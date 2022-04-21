MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 31
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Kitaplıklar: MultiTester
fxsaber , 2019.12.02 17:31
Bazen Tester klasörünü temizlemek gerekebilir. Örneğin, opt-dosyasının mütevazı boyutu ~ 2Mb'dir. 10K optimizasyon yapılırsa, bu zaten 20 Gb'dir. 10K karakter - aynı.
Fazla şişmiş bir klasörle karşılaşabilirsiniz.
Önbellek klasöründeki çok sayıda (binlerce) dosya, Test Cihazının Terminalde ilk açılışındaki frenlerin nedenidir - CTRL+R.
Sevgili meslektaşlarım, lütfen söyleyin, MT5 optimizasyon yaparken işlem başına komisyonu dikkate alıyor mu?
Evet.
Evet.
Teşekkürler, yani Özkaynak değeri komisyon kayıplarını da içeriyor mu?
Teşekkürler, yani Özkaynak değeri komisyon kayıplarını da içeriyor mu?
İşlem geçmişindeki komisyon alanına bakın.
İşlem geçmişindeki komisyon alanına bakın.
Evet var, çok teşekkür ederim.
Optimizasyon sekmesinde RMB aracılığıyla "Tek testi başlat"ı seçtiğinizde, ilgili Test Cihazı ayarları dosyası oluşturulmaz.
Optimizasyon sekmesinde RMB aracılığıyla "Tek testi başlat"ı seçtiğinizde, ilgili Test Cihazı ayarları dosyası oluşturulmaz.
Bu, orijinal seti bozmamak için bilerek yapıldı.
Ardından Tester'da gerçekleştirilen Expert Advisor'daki başlangıç ayarlarını ini dosyası üzerinden değil de pano üzerinden almaya çalışıyorum. Ama ne yazık ki Terminal tanıtıcısını nasıl alacağımı anlamıyorum.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Hatalar, hatalar, sorular
fxsaber , 2019.12.09 14:03
Agent'ta yürütülmek üzere gönderildiği Terminal'in tanıtıcısını alabilmek için Agent üzerinde çalışan Expert Advisor'a ihtiyacım var.
Çalışan bir diziden Aracıya giden yoldan kendi Terminalinizi tanımlayabilirsiniz - ayrıca Terminalin yolunu da içerir. Ancak, bu kancayı uygulamak için yolları olan çalışan Terminallerin bir listesini almak başarısız olur. Söylersen harika olur. Ardından, piyasaya sürülmesine ilişkin ilk verileri test edilmiş Expert Advisor'dan hemen almak mümkün olacaktır.