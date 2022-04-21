MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 10
Giriş grubu aracılığıyla parametreleri gruplamak için yeni seçenekler vardır:
Gruplarla çalışmak daha uygundur ve daraltılabilir.
Test aracıları ve sanal barındırma istemci terminalleri en son sürüme güncellenene kadar parametre gruplarına sahip uzmanların çalışamayacağını unutmayın.
Gruplar uyumsuzluğu atlamak için MT4'e veya makrolara girecek mi?
MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri
fxsaber , 2019.09.17 07:30
Öğeleri Test Cihazında sürekli olarak kullanılan bazı danışmanlar ve semboller listesi varsa. Ardından, semboller Piyasa İzleme'nin sonuna ve danışmanlar - Sık Kullanılanlara sürülürse, içinde çok hızlı bir şekilde manipüle edilebilirler.
Ardından, gerekli elemanlar fare ile Tester'a sürüklenerek gerekli konfigürasyon anında seçilecektir. Seçim yapmak için menüler arasında gezinmeniz gerekmez.
Düzeltildiğinde muhtemelen bu yöntemi kullanacağım. Bir sembolü Tester penceresine fare ile bırakmak, sembol ağacında aramaktan çok daha uygundur.
İlk aracıda asılı duran açık bir Görsel Test Cihazı pencereniz var mı? Evetse, Görsel Tester penceresini kapatın ve aracı #1 ücretsiz hale gelecektir.
Teşekkür ederim! Şimdi, ilk aracının görsel test cihazı dışında hiçbir şey yüklemediğini bileceğim.
Çok güzel bir fırsat.
Geliştiricilerin takdirine bağlı olarak bir fikir sunmak istiyorum. Bazı girdi parametresi gruplarının bir Uzman Danışmanın/göstergenin çalışmasına katılmaması sıklıkla olur. Örneğin, aşağıdaki seçenekler vardır:
autoChangeTimeftames parametresini true olarak ayarlarken, mainTimeframe parametresini etkinleştirmeniz (giriş için kullanılabilir hale getirmeniz) ve tf1, tf2 ve tf3'ü devre dışı bırakmanız gerekir. Tüccar autoChangeTimeftames'i false olarak ayarladıysa , tersini yapın (yalnızca manuel zaman çerçeveleri seçimini uygulayın). Aklımda nasıl görünebilir.
Böylece, program başlatma aşamasında giriş parametrelerinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılmasının programlı kontrolü olasılığını gerçekleştirmek mümkündür.
fantezi! Geçen ay, bir onay kutusunu kullanarak tek tıklamayla test cihazında optimizasyon için bir grup parametre seçme fırsatı istedim - anladım!
çok rahat! serin!
Not: olduğu gibi, test cihazında, optimizasyon sekmesinde, gereksiz alanları kaldırın .... test cihazının yardımını zorlar - ilk çalıştırmalar sırasında, yalnızca danışmanın genel özellikleri ilgi çekicidir ve kalan 16 otomatik olarak eklenen parçalar .... peki, hiç gerekli değiller ve sağ fare bağlam menüsünden bir öğeyi kaldırmak için her tıkladığınızda .... çok uygunsuz ve uzun (((
giriş grubuyla ilgili hata buraya yazdı https://www.mql5.com/ru/forum/322734/page7#comment_13413729
Optimizasyon için yalnızca iki parametre seçmeme rağmen test cihazım kilitleniyor.
Nedeni ne olabilir?
Not: olduğu gibi, test cihazında, optimizasyon sekmesinde, gereksiz alanları kaldırın .... test cihazının yardımını zorlar - ilk çalıştırmalar sırasında, yalnızca danışmanın genel özellikleri ilgi çekicidir ve kalan 16 otomatik olarak eklenen parçalar .... iyi, hiç gerekli değiller ve sağ fare bağlam menüsünden bir öğeyi kaldırmak için her tıkladığınızda .... çok uygunsuz ve uzun (((
Tanımlar üzerinden yapıyorum.
INPUT_PUBLIC, INPUT_PROTECTED, INPUT_PRIVATE - "normal" girdi veya sabit olarak tanımlarım. Ve sonra, EA dosyasında, sadece SHOW_PROTECTED (veya ...ÖZEL) tanımını tanımlarım ve EA'yı yeniden derlerim. Gerekli girişler test cihazında görünür.
Artık Optimizasyon çizelgelerinin pencereleri isimleriyle birbirlerinden hiçbir şekilde farklı değil.
Örneğin, MultiTester aracılığıyla birçok sembol için optimizasyonlu görevler çalıştırıyorum ve böyle bir resim elde ediyorum, bu hiçbir şey ifade etmiyor. Başka bir sembol adı ekleyebilir misiniz?
Bu pencerelerin MQL aracılığıyla tamamen görünmez olması üzücü. Aksi takdirde, onları ChartScreenShot aracılığıyla kaydetmek ve programlı olarak kapatmak uygun olacaktır.