MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 58
Özel sembollerdeki test cihazı düzgün çalışmayı durdurdu. Geri çalma.
Bir sembol oluşturuyoruz.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri
fxsaber , 2020.02.11 01:58
Üzerindeki Test Cihazında (normal mod, pip ile değil), bu Expert Advisor'ı çalıştırın
hesabın para birimine eşit önceden ayarlanmış para birimleri.
İşlemin karına baktıktan sonra.
Kâr, olması gerekenden 100 kat fazladır. Daha önceki yapılarda durum böyle değildi.Arama dizisi : Oshibka 003.
fxsaber , 2020.01.28 14:07
İlk defa Expert Advisor'da GA sonucunun tek bir geçişle çakışmadığı bir durumla karşılaştım. Tüm pasajlar farklıdır.
Tam bir numaralandırmanın sonucu aynıdır. 2305 oluşturun.
ZY Her geçişin genetik girdi parametrelerinin seçilmesinde kesinlikle doğru yazılmadığı duygusu.
Durum kendini tekrarladı. Nedenlerini nasıl anlayacağını hayal etmek zor.
Optimizasyon sonuçları satırı parametre değerlerini içerir.
Tekli test sırasında, parametre değerleri mutlaka test cihazının günlüğünde görüntülenir.
Optimizasyon sonuçları satırındaki ve test cihazı günlüğündeki değerler aynı mı?
Eşleşme. Bu ilk kontrol ettiğim şey. Çerçevelerden GA geçişlerinin durumlarını çıkarmaya çalışacağım. Ve sonra single'ın gösterdiğiyle karşılaştırın.
Girdi parametreleri dizisinin doğru şekilde oluşturulmadığına dair bir şüphe var. Onlar. bir set için pas yaptı ve yanlışlıkla başka bir seti opt.
ZY Küçük bir tarih aralığında yeniden üretilemedi.
Geçmeden önce verileri hazırlarken, strateji test cihazı, orijinal sembollerin ve özel sembollerin doğruluğunu farklı şekillerde (çubuk ve kene karşılıkları) kontrol eder.
Özel bir sembol oluşturuyoruz, tek bir hata yok. Daha sonra aynı data server datasını yapıyoruz . Tester, verilerin büyük bir hata olduğunu söylüyor.
Tester'ı yalnızca özel sembollerde çalıştırmanın başka bir nedeni.
Belki formatta bir sorun vardır?
Bu anı kontrol ettim. Kene hacmi , yayılma vb. dahil olmak üzere tam eşleşme.
Muhtemelen koruma. Hiçbir şey kaymamak için.
Sadece orijinal sembolün verileri özel olanla mükemmel bir şekilde eşleşir. Ancak özel olan hatasız geçer, ancak orijinal olan olmaz.
Gerçek bir sunucuda, orijinal sembolün aynı tik hacminin, tik geçmişindekinden biraz farklı olduğu bir durumla karşılaştım.
Ve orada Test Cihazını orijinal sembollerde hiç kullanmamak daha iyidir. Aksi takdirde, gerçek keneler yerine oluşturulan kenelerle karşılaşabilirsiniz.
Durum kendini tekrarladı. Nedenlerini nasıl anlayacağını hayal etmek zor.
Ben de benzer bir duruma düştüm, anladım, şöyle çıktı,
optimizasyon sonuçları doğrultusunda parametreler doğrudur, test cihazının günlüğündeki parametrelerle eşleşir ve EA tamamen farklı parametrelerle test için başlatılır.
Terminali yeniden başlattım, tüm önbellekleri sildim, ancak optimizasyon parametreleri yine de EA'ya eklenmedi. Belki antivirüsünüz veya güvenlik duvarınız bir şeyi engelliyor.
Sonra kendi kendine düzeldi ve normal çalışmaya başladı. Güvenlik duvarınızın bir şeyi engelleyip engellemediğini kontrol edin.