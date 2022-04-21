MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 57

Yeni yorum
 

Hız kontrolü kısayol tuşları Görüntüleyicide çalışmaz.



Tehdit Kazanıldı. Görünüşe göre, bulması zor bir tür böcek.

 
Danışmanı, aynı girdi parametreleriyle %99-100 simülasyon kalitesiyle MT5'te farklı brokerlerle gerçek keneler üzerinde test ettikten sonra, tamamen farklı sonuçlar elde ettim: kozmik kârdan zarara. Bundan önce, özellikle MT4'ten ayrıldı çünkü. orada modelleme kalitesini elde etmek daha zordur, uğraşmanız gerekir. Ve sonuç nedir? Danışman gerçek hayatta nasıl davranacak? Birisi iyi bir tavsiye verebilir mi?
 
ganri :
Danışmanı, aynı girdi parametreleriyle %99-100 simülasyon kalitesiyle MT5'te farklı brokerlerle gerçek keneler üzerinde test ettikten sonra, tamamen farklı sonuçlar elde ettim: kozmik kârdan zarara. Bundan önce, özellikle MT4'ten ayrıldı çünkü. orada modelleme kalitesini elde etmek daha zordur, uğraşmanız gerekir. Ve sonuç nedir? Danışman gerçek hayatta nasıl davranacak? Birisi iyi bir tavsiye verebilir mi?

Tester + danışman bir mattır. her vektöre (sayı serisi - tırnak) bir sayı (kar) atayan bir fonksiyon.

Buna göre, (genellikle) farklı vektörler - farklı karlar. Ve bu kazançlar hiçbir şekilde herhangi bir kurala uymak (örneğin pozitif olmak) zorunda değildir.


Farklı brokerler farklı vektörlerdir (tırnaklar). Burada tikler, barlar veya başka bir şey olup olmadığı önemli değil. Ana şey, vektörlerin farklı olmasıdır.

 
fxsaber :

Tester + danışman bir mattır. her vektöre (sayı serisi - tırnak) bir sayı (kar) atayan bir fonksiyon.

Buna göre, (genellikle) farklı vektörler - farklı karlar. Ve bu kazançlar hiçbir şekilde herhangi bir kurala uymak (örneğin pozitif olmak) zorunda değildir.


Farklı brokerler farklı vektörlerdir (tırnaklar). Burada tikler, barlar veya başka bir şey olup olmadığı önemli değil. Ana şey, vektörlerin farklı olmasıdır.

Anladığım kadarıyla, bu durumda bir danışmanı test etmenin en iyi sonuçlarına sahip bir komisyoncu seçmek ve onunla çalışmak gerekiyor. Teşekkür ederim.

 

ME'de bu hata ayıklama ayarlarını ayırmak mantıklıdır.

Örneğin, Terminal'de EURUSD'de ve Test Cihazında EURUSD_Custom'da hata ayıklamanız gerekir. Şimdi öyle kurma.

Belki de Test Cihazının böyle bir şey girebileceğiniz bir ayarlar metin alanı oluşturması mantıklıdır. 

[Tester]
Period =M1
Optimization= 0
Model= 0
FromDate= 2019.07 . 22
ToDate= 2019.07 . 24
ForwardMode= 0
Deposit= 10000
Currency=USD
ProfitInPips= 0
Leverage= 100
ExecutionMode= 0
OptimizationCriterion= 6
Visual= 1

O zaman ayarlarda tam bir esneklik olacaktır. Ve GUI aşırı yüklenmemiş.

Arama dizisi : Uluchshenie 001.

 
Sadece bir Ajan dahildir. Bir kez yapılan görselleştirme penceresi kapanmaz. Test Cihazında Optimizasyon seçilir ve başlatılır.
 2020.02 . 15 11 : 23 : 01.818 Tester  complete optimization started
2020.02 . 15 11 : 23 : 01.855 Core 1   agent still started in visual mode

Kırmızı Durdur düğmesi, Görüntüleyiciyi kapatsanız bile yanık kalır. Hiçbir şey olmuyor, ellerinizle Durdur'a basmanız gerekiyor. Sonra sorun çıkarır.

