MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri

2314. Ticaret modu başına yüzdelerdeki komisyon doğru hesaplanmıyor. + GUI aracılığıyla (bir dosya aracılığıyla, yapabilirsiniz) ikinci ondalık basamaktan daha fazlasını ayarlamayın.
 

fxsaber , 2020.02.06 17:20

Not Ne yazık ki, MT5-Tester'ın kendisi, Expert Advisors kaynak kodunun dışında özel bir Optimizasyon kriterinin (seçim değil) ayarlanmasına izin vermiyor. Bunun için mimari bir engel olmamasına rağmen.

Artık, en iyi seçim kriterlerinize göre Optimizasyon sonuçlarından herhangi bir geçişi seçebilirsiniz.

Ancak yalnızca EX5 varsa, kendi Optimizasyon kriterinizi belirlemeniz imkansızdır. Benim bakış açıma göre, böyle bir Optimizasyon kriteri, sadece OnTester ve TesterStatistics fonksiyonunun verilerinin mevcut olduğu bir Uzman Danışman şeklinde ayarlanabilir. Büyük olasılıkla, bu geliştiricilerin planlarında değil. Bu nedenle, sadece seslendirme.

 

Bu makinenin İngilizce'den Rusça'ya çevrilmesi için üzgünüm, ancak bu konuyu yalnızca hataları bildirmek için buldum.

Editörde hata ayıklama görsel testi çalıştırırken ve bir kesme noktasına basarken ve Ctrl+F klavye kısayoluna basarken Metatrader 5 platformunda bir sorun var gibi görünüyor.

Göstergeler (tümü, hatta etkin) geçmiş verilerde hata ayıklarken ctrl+f tuşlarına basıldığında 1 çubuğu yeniden çizer/kaydırır)

Oyna:

  1. Metatrader 5'i açın
  2. EMA 5 ve EMA 10'u ekleyin (Yerleşik)
  3. Strategytester'ı Günlük, Simülasyon: keneler veya Gerçek tikler olarak ayarlayın (her ikisi de aynı soruna neden olur)
  4. Editör metatrader 5'i aç
  5. Dahil edilen ExpertMACD.mqh dosyasını açın
  6. Expert.mqh'de 651 satırında bir kesme noktası ayarlayın
  7. Geçmiş veriler üzerinde çalıştırmak için CTRL + F5 ile başlayın
  8. Tamamen kapalı bir mumun üzerine gelin (en az 1-2 gün önce)
  9. Kesme noktasına ulaşıldığında, görsel test cihazını etkinleştirin ve Ctrl + F tuşlarına basın
  10. Görsel test penceresinde CTRL + F'ye basar basmaz tüm göstergeler 1 çubuk sola hareket eder ve artı işareti alır.
  11. Kesme noktasından devam edin ve tüm göstergeler 1 çubuk sağa hareket edecektir.
  12. 8'den 11'e kadar olan adımlar tekrarlanabilir ve her zaman aynısını yapın.

Sorun şu ki, EA'nın gerçekten yapması gerekeni yapıp yapmadığını kontrol ederken, çubuklar EA'nın gördüğünden dengelendiğinde mümkün değildir.

Bu, yerleşik EA örneklerinde ve yerleşik göstergelerde olduğu gibi, göstergelerle ilgili bir sorun değildir.


Bu YouTube videosu sorunu yaklaşık 0:25'te gösteriyor, Ctrl+F tuşlarına basın.

https://youtu.be/_fyCv3Zla9A

 
fxsaber :

Artık, en iyi seçim kriterlerinize göre Optimizasyon sonuçlarından herhangi bir geçişi seçebilirsiniz.

Ancak yalnızca EX5 varsa, kendi Optimizasyon kriterinizi belirlemeniz imkansızdır. Benim bakış açıma göre, böyle bir Optimizasyon kriteri, sadece OnTester ve TesterStatistics fonksiyonunun verilerinin mevcut olduğu bir Uzman Danışman şeklinde ayarlanabilir. Büyük olasılıkla, bu geliştiricilerin planlarında değil. Bu nedenle, sadece seslendirme.

Az önce anladın mı? Kötü bir ticaret stratejisi modeliniz varsa, hiçbir optimizasyon yardımcı olmaz.

