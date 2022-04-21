MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 51

Igor Zakharov :

Bu iyi, çünkü farklı hesapların sunucularının verileri eşleşmeyebilir. Örneğin, test cihazının yeterli geçmişi yoktu, mevcut sunucudan yükledi - ve bir kimera olduğu ortaya çıktı.

Burada geçmiş zaten yüklendiğinde ve hesap ayarları bilindiğinde profil oluşturma hakkında konuşuyoruz. Ancak bir durma olabileceği konusunda iyi bir şekilde uyarmalıyız, çünkü profil çıkarma sırasında (ve bu uzun bir işlemdir) örneğin hesaplara bakmak gerekebilir.

 

Lütfen Optimizasyon adımlarının sayısının sayısal görselleştirmesinde boşluk kullanın (ekranda daha düşük sayı).

Ekranda bunun yaklaşık yarım trilyon olduğunu hemen anlamayacaksınız.

 
Ayırıcı kullanmak mı demek istiyorsun?

 
Evet.

 
2296. Bir tst dosyasını içe aktardığımda, Test Cihazı Ayarları sekmesi güncellenmiyor.
 
2296. Tst'de, anlaşmalar için Contract_size değeri sıfır oldu. Siparişler iyi.
 
Bu sürümü nereden aldınız? En son beta - 2286 kontrol ediliyor...

 
MetaQuotes-Beta

 

2D Optimizasyon grafiğinin üzerine geldiğinizde hiçbir şey çıkmıyor.


MT4'te giriş değerlerinin ve hücreye karşılık gelen sonucun ortaya çıktığını hatırlıyorum.

 
Andrey Pogoreltsev :

Burada geçmiş zaten yüklendiğinde ve hesap ayarları bilindiğinde profil oluşturma hakkında konuşuyoruz. Ancak bir durma olabileceği konusunda iyi bir şekilde uyarmalıyız, çünkü profil çıkarma sırasında (ve bu uzun bir işlemdir) örneğin hesaplara bakmak gerekebilir.

EA'nın, çalışma sırasında geçmişi test eden kişi için mevcut olmayan başka bir cihaz hakkında veri talep etmeyeceğine dair hiçbir garanti yoktur. Ve başka bir komisyoncudan mı indirecek?

