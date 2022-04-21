MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 11
Genellikle böyle bir duruma girmeye başladı.
Bir single çalıştırmayı denediğimde Journal'a giriyorum
Aracıyı manuel olarak açmanız gerekir.
Yeni 2170 sürümünde neyin iyileştirildiğini bilmiyorum, ancak genetik optimizasyon sırasında çok daha yavaşladı ve 16 GB'lık belleğin tamamı tıkandı. Her şeyin dağılmış olması mümkündür. 2093'e geri alındı - daha fazla disk alanı yer, ancak daha az bellek ve daha hızlı çalışır.
Bu yüzden, daha fazla bellek satın alın veya eski sürümde oturun?)
Belirli sayılar verebilir misiniz? Günlüklerden örneklerle.
Yavaşlama ve bellek tüketimini nasıl değerlendirdiniz?
Bu aracı neden devre dışı bırakıldı?
Yeni yapı, genetik optimizasyon sırasında 104 geçiş yapar ve durur (durdur'a basmıyorum, kendi kendine). Bