İlk ekranda tamamlanmış görevler olduğunu görebilirsiniz. 150 tane var.
İkinci ekranda devam eden görevleri sayarsanız, 9 tanesi tamamlanmış olmak üzere 103 tane olacaktır.
Tamam, 9 tamamlanmış görev bulundu. Ve ilk ekranın neresinde 150 tamamlandı?
Strateji test cihazıyla çok mu çalıştınız yoksa resimlere göre cevaplar mı vermek istiyorsunuz?
Sorularınızda, sunulan ekran görüntüleri üzerinde işlem yaparsınız. Bu nedenle, resimlerle ilgili sorular. Peki, 150 tamamlanmış görev olduğunu ilk ekranda nerede görebilirsiniz?
Özel bir konuda geliştiricilere döndüm. Kanepe analistleri, lütfen rahatsız etmeyin.
Halihazırda 150 sonuç var, ancak 9 gösteriyor. Neden?
Ajanlar şöyle görünür:
Bu resimlerden bir şey söylenemez. Loglara bakmak lazım. Daha iyi dolu.
Optimizasyon sonuçları sekmesinin sol kısmı nerede?
141 adetlik ilk sonuçların daha önce aynı parametrelerle gerçekleştirilen optimizasyon önbelleğinden yüklendiğini varsayabilirim.
Test eden kişinin raporuna dayanarak birkaç talebi değerlendirmeyi öneriyorum:
1) bakiye tablosundaki ilk depozitoyu düz bir çizgi ile vurgulayın (ilk bakiyenin üstündeki/altındaki anlar görünür olacaktır). hem raporda hem de test cihazının kendisinde.
2) şimdiki geçişin değerlerinin daha önce yapılan raporla uyuşup uyuşmadığını kontrol etmek zor, rapordaki değerlerle ekranda gördüklerim uyuşsa daha kolay olurdu:
- tarih saat türündeki değişkenleri 70. yıldan bu yana saniyeler olarak değil, zaman olarak görüntüleyin.
- renklerle ilgili önceki alt paragrafta olduğu gibi (raporda 8421504 ve ilk menü Gri'de görüyoruz), zaman çerçeveleri ... bir program olarak, maksimum, tüm numaralar, çünkü rapordaki gibi ayar yapmak zor.
- ayrıca değişkenin açıklamasını da belirtin (değişken adı kullanıcı tarafından görülmez, yalnızca açıklama görünür, ancak raporda - tam tersi)
3) neredeyse fantezi alanından, ancak oldukça uygulanabilir: parametreleri yalnızca ayarlanan dosyadan değil, aynı zamanda rapordan da (xml ve htm) yükleyebilirseniz. set dosyasındakiyle neredeyse aynı biçimde oradalar! o zaman 2. madde alaka düzeyini %80 oranında kaybeder
Bu arada, evet, yeniden başlatıldı. Parite optimizasyondan çok yavaş geçti.
Belki o zaman 9/1280 yazmak mantıklı değil, ama
150/1280 veya 9/1130? (tercihen ilk seçenek). Daha sonra tekrar çalıştırmak, sonuçların önbellekten alındığını gösterecektir, çünkü önbellekten bağımsız olarak 1280, çalıştırmalarımın toplam sayısıdır.
Çalışma sırasında, Uzman Danışmanı doğrulama için yeniden derledim - optimizasyon durmadı, her şey yolunda. Ancak yeniden başlatmanın ardından sonuçlar önbellekten geliyor gibiydi, ancak çoğaltma başladı.
Hesapla ilgili olarak (daha önce yazılmıştır) - geçiş yaparsanız optimizasyon durur.
Bu iyi, çünkü farklı hesapların sunucularının verileri eşleşmeyebilir. Örneğin, test cihazının yeterli geçmişi yoktu, mevcut sunucudan yükledi - ve bir kimera olduğu ortaya çıktı.