 2020.02 . 15 11 : 25 : 52.278 Tester  optimization finished, total passes 0
2020.02 . 15 11 : 25 : 52.278 Statistics      optimization done in 2 minutes 51 seconds
2020.02 . 15 11 : 25 : 52.279 Tester  stopped by user

Ve hatta sıfır geçişli bir opt dosyası oluşturur.


Muhtemelen, burada davranışı düzeltmek gerekiyor.

Arama dizisi : Uluchshenie 002.
 

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri

fxsaber , 2020.02.11 01:58

Uzun zamandır Tester'ın gerçek keneler üzerindeki garip davranışının nedenini arıyordum. Bulundu.
 const bool Init = EventSetTimer ( 1 );

void Func()
{
   static datetime PrevTime = 0 ;
  
   const datetime time = TimeTradeServer ();
  
   if (time < PrevTime)
     DebugBreak (); // Срабатывает
  
  PrevTime = time;
}

void OnTick ()
{
  Func();
}

void OnTimer ()
{
  Func();
}

Sunucu zamanı ileri ve geri çalışır. Bu gerçek bir ticaret sunucusunda olur, ancak özel bir sembol üzerinde bir tekrar oluşturmayı başardık.


fırlatıyoruz

 sinput datetime inDateFrom = D'2020.01.01' ;

void OnStart ()
{
   const string Name = " TEMP12345 " ;                                                           // Имя кастомного символа
   const string SymbOrig = "EURUSD" ;                                                           // Имя оригинального символа

   MqlTick Ticks[];
  
   const int Size = CopyTicksRange (SymbOrig, Ticks, COPY_TICKS_ALL , ( long )inDateFrom * 1000 ); // Считали EURUSD-тики.
    
   if ((Size > 0 ) && CustomSymbolCreate (Name, NULL , SymbOrig) && SymbolSelect (Name, true ))     // Создали символ на основе EURUSD.
  {
     CustomTicksReplace (Name, 0 , LONG_MAX , Ticks);                                             // Поместили в него историю EURUSD.        
    
     CustomRatesDelete (Name, D'2020.01.03 23:00' , D'2020.01.04 00:00' );                       // Удалили несколько баров.
  }
}


Onay geçmişi olan bir sembol oluşturulacak, ancak birkaç çubuk kaldırılacak. Ardından, yukarıdaki hata ayıklama danışmanını bu modda çalıştırın. 

[Tester]
Symbol = TEMP12345
Period =M1
Optimization= 0
Model= 4
FromDate= 2020.01 . 01
ToDate= 2020.01 . 08
ForwardMode= 0
Deposit= 100000
Currency=USD
ProfitInPips= 1
Leverage= 100
ExecutionMode= 0
OptimizationCriterion= 6


Durmak.

Zamanın ikinci çemberden geçtiği görülebilir.

Arama dizisi : Oshibka 002.

 

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri

fxsaber , 2020.02.01 13:43

Böyle bir Uzman Danışman bile, pip modunda Sanal'ın iki katından daha yavaştır.

 input int inFakeRange = 0 ;
sinput int inOffset = 10000 ;

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK )

void OnTick ()
{
   static long Ticket = - 1 ;
  
   if (Ticket == - 1 )
    Ticket = OrderSend ( _Symbol , OP_BUYLIMIT, 1 , Ask - inOffset * _Point , 0 , 0 , 0 );
}

Bu neden oluyor? Tüm EA, BuyLimit'i ilk onay işaretine yerleştiriyor. Ve daha fazlası değil!

Arama dizisi : Uluchshenie 003.
 
Harika!
 2020.02 . 18 13 : 24 : 06.618 Core 1   pass 0 returned result 0 in 0 : 00 : 05.288 + history synchronization 0 : 00 : 03.098
 

Kene boyutunu bire eşit veya daha küçük ayarlamak mümkün değildir.

Kaydolur ve sonra tekrar giderseniz, sıfır değeri olacaktır. Birden büyük değerler için her şey yolunda.

Arama dizisi : Uluchshenie 004.

1...505152535455565758596061626364...84
Yeni yorum