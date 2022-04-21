MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 52
2298 - Özel bir komisyon belirledim. Ama sayılmaz.
Üzerinde çalışıyoruz. Bu genellikle ticaret grubu özelleştirmesinin ilk versiyonudur.
İstek doğrudan testçiyi ilgilendirmiyor, ancak bu teste müdahale ediyor: derlemeye ek olarak kod doğrulama işlevini de istiyorum. Hepsi aynı, ancak ex5'i (ve kod optimizasyonunu ) değiştirmeden. Uzun saatler süren otomatik optimizasyon olduğunda, kod üzerinde çalışırsınız ve bunun örneğin çalışmasını etkilemesini istemezsiniz.
Lütfen bir kısayol tuşu testi çalıştırması yapın. Örneğin F7'de "Başlat" düğmesinin çalıştığı. MetaEditor'da çalışıyoruz, Expert Advisor'ı derliyoruz, Alt+Tab ile MetaTrader penceresine geçiyoruz ve F7 ile test etmeye başlıyoruz.
Geçmişte bir hata ayıklama var, Ctrl+F5
Teşekkür ederim! Neden Ctrl+F5 "grafiklerin, göstergelerin ve ticaretin görüntülendiği görsel modu" programlı olarak ayarlıyor ve buna göre görsel test penceresini başlatıyor? Ctrl+F5 kullanarak normal modda test etmeye nasıl başlanır?
Görselleştirme kapalı, görselleştirme penceresi açık olanlar arasında değil. Altı yerel Temsilci dahildir.
işlemlerde metatester64.exe. Birkaç dakika sonra kaybolur, sonra başlar.
Bu Uzman Danışman durumu yeniden üretir
Çalıştır'ı ve ardından Durdur'u tıklayın. Bundan sonra, Başlat hiçbir şeyi başlatamaz.
2300 oluşturun. Pip modunda hacim dikkate alınır, Teşekkürler!
Ancak, bu modda InOut anlaşmalarının karı yanlış hesaplanmıştır.
Normal modda çalıştırırsanız, kâr doğrudur.
Bu nedenle, Netleştirme'de pip modu şu anda çalışmıyor (fazla tahmin edilen bir kâr getiriyor).