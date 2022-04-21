MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 31

Yeni yorum
 
Aradan sonra genetiğe devam etmeyi çok isterim. optimizasyon birkaç saat sürer ve yapılan işi kaybetmek çok sinir bozucu. Bu bana düzenli olarak oluyor. Genetiğin rastgele bir süreç olduğunu biliyorum, bu sürecin tekrarlanabilirliği ile ilgili değil, durumun korunması ile ilgili. Durumun mevcut anlık görüntüsünü kaydetmek yeterliyse, bunu yapmak zor değildir. Genetiğin devamı hala baştan tüm optimizasyona bağlıysa daha zor ama yapılabilir de. Ayrıca bir optimizasyon önbelleği vardır, önceki adımları gözden geçirebilir ve mevcut durumu geri yükleyebilirsiniz. Önbellek yapısını biraz karmaşıklaştırmak gerekebilir ancak karmaşık değişiklikler için bekleyebiliriz, uzun süredir bu sorundan muzdaribiz. Ana şey, geliştiricilerin bunu yol haritasına almasıdır. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Büyük birinden - kenelerle test ederken kaynakları optimize ettikten sonra ikinci sırada.
 

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Kitaplıklar: MultiTester

fxsaber , 2019.12.02 17:31

Bazen Tester klasörünü temizlemek gerekebilir. Örneğin, opt-dosyasının mütevazı boyutu ~ 2Mb'dir. 10K optimizasyon yapılırsa, bu zaten 20 Gb'dir. 10K karakter - aynı.

Fazla şişmiş bir klasörle karşılaşabilirsiniz.

Önbellek klasöründeki çok sayıda (binlerce) dosya, Test Cihazının Terminalde ilk açılışındaki frenlerin nedenidir - CTRL+R.

 
Sevgili meslektaşlarım, lütfen söyleyin, MT5 optimizasyon yaparken işlem başına komisyonu dikkate alıyor mu?
 
Luchezar Shalomaev :
Sevgili meslektaşlarım, lütfen söyleyin, MT5 optimizasyon yaparken işlem başına komisyonu dikkate alıyor mu?

Evet.

 
fxsaber :

Evet.

Teşekkürler, yani Özkaynak değeri komisyon kayıplarını da içeriyor mu?

 
Luchezar Shalomaev :

Teşekkürler, yani Özkaynak değeri komisyon kayıplarını da içeriyor mu?

İşlem geçmişindeki komisyon alanına bakın.

 
fxsaber :

İşlem geçmişindeki komisyon alanına bakın.

Evet var, çok teşekkür ederim.

 

Optimizasyon sekmesinde RMB aracılığıyla "Tek testi başlat"ı seçtiğinizde, ilgili Test Cihazı ayarları dosyası oluşturulmaz. 

MQL5\Profiles\Tester\*.ini
 
fxsaber :

Optimizasyon sekmesinde RMB aracılığıyla "Tek testi başlat"ı seçtiğinizde, ilgili Test Cihazı ayarları dosyası oluşturulmaz.

Bu, orijinal seti bozmamak için bilerek yapıldı.
 
Slava :
Bu, orijinal seti bozmamak için bilerek yapıldı.

Ardından Tester'da gerçekleştirilen Expert Advisor'daki başlangıç ayarlarını ini dosyası üzerinden değil de pano üzerinden almaya çalışıyorum. Ama ne yazık ki Terminal tanıtıcısını nasıl alacağımı anlamıyorum.

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Hatalar, hatalar, sorular

fxsaber , 2019.12.09 14:03

Agent'ta yürütülmek üzere gönderildiği Terminal'in tanıtıcısını alabilmek için Agent üzerinde çalışan Expert Advisor'a ihtiyacım var.

Çalışan bir diziden Aracıya giden yoldan kendi Terminalinizi tanımlayabilirsiniz - ayrıca Terminalin yolunu da içerir. Ancak, bu kancayı uygulamak için yolları olan çalışan Terminallerin bir listesini almak başarısız olur. Söylersen harika olur. Ardından, piyasaya sürülmesine ilişkin ilk verileri test edilmiş Expert Advisor'dan hemen almak mümkün olacaktır.

1...242526272829303132333435363738...84
Yeni yorum