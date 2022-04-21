MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 52

Yeni yorum
 
2298 - Özel bir komisyon belirledim. Ama sayılmaz.
 
fxsaber :
2298 - Özel bir komisyon belirledim. Ama sayılmaz.

Üzerinde çalışıyoruz. Bu genellikle ticaret grubu özelleştirmesinin ilk versiyonudur.

 
MT5, optimizasyon yaparken işlem başına komisyonu hesaba katıyor mu?
 
Lütfen bir kısayol tuşu testi çalıştırması yapın. Örneğin, "Başlat" düğmesinin çalıştığı F7'de. MetaEditor'da çalışıyoruz, Expert Advisor'ı derliyoruz, Alt+Tab ile MetaTrader penceresine geçiyoruz ve F7 ile test etmeye başlıyoruz.
 
Yapı 2298'i incelediğim (ve geri aldığım) birkaç dakika içinde bir yenilik fark ettim - max. emir ve pozisyon sayısı. Çok iyi bir fikir, ancak burada ayrıca maks. çok güzelsin. Ve bu değerler sadece test edildiği sunucunun ayarlarını sınırlamakla kalmaz, aynı zamanda onları genişletir. Bu, çok katı kısıtlamaların olduğu cent sunucularında test yaparken gereklidir. Temelde, elbette, lot limitleri karışıyor, bu yüzden bir düzeltme dışında MM ile test etmek doğru değil. çok güzelsin.
 

İstek doğrudan testçiyi ilgilendirmiyor, ancak bu teste müdahale ediyor: derlemeye ek olarak kod doğrulama işlevini de istiyorum. Hepsi aynı, ancak ex5'i (ve kod optimizasyonunu ) değiştirmeden. Uzun saatler süren otomatik optimizasyon olduğunda, kod üzerinde çalışırsınız ve bunun örneğin çalışmasını etkilemesini istemezsiniz.

 
npats2007 :
Lütfen bir kısayol tuşu testi çalıştırması yapın. Örneğin F7'de "Başlat" düğmesinin çalıştığı. MetaEditor'da çalışıyoruz, Expert Advisor'ı derliyoruz, Alt+Tab ile MetaTrader penceresine geçiyoruz ve F7 ile test etmeye başlıyoruz.

Geçmişte bir hata ayıklama var, Ctrl+F5

 
Andrey Khatimlianskii :

Geçmişte bir hata ayıklama var, Ctrl+F5

Teşekkür ederim! Neden Ctrl+F5 "grafiklerin, göstergelerin ve ticaretin görüntülendiği görsel modu" programlı olarak ayarlıyor ve buna göre görsel test penceresini başlatıyor? Ctrl+F5 kullanarak normal modda test etmeye nasıl başlanır?

 
2300 oluşturun. Tester günlüğü.
 2020.01 . 22 23 : 29 : 55.645 Core 1   EURUSD : real ticks begin from 2019.11 . 01 00 : 00 : 00 // ничего после этой строки не происходило, поэтому в итоге нажал Стоп.
2020.01 . 22 23 : 30 : 48.176 Core 1   disconnected
2020.01 . 22 23 : 30 : 48.176 Core 1   connection closed
2020.01 . 22 23 : 30 : 48.177 Tester  stopped by user
2020.01 . 22 23 : 30 : 54.668 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03 . 21 00 : 00 // Нажал Старт.
2020.01 . 22 23 : 30 : 54.668 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09 . 02 00 : 00
2020.01 . 22 23 : 30 : 54.668 Core 1   connecting to 127.0 . 0.1 : 3000
2020.01 . 22 23 : 30 : 54.668 Core 1   connected
2020.01 . 22 23 : 30 : 54.686 Core 1   disconnected
2020.01 . 22 23 : 30 : 54.686 Core 1   connection closed
2020.01 . 22 23 : 31 : 00.696 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03 . 21 00 : 00 // Нажал Старт.
2020.01 . 22 23 : 31 : 00.696 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09 . 02 00 : 00
2020.01 . 22 23 : 31 : 00.696 Core 1   connecting to 127.0 . 0.1 : 3000
2020.01 . 22 23 : 31 : 00.696 Core 1   connected
2020.01 . 22 23 : 31 : 00.713 Core 1   disconnected
2020.01 . 22 23 : 31 : 00.713 Core 1   connection closed
2020.01 . 22 23 : 31 : 14.295 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03 . 21 00 : 00 // Нажал Старт.
2020.01 . 22 23 : 31 : 14.295 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09 . 02 00 : 00
2020.01 . 22 23 : 31 : 14.295 Core 1   connecting to 127.0 . 0.1 : 3000
2020.01 . 22 23 : 31 : 14.295 Core 1   connected
2020.01 . 22 23 : 31 : 14.312 Core 1   disconnected
2020.01 . 22 23 : 31 : 14.313 Core 1   connection closed
2020.01 . 22 23 : 31 : 24.226 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03 . 21 00 : 00 // Нажал Старт.
2020.01 . 22 23 : 31 : 24.226 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09 . 02 00 : 00
2020.01 . 22 23 : 31 : 24.226 Core 1   connecting to 127.0 . 0.1 : 3000
2020.01 . 22 23 : 31 : 24.226 Core 1   connected
2020.01 . 22 23 : 31 : 24.245 Core 1   disconnected
2020.01 . 22 23 : 31 : 24.245 Core 1   connection closed
2020.01 . 22 23 : 31 : 34.830 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03 . 21 00 : 00 // Нажал Старт.
2020.01 . 22 23 : 31 : 34.830 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09 . 02 00 : 00
2020.01 . 22 23 : 31 : 34.830 Core 1   connecting to 127.0 . 0.1 : 3000
2020.01 . 22 23 : 31 : 34.830 Core 1   connected
2020.01 . 22 23 : 31 : 34.847 Core 1   disconnected
2020.01 . 22 23 : 31 : 34.847 Core 1   connection closed

Görselleştirme kapalı, görselleştirme penceresi açık olanlar arasında değil. Altı yerel Temsilci dahildir.

işlemlerde metatester64.exe. Birkaç dakika sonra kaybolur, sonra başlar.


Bu Uzman Danışman durumu yeniden üretir

 double OnTester ()
{
   while (! IsStopped ())
    ;
    
   return ( 0 );
}


Çalıştır'ı ve ardından Durdur'u tıklayın. Bundan sonra, Başlat hiçbir şeyi başlatamaz.

 

2300 oluşturun. Pip modunda hacim dikkate alınır, Teşekkürler!


Ancak, bu modda InOut anlaşmalarının karı yanlış hesaplanmıştır.


Normal modda çalıştırırsanız, kâr doğrudur.



Bu nedenle, Netleştirme'de pip modu şu anda çalışmıyor (fazla tahmin edilen bir kâr getiriyor).

1...454647484950515253545556575859...84
Yeni yorum