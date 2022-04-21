MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 53
Pip modu normal moddan daha yavaştır.
tırtıl
Normal
Stabil oynuyor.
Optimizasyondan sonra Backtest sekmesinin tamamen boş olduğu ortaya çıktı (rapor tamamen beyaz). Böyle Fırsatlar görüntüleme modunda.
Nasıl çoğaltılır - anlamadım. Grafik sekmesi tamam.
MetaQuotes-Beta
Bu sunucu nasıl bulunur? Yeni bir hesap açarken sadece MetaQuotes-Demo sunulmaktadır
bende o yok...
İlk defa Expert Advisor'da GA sonucunun tek bir geçişle çakışmadığı bir durumla karşılaştım. Tüm pasajlar farklıdır.
Tam bir numaralandırmanın sonucu aynıdır. 2305 oluşturun.
ZY Her geçişin genetik girdi parametrelerinin seçilmesinde kesinlikle doğru yazılmadığı duygusu.
Yardım menüsünden beta güncellemesini kullanın.
Bunu her zaman yaparım. Ancak her zaman burada bildirilen sürümler yoktur.
Yani betada bir hesap açmayı başaramadınız mı?