Onlar. matematiksel modelleme veya makine öğrenimi göreve bağlı değildir. Kara kutuda tam olarak ne olduğunu bilmeniz gerekir.

 
Petros Shatakhtsyan :

Az önce anladın mı?

Böyle mantıksız soruların nasıl ortaya çıktığını anlamıyorum.

Kötü bir ticaret stratejisi modeliniz varsa, hiçbir optimizasyon yardımcı olmaz.

Tabii ki, eğer biri kötüyse, o zaman iyi değildir. Yukarıdaki öneri tam olarak buna benziyor.

Onlar. matematiksel modelleme veya makine öğrenimi göreve bağlı değildir. Kara kutuda tam olarak ne olduğunu bilmeniz gerekir.

Bu cümle bir görevle ilgilidir. Ve bir amaç için bir şeyler bilmeniz gerekiyor. Genel olarak, cevaplar kişinin kendisiyle yaptığı bir konuşmadan yırtılmış bir parça gibi görünmüyorsa daha iyi olacaktır.

 
fxsaber :

Grail yok.

Orada.

 
Алексей Тарабанов :

Orada.

Graality iddiası (Test edici modu düzeltmesinden önce) kod tarafından onaylandı.

 

En son derlemelerin bazılarında, bir tst dosyasının içe aktarılması tamamlanmamıştır - Ayarlar sekmesi, tst'de kayıtlı olana güncellenmez.

Daha önce içe aktarıyorsunuz ve Ayarlar'da sonucun hangi değerlerde elde edildiğini hemen görüyorsunuz. Şimdi değil. Geri dönmek mümkün mü?

 
Uzun zamandır Tester'ın gerçek keneler üzerindeki garip davranışının nedenini arıyordum. Bulundu.
 const bool Init = EventSetTimer ( 1 );

void Func()
{
   static datetime PrevTime = 0 ;
  
   const datetime time = TimeTradeServer ();
  
   if (time < PrevTime)
     DebugBreak (); // Срабатывает
  
  PrevTime = time;
}

void OnTick ()
{
  Func();
}

void OnTimer ()
{
  Func();
}

Sunucu zamanı ileri ve geri çalışır. Bu gerçek bir ticaret sunucusunda olur, ancak özel bir sembol üzerinde bir tekrar oluşturmayı başardık.


fırlatıyoruz

 sinput datetime inDateFrom = D'2020.01.01' ;

void OnStart ()
{
   const string Name = " TEMP12345 " ;                                                           // Имя кастомного символа
   const string SymbOrig = "EURUSD" ;                                                           // Имя оригинального символа

   MqlTick Ticks[];
  
   const int Size = CopyTicksRange (SymbOrig, Ticks, COPY_TICKS_ALL , ( long )inDateFrom * 1000 ); // Считали EURUSD-тики.
    
   if ((Size > 0 ) && CustomSymbolCreate (Name, NULL , SymbOrig) && SymbolSelect (Name, true ))     // Создали символ на основе EURUSD.
  {
     CustomTicksReplace (Name, 0 , LONG_MAX , Ticks);                                             // Поместили в него историю EURUSD.        
    
     CustomRatesDelete (Name, D'2020.01.03 23:00' , D'2020.01.04 00:00' );                       // Удалили несколько баров.
  }
}


Onay geçmişi olan bir sembol oluşturulacak, ancak birkaç çubuk kaldırılacak. Ardından, yukarıdaki hata ayıklama danışmanını bu modda çalıştırın. 

[Tester]
Symbol = TEMP12345
Period =M1
Optimization= 0
Model= 4
FromDate= 2020.01 . 01
ToDate= 2020.01 . 08
ForwardMode= 0
Deposit= 100000
Currency=USD
ProfitInPips= 1
Leverage= 100
ExecutionMode= 0
OptimizationCriterion= 6


Durmak.

Zamanın ikinci çemberden geçtiği görülebilir.

 
fxsaber :

En son derlemelerin bazılarında, bir tst dosyasının içe aktarılması tamamlanmamıştır - Ayarlar sekmesi, tst'de kayıtlı olana güncellenmez.

Daha önce içe aktarıyorsunuz ve Ayarlar'da sonucun hangi değerlerde elde edildiğini hemen görüyorsunuz. Şimdi değil. Geri dönmek mümkün mü?

Evet, düzelteceğiz
