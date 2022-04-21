MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 49

"Sonuç" sütununu sıralayın.

Sonuç, kâr, geçer vb. kriterlere göre sıralanır. Sonuç resimde.
 
Sonuç, kâr, geçer vb. kriterlere göre sıralanır. Sonuç resimde.

Bunu anlamak için bu Optimizasyon için bir opt dosyasına ihtiyacınız var.

 
Bunu anlamak için bu Optimizasyon için bir opt dosyasına ihtiyacınız var.

Sonuçların bu şekilde dondurulması , optimizasyonun başlamasından 30 dakika sonra meydana geldi. İşlem tamamlandıktan sonra tablo seğirdi ve tüm sonuçları gösterdi.
 
Sonuçların bu şekilde dondurulması , optimizasyonun başlamasından 30 dakika sonra meydana geldi. İşlem tamamlandıktan sonra tablo seğirdi ve tüm sonuçları gösterdi.

Tablo açıldığında yenilenmez (performans amacıyla). Güncellemek için sekmeler arasında geçiş yapmanız gerekir.

 

Tek geçişli HTML raporu hatalı oluşturulmuştur. Geri çalma.

 #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define Bid SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID )
#define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK )

void OnTick ()
{  
   static bool FirstRun = true ;
  
   if (FirstRun)
  {        
     const double TP = Bid - 100 * _Point ;
    
     OrderSend ( _Symbol , OP_SELL, 0.1 , Bid, 0 , 0 , TP);
     OrderSend ( _Symbol , OP_BUYLIMIT, 0.2 , TP, 0 , 0 , 0 );
    
    FirstRun = false ;
  }
}

Kısaca açık pozisyon limit emri ile aynı seviyede alıma sahiptir. Yürütme sonucu.

Test cihazı önce TP'yi, ardından limiti yürütür. Bu doğru. Aksi takdirde limit emrini tetikleyecek yeterli marjın olmadığı bir durumla karşı karşıya kalabiliriz.

Terminalde, işlemlerin sırası (ilk ekrana bakın) doğrudur (tst dosyası dahil). Ancak HTML raporunda - hayır. Ayrıca Terminalde ilgili emirlerin tetikleme sırası da bozulur (tst dosyası dahil).

 

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Kitaplıklar: SingleTesterCache

fxsaber , 2020.01.15 22:46

Anlaşmaların/siparişlerin hacmi tst'de yanlış yazılmış. Her zaman SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE = 100.000 gibi hesaplanır.

Başka bir değer ayarlanırsa, bu, tst'deki hacim değerini etkilemez.

 

Optimizasyon sırasında hesabı değiştirdiğinizde durduğuna dair bir şüphe var. Ancak teoride, tüm hesap ayarlarının zaten bilinmesi gerekir.

Ayrıca, optimizasyon sırasında bot yeniden derlenir ve çalışmazsa, optimizasyonun bitmeye başlayacağına dair bir şüphe var.

not. Yüzdenin nasıl serbest bırakıldığını kontrol edeceğim.
 

Halihazırda 150 sonuç var, ancak 9 gösteriyor. Neden?

Ajanlar şöyle görünür:


 
Andrey Pogoreltsev :

Halihazırda 150 sonuç var, ancak 9 gösteriyor. Neden?

Ajanlar şöyle görünür:


150 görev devam ediyor ve 9 tamamlandı. İkinci ekranın üst satırı.
 
Grozir :
150 görev devam ediyor ve 9 tamamlandı. İkinci ekranın üst satırı.

İlk ekranda tamamlanmış görevler olduğunu görebilirsiniz. 150 tane var.

İkinci ekranda devam eden görevleri sayarsanız, 9 tanesi tamamlanmış olmak üzere 103 tane olacaktır.

