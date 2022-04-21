MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 5
Terminal, şablonlarla çalışmak için harika bir menüye sahiptir.
Setlerle çalışmak için Test Cihazında benzer bir menü oluşturmak mümkün müdür? buraya ekle
Son_Kümelerin sağda gösterileceği yer.
Bu düşüncelerimi daha önce MT 5 test cihazının geliştirilmesi konusunda dile getirmiştim.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
MetaTrader 5 platform beta build 2055: Python ile entegrasyon ve strateji test cihazında büyük iyileştirmeler
Askr , 2019.05.17 06:34
Test cihazında hatalar ve eksiklikler için yeni işlevler ve düzeltmeler var mıydı?
özellikle.
1. Moskova borsasının hisselerinin test edilmesiyle ilgili hata düzeltildi mi? Gerçek keneler üzerinde hangi sahte kâseler yüzünden?
https://www.mql5.com/ru/forum/307943
2. Test cihazı dış pazarlara uyarlanmış mı? Aynı CME? Gün içi ve günlük (rollover marjı) marjı ile mi?
https://www.mql5.com/ru/forum/309332
3.
MT4 test cihazında, testi istediğiniz zaman durdurabilir ve tüm işlemleri ve toplam test sonucunu görebilirsiniz, MT5'te ise yalnızca beyaz bir sayfa göreceksiniz, yani. hiç bir şey.
Bazen istenen sonucu hemen gördüğünüzde bu testin sonuna kadar beklemenin bir anlamı yoktur.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_10910219
4.
Örneğin, izleme hizmetlerinde olduğu gibi, test edilen her ay için sonuçları gösteren analizin eksiksizliği için çok eksiktir.
Örneğin yüzde 19 Ocak
yüzde 19 şubat
Mart yüzde 19
İdeal olarak, elbette, bu ana şeyden uzak olsa da, bir düşüş görmek güzel olurdu.
Ama burada karlılığın gösterilmesi ay için çok gerekli çünkü. Grafik düzgün gittiğinde ve uzun bir test süresi boyunca tek bir karlılık grafiğinden karlılığı tahmin etmek imkansızdır.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482
5.
Önemsememek, ancak test cihazında pozisyonların tarihi ve anlaşmalar için bir seçim olmaması çok sakıncalıdır.
Konumlara göre, testçi ve gerçek hesap arasındaki işlemleri birbirleriyle karşılaştırmak çok daha kolay ve hızlıdır.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482
6.
Puan olarak kârlı ve kaybedilen bir ticaretin ortalama boyutunun gösterilmesinden yoksundur.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page22#comment_11573743
7. Ve genel olarak, teklif aynı hesap izlemede bulunan biraz daha fazla özellik eklemektir.
8. İlgili bulut aracılarının / PR sayısının sınırlandırılması.
https://www.mql5.com/ru/forum/298902
Dosya öznitelikleri ve hakları farklı alanlardandır.
icacls komutunun sözdizimi aşağıdaki gibidir:
icacls klasörü\dosyası/takım sahibi kullanıcı seçenekleri
Bir dosyanın veya klasörün sahibini nasıl değiştirebileceğinize dair birkaç özel örneğe bakalım.
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /setowner Administrator /C /L /Q
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /C /L /Q
icacls "C:\Program Dosyaları (x86)\UltraISO\" /set Owner Medvedev /T /C /L /Q
icacls "C:\Program Dosyaları (x86)\UltraISO\" /ayar sahibi Putin /T /C /L /Q
Şimdi bu parametrelerin her komutta ne kullanıldığını bulalım.
/Q - komutun başarılı bir şekilde yürütülmesiyle ilgili mesaj görüntülenmez;
/L - komut, belirli bir nesne üzerinde değil, doğrudan sembolik bağ üzerinde yürütülür;
/C - komut yürütme dosya hatalarına rağmen devam edecek; ancak hata mesajları görüntülenmeye devam edecektir;
/T - komut, belirtilen dizinde bulunan tüm dosyalar ve dizinler için kullanılır;
Bir dosya veya klasörün izinlerini şu şekilde değiştirebilirsiniz:
icacls folder_or_file /grant:r kullanıcı:izin
İzinlerin listesi şöyle görünür:
D - kaldırma;
F - tam erişim;
M - değişiklik;
RX - oku ve çalıştır;
R - okuma;
W - kayıt.
Aşağıdaki komutlar örnektir:
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /grant:r Putin:F
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /grant:r Putin:M
icacls "C:\Program Dosyaları (x86)\UltraISO\" / hibe:r Putin:F
icacls "C:\Program Dosyaları (x86)\UltraISO\" / hibe:r Putin:RX /T
Daha fazla bilgi için icacls /? ve onun komutlarının tam bir listesini alacaksınız.
Teşekkür ederim. Hakları manuel olarak değiştirdiğimde, Test Cihazının tek bir çalıştırmada yavaşladığını hatırladım. Deney yapmalıyız.
Öğeleri Test Cihazında sürekli olarak kullanılan bazı danışmanlar ve semboller listesi varsa. Ardından, semboller Piyasa İzleme'nin sonuna ve danışmanlar - Sık Kullanılanlara sürülürse, içinde çok hızlı bir şekilde manipüle edilebilirler.
Ardından, gerekli elemanlar fare ile Tester'a sürüklenerek gerekli konfigürasyon anında seçilecektir. Seçim yapmak için menüler arasında gezinmeniz gerekmez.
yeni test cihazı genellikle güzel - her şey çok iyi organize edilmiş ve bir şekilde yeni bir şekilde çiziyor ... şimdi tüm eski baykuşların yeniden yapılması gerekiyor ... bu yüzden eskisini denedim ve baktım ve fena değil .. .))
Yeni beta 2145'te, test raporunu tabloların yanında tam pencerede açan yeni bir komut mevcuttur.
Sonuçların 3D görselleştirme motoru da değişti. Alt pencerede şimdilik eski sürümü, ayrı bir pencerede yenisini gösteriyoruz:
Yardım menüsünden güncelleme yapabilirsiniz.
