MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 56
fxsaber , 2020.02.06 17:20
Not Ne yazık ki, MT5-Tester'ın kendisi, Expert Advisors kaynak kodunun dışında özel bir Optimizasyon kriterinin (seçim değil) ayarlanmasına izin vermiyor. Bunun için mimari bir engel olmamasına rağmen.
Artık, en iyi seçim kriterlerinize göre Optimizasyon sonuçlarından herhangi bir geçişi seçebilirsiniz.
Ancak yalnızca EX5 varsa, kendi Optimizasyon kriterinizi belirlemeniz imkansızdır. Benim bakış açıma göre, böyle bir Optimizasyon kriteri, sadece OnTester ve TesterStatistics fonksiyonunun verilerinin mevcut olduğu bir Uzman Danışman şeklinde ayarlanabilir. Büyük olasılıkla, bu geliştiricilerin planlarında değil. Bu nedenle, sadece seslendirme.
Bu makinenin İngilizce'den Rusça'ya çevrilmesi için üzgünüm, ancak bu konuyu yalnızca hataları bildirmek için buldum.
Editörde hata ayıklama görsel testi çalıştırırken ve bir kesme noktasına basarken ve Ctrl+F klavye kısayoluna basarken Metatrader 5 platformunda bir sorun var gibi görünüyor.
Göstergeler (tümü, hatta etkin) geçmiş verilerde hata ayıklarken ctrl+f tuşlarına basıldığında 1 çubuğu yeniden çizer/kaydırır)
Oyna:
Sorun şu ki, EA'nın gerçekten yapması gerekeni yapıp yapmadığını kontrol ederken, çubuklar EA'nın gördüğünden dengelendiğinde mümkün değildir.
Bu, yerleşik EA örneklerinde ve yerleşik göstergelerde olduğu gibi, göstergelerle ilgili bir sorun değildir.
Bu YouTube videosu sorunu yaklaşık 0:25'te gösteriyor, Ctrl+F tuşlarına basın.
https://youtu.be/_fyCv3Zla9A
Az önce anladın mı? Kötü bir ticaret stratejisi modeliniz varsa, hiçbir optimizasyon yardımcı olmaz.
Onlar. matematiksel modelleme veya makine öğrenimi göreve bağlı değildir. Kara kutuda tam olarak ne olduğunu bilmeniz gerekir.
En son derlemelerin bazılarında, bir tst dosyasının içe aktarılması tamamlanmamıştır - Ayarlar sekmesi, tst'de kayıtlı olana güncellenmez.
Daha önce içe aktarıyorsunuz ve Ayarlar'da sonucun hangi değerlerde elde edildiğini hemen görüyorsunuz. Şimdi değil. Geri dönmek mümkün mü?
Sunucu zamanı ileri ve geri çalışır. Bu gerçek bir ticaret sunucusunda olur, ancak özel bir sembol üzerinde bir tekrar oluşturmayı başardık.
fırlatıyoruz
Onay geçmişi olan bir sembol oluşturulacak, ancak birkaç çubuk kaldırılacak. Ardından, yukarıdaki hata ayıklama danışmanını bu modda çalıştırın.
Durmak.
Zamanın ikinci çemberden geçtiği görülebilir.
En son derlemelerin bazılarında, bir tst dosyasının içe aktarılması tamamlanmamıştır - Ayarlar sekmesi, tst'de kayıtlı olana güncellenmez.
Daha önce içe aktarıyorsunuz ve Ayarlar'da sonucun hangi değerlerde elde edildiğini hemen görüyorsunuz. Şimdi değil. Geri dönmek mümkün mü?