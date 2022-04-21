MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 10

MetaQuotes Software Corp. :

Giriş grubu aracılığıyla parametreleri gruplamak için yeni seçenekler vardır:


Gruplarla çalışmak daha uygundur ve daraltılabilir.

Test aracıları ve sanal barındırma istemci terminalleri en son sürüme güncellenene kadar parametre gruplarına sahip uzmanların çalışamayacağını unutmayın.
 
Slava :
Gruplar uyumsuzluğu atlamak için MT4'e veya makrolara girecek mi?

 
Görünüşe göre, birkaç kişi Tester'da özel olanları kullanıyor. Hala seçilmediler. Bu şekilde kaydedildi

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri

fxsaber , 2019.09.17 07:30

Öğeleri Test Cihazında sürekli olarak kullanılan bazı danışmanlar ve semboller listesi varsa. Ardından, semboller Piyasa İzleme'nin sonuna ve danışmanlar - Sık Kullanılanlara sürülürse, içinde çok hızlı bir şekilde manipüle edilebilirler.

Ardından, gerekli elemanlar fare ile Tester'a sürüklenerek gerekli konfigürasyon anında seçilecektir. Seçim yapmak için menüler arasında gezinmeniz gerekmez.

Düzeltildiğinde muhtemelen bu yöntemi kullanacağım. Bir sembolü Tester penceresine fare ile bırakmak, sembol ağacında aramaktan çok daha uygundur.

 
Bulutu kullanmıyorum, ancak günlüklerde 
Tester  imported DLL "kernel32.dll" not allowed in Cloud Network
Tester  imported DLL "shell32.dll" not allowed in Cloud Network
 
Vladimir Karputov :

İlk aracıda asılı duran açık bir Görsel Test Cihazı pencereniz var mı? Evetse, Görsel Tester penceresini kapatın ve aracı #1 ücretsiz hale gelecektir.

Teşekkür ederim! Şimdi, ilk aracının görsel test cihazı dışında hiçbir şey yüklemediğini bileceğim.

 
MetaQuotes Software Corp. :

Çok güzel bir fırsat.

Geliştiricilerin takdirine bağlı olarak bir fikir sunmak istiyorum. Bazı girdi parametresi gruplarının bir Uzman Danışmanın/göstergenin çalışmasına katılmaması sıklıkla olur. Örneğin, aşağıdaki seçenekler vardır:

 input bool autoChangeTimeftames = true ;

input E_MainTimeftame mainTimeframe = mtH1; // Устанавливается только основной таймфрейм, все остальные подбираются автоматически

input ENUM_TIMEFRAMES tf3 = PERIOD_H6;
input ENUM_TIMEFRAMES tf2 = PERIOD_H1;
input ENUM_TIMEFRAMES tf1 = PERIOD_M12;

autoChangeTimeftames parametresini true olarak ayarlarken, mainTimeframe parametresini etkinleştirmeniz (giriş için kullanılabilir hale getirmeniz) ve tf1, tf2 ve tf3'ü devre dışı bırakmanız gerekir. Tüccar autoChangeTimeftames'i false olarak ayarladıysa , tersini yapın (yalnızca manuel zaman çerçeveleri seçimini uygulayın). Aklımda nasıl görünebilir.

 input bool autoChangeTimeftames = true ;

input E_MainTimeftame mainTimeframe = mtH1; // Устанавливается только основной таймфрейм, все остальные подбираются автоматически

input ENUM_TIMEFRAMES tf3 = PERIOD_H6;
input ENUM_TIMEFRAMES tf2 = PERIOD_H1;
input ENUM_TIMEFRAMES tf1 = PERIOD_M12;

#change_input
if (autoChangeTimeftames) {
   #input_enable mainTimeframe
   #input_disable tf3 tf2 tf1
}
else {
   #input_disable mainTimeframe
   #input_enable tf3 tf2 tf1
}
#end_change_input

Böylece, program başlatma aşamasında giriş parametrelerinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılmasının programlı kontrolü olasılığını gerçekleştirmek mümkündür.

 
MetaQuotes Software Corp. :

Giriş grubu aracılığıyla parametreleri gruplamak için yeni seçenekler vardır:


Gruplarla çalışmak daha uygundur ve daraltılabilir.

fantezi! Geçen ay, bir onay kutusunu kullanarak tek tıklamayla test cihazında optimizasyon için bir grup parametre seçme fırsatı istedim - anladım!

çok rahat! serin!


Not: olduğu gibi, test cihazında, optimizasyon sekmesinde, gereksiz alanları kaldırın .... test cihazının yardımını zorlar - ilk çalıştırmalar sırasında, yalnızca danışmanın genel özellikleri ilgi çekicidir ve kalan 16 otomatik olarak eklenen parçalar .... peki, hiç gerekli değiller ve sağ fare bağlam menüsünden bir öğeyi kaldırmak için her tıkladığınızda .... çok uygunsuz ve uzun (((



giriş grubuyla ilgili hata buraya yazdı https://www.mql5.com/ru/forum/322734/page7#comment_13413729

 

Optimizasyon için yalnızca iki parametre seçmeme rağmen test cihazım kilitleniyor.

Strateji Test Cihazı

Nedeni ne olabilir?

 
Igor Makanu :

Not: olduğu gibi, test cihazında, optimizasyon sekmesinde, gereksiz alanları kaldırın .... test cihazının yardımını zorlar - ilk çalıştırmalar sırasında, yalnızca danışmanın genel özellikleri ilgi çekicidir ve kalan 16 otomatik olarak eklenen parçalar .... iyi, hiç gerekli değiller ve sağ fare bağlam menüsünden bir öğeyi kaldırmak için her tıkladığınızda .... çok uygunsuz ve uzun (((

Tanımlar üzerinden yapıyorum.

INPUT_PUBLIC, INPUT_PROTECTED, INPUT_PRIVATE - "normal" girdi veya sabit olarak tanımlarım. Ve sonra, EA dosyasında, sadece SHOW_PROTECTED (veya ...ÖZEL) tanımını tanımlarım ve EA'yı yeniden derlerim. Gerekli girişler test cihazında görünür.

 

Artık Optimizasyon çizelgelerinin pencereleri isimleriyle birbirlerinden hiçbir şekilde farklı değil.

Örneğin, MultiTester aracılığıyla birçok sembol için optimizasyonlu görevler çalıştırıyorum ve böyle bir resim elde ediyorum, bu hiçbir şey ifade etmiyor. Başka bir sembol adı ekleyebilir misiniz?


Bu pencerelerin MQL aracılığıyla tamamen görünmez olması üzücü. Aksi takdirde, onları ChartScreenShot aracılığıyla kaydetmek ve programlı olarak kapatmak uygun olacaktır.

