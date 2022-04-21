MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 57
Hız kontrolü kısayol tuşları Görüntüleyicide çalışmaz.
Tehdit Kazanıldı. Görünüşe göre, bulması zor bir tür böcek.
Danışmanı, aynı girdi parametreleriyle %99-100 simülasyon kalitesiyle MT5'te farklı brokerlerle gerçek keneler üzerinde test ettikten sonra, tamamen farklı sonuçlar elde ettim: kozmik kârdan zarara. Bundan önce, özellikle MT4'ten ayrıldı çünkü. orada modelleme kalitesini elde etmek daha zordur, uğraşmanız gerekir. Ve sonuç nedir? Danışman gerçek hayatta nasıl davranacak? Birisi iyi bir tavsiye verebilir mi?
Tester + danışman bir mattır. her vektöre (sayı serisi - tırnak) bir sayı (kar) atayan bir fonksiyon.
Buna göre, (genellikle) farklı vektörler - farklı karlar. Ve bu kazançlar hiçbir şekilde herhangi bir kurala uymak (örneğin pozitif olmak) zorunda değildir.
Farklı brokerler farklı vektörlerdir (tırnaklar). Burada tikler, barlar veya başka bir şey olup olmadığı önemli değil. Ana şey, vektörlerin farklı olmasıdır.
Anladığım kadarıyla, bu durumda bir danışmanı test etmenin en iyi sonuçlarına sahip bir komisyoncu seçmek ve onunla çalışmak gerekiyor. Teşekkür ederim.
ME'de bu hata ayıklama ayarlarını ayırmak mantıklıdır.
Örneğin, Terminal'de EURUSD'de ve Test Cihazında EURUSD_Custom'da hata ayıklamanız gerekir. Şimdi öyle kurma.
Belki de Test Cihazının böyle bir şey girebileceğiniz bir ayarlar metin alanı oluşturması mantıklıdır.
O zaman ayarlarda tam bir esneklik olacaktır. Ve GUI aşırı yüklenmemiş.
Arama dizisi : Uluchshenie 001.
Kırmızı Durdur düğmesi, Görüntüleyiciyi kapatsanız bile yanık kalır. Hiçbir şey olmuyor, ellerinizle Durdur'a basmanız gerekiyor. Sonra sorun çıkarır.
Ve hatta sıfır geçişli bir opt dosyası oluşturur.
Muhtemelen, burada davranışı düzeltmek gerekiyor.Arama dizisi : Uluchshenie 002.
fxsaber , 2020.02.11 01:58Uzun zamandır Tester'ın gerçek keneler üzerindeki garip davranışının nedenini arıyordum. Bulundu.
Sunucu zamanı ileri ve geri çalışır. Bu gerçek bir ticaret sunucusunda olur, ancak özel bir sembol üzerinde bir tekrar oluşturmayı başardık.
fırlatıyoruz
Onay geçmişi olan bir sembol oluşturulacak, ancak birkaç çubuk kaldırılacak. Ardından, yukarıdaki hata ayıklama danışmanını bu modda çalıştırın.
Durmak.
Zamanın ikinci çemberden geçtiği görülebilir.
Arama dizisi : Oshibka 002.

Böyle bir Uzman Danışman bile, pip modunda Sanal'ın iki katından daha yavaştır.
Bu neden oluyor? Tüm EA, BuyLimit'i ilk onay işaretine yerleştiriyor. Ve daha fazlası değil!
Kene boyutunu bire eşit veya daha küçük ayarlamak mümkün değildir.
Kaydolur ve sonra tekrar giderseniz, sıfır değeri olacaktır. Birden büyük değerler için her şey yolunda.
Arama dizisi : Uluchshenie 004.