Core 4   genetic pass ( 15 , 429 ) returned result 0 in 0 : 00 : 01.035
2020.05 . 30 11 : 49 : 59.178 Core 4   genetic pass ( 15 , 433 ) returned result 0 in 0 : 00 : 00.352
2020.05 . 30 11 : 49 : 59.178 Core 2    2 rejected passes returned to queue
2020.05 . 30 11 : 49 : 59.178 Core 3    2 rejected passes returned to queue
2020.05 . 30 11 : 49 : 59.178 Core 4   genetic pass ( 15 , 345 , 1 ) started
2020.05 . 30 11 : 49 : 59.660 Core 2   genetic pass ( 15 , 327 ) returned result 0 in 0 : 00 : 04.443
Bu ne anlama geliyor? Bir sürü boş hafıza.
 

Ticaret sunucusunda geçmişi olmayan bir sembol varsa, bunun üzerinde Tester'ı başlatmak sonsuz bir beklemeye neden olur.

Bu nedenle, özellikle, Piyasa İzleme'deki tüm semboller için modda optimizasyon yapmak mümkün değildir.

 

Lütfen sunucunun adını bu satıra ekleyin.


