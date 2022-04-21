MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 7
Tek geçişte, giriş parametrelerinizi bulmanız gerekir. Bu tür bir işlevin tanıtılması pek olası değildir, bu yüzden bunun nasıl yapılabileceğine dair düşüncelerinizi paylaşın? WinAPI yapacak.
En son MT5 Tester ayarlarını alma.
Başvuru
Sonuç
Komut Dosyaları: Denge Grafiği HTML
fxsaber , 2019.04.08 09:16
MetaTrader 5 platformunun yeni sürümü build 1640: kendi finansal araçlarınızı oluşturma ve test etme
fxsaber , 2017.08.04 19:55
Optimizasyon sırasında, bilgisayarı Uyku moduna almaktan bir tür koruma (en azından sesli sinyalli bir uyarı şeklinde) yapmak mümkün müdür?
Optimizasyonun devam ettiğini tamamen unuttum ve dizüstü bilgisayarın kapağını kapattım ... bağlantı koptu, uyandıktan sonra geri yüklendi ve Optimizasyon devam etti. Ama Optimizasyonun devam ettiğini hatırlatırsam kapağı kapatmazdım. Bulutu kullandığınızda ne diyebilirim ki...
Ayrıca, Optimizasyon sırasında, Test Cihazı gizlenmiş durumdayken Terminalde Optimizasyonun devam ettiğinin tek işareti simgedeki yeşil çubuktur (tarayıcıda dosya indirirken olduğu gibi). Terminali kapattığınızda, Optimizasyonun devam ettiğine dair bir uyarı yoktur.
Tester'da bool giriş parametrelerinin görüntülenmesiyle ilgili sorunu yeniden oluşturma.
Bu danışman
ekrandaki gibi optimize ediyoruz.
Geçişlerden birini başlatmayı seçiyoruz.
Parametrelerde false yerine sıfır görüyoruz.
Nasıl çoğalacağımı bilmiyorum. Bazen, günlükteki Optimizasyon sonuçlarından tek bir çalıştırma başlatırken, giriş parametrelerinin değerleri doğru şekilde gösterilir (ve değiştirilir) (optimize edilmemiş girişler dahil önbellekte olduğu gibi). Ancak aynı zamanda Parametreler sekmesinde bazı girişler güncellenmez.
Optimizasyondan tek bir tane çalıştırdığınız ortaya çıktı - mükemmel (Optimizasyon sonucuyla çakışıyor).
Ardından Tekli moda girersiniz ve Başlat düğmesinden aynı geçişi çalıştırırsınız - farklı değerler alırsınız (çünkü bazı girişler önceki adımdakinden farklı değerlere sahiptir).
Geniş bir martının vahşi boyutları hakkında zaten konuşulmuştu. Günlük görüntülendiğinde, vakaların% 99'unda girişleri en başında ve sonunda ilgi çekicidir. Yani, vahşi boyuttan dolayı, başlangıç hiç görülemez.
Belki sonunda günlüğün başlangıcını çoğaltın? Özellikle, lansmanın hangi giriş parametrelerinde olduğunu görmek için.
Bunlar, Test Kullanıcısının şimdi yayınladığı mesajlardır.
Bunlar, Test Kullanıcısının şimdi yayınladığı mesajlardır.
Test eden kişi daha önce bu tür mesajlar verdi. Opt dosyalarını yüklemek mümkün hale geldiğinden beri. Bu, optimizasyon başlatılırsa bu opt dosyasının üzerine yazılacağına ve optimizasyonun yeniden başlayacağına dair bir uyarıdır.
optimizasyon başlatılırsa , bu tercih dosyasının üzerine yazılacaktır
İsim eşleşiyor mu?