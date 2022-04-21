MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 53

Pip modu normal moddan daha yavaştır.


tırtıl

 2020.01 . 23 00 : 21 : 28.152 Core 1   pass 0 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 02.227
2020.01 . 23 00 : 21 : 29.616 Core 1   pass 1 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.463
2020.01 . 23 00 : 21 : 30.849 Core 1   pass 2 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.233
2020.01 . 23 00 : 21 : 32.098 Core 1   pass 3 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.248
2020.01 . 23 00 : 21 : 33.553 Core 1   pass 4 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.455
2020.01 . 23 00 : 21 : 34.973 Core 1   pass 5 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.419
2020.01 . 23 00 : 21 : 36.454 Core 1   pass 6 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.481
2020.01 . 23 00 : 21 : 37.651 Core 1   pass 7 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.196
2020.01 . 23 00 : 21 : 37.651 Tester  optimization finished, total passes 8
2020.01 . 23 00 : 21 : 37.661 Statistics      optimization done in 0 minutes 12 seconds
2020.01 . 23 00 : 21 : 37.661 Statistics       shortest pass 0 : 00 : 01.196 , longest pass 0 : 00 : 02.227 , average pass 0 : 00 : 01.465


Normal

 2020.01 . 23 00 : 22 : 40.544 Core 1   pass 0 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 02.274
2020.01 . 23 00 : 22 : 42.098 Core 1   pass 1 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.554
2020.01 . 23 00 : 22 : 43.448 Core 1   pass 2 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.350
2020.01 . 23 00 : 22 : 44.640 Core 1   pass 3 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.192
2020.01 . 23 00 : 22 : 45.860 Core 1   pass 4 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.220
2020.01 . 23 00 : 22 : 47.768 Core 1   pass 5 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 00.967
2020.01 . 23 00 : 22 : 47.768 Core 1   pass 6 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 00.939
2020.01 . 23 00 : 22 : 48.964 Core 1   pass 7 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.195
2020.01 . 23 00 : 22 : 48.964 Tester  optimization finished, total passes 8
2020.01 . 23 00 : 22 : 48.974 Statistics      optimization done in 0 minutes 11 seconds
2020.01 . 23 00 : 22 : 48.974 Statistics       shortest pass 0 : 00 : 00.939 , longest pass 0 : 00 : 02.274 , average pass 0 : 00 : 01.336


Stabil oynuyor.

 

Optimizasyondan sonra Backtest sekmesinin tamamen boş olduğu ortaya çıktı (rapor tamamen beyaz). Böyle Fırsatlar görüntüleme modunda.


Nasıl çoğaltılır - anlamadım. Grafik sekmesi tamam.

 
Tam oynatma algoritmasını anlayamıyorum, ancak çoğu zaman Test Cihazındaki giriş parametrelerinin değerleri, bir Uzman Danışman derlendikten veya hesaplar arasında geçiş yaptıktan sonra sıfırlanıyor.
 
fxsaber :

MetaQuotes-Beta

Bu sunucu nasıl bulunur? Yeni bir hesap açarken sadece MetaQuotes-Demo sunulmaktadır

 
Artyom Trishkin :

Bu sunucu nasıl bulunur? Yeni bir hesap açarken sadece MetaQuotes-Demo sunulmaktadır

.

 
fxsaber :

.

bende o yok...

 

İlk defa Expert Advisor'da GA sonucunun tek bir geçişle çakışmadığı bir durumla karşılaştım. Tüm pasajlar farklıdır.

Tam bir numaralandırmanın sonucu aynıdır. 2305 oluşturun.


ZY Her geçişin genetik girdi parametrelerinin seçilmesinde kesinlikle doğru yazılmadığı duygusu.

 
Artyom Trishkin :

bende o yok...

Yardım menüsünden beta güncellemesini kullanın.
 
MetaQuotes :
Yardım menüsünden beta güncellemesini kullanın.
Bunu her zaman yaparım. Ancak her zaman burada bildirilen sürümler yoktur.
 
Artyom Trishkin :
Bunu her zaman yaparım. Ancak her zaman burada bildirilen sürümler yoktur.

Yani betada bir hesap açmayı başaramadınız mı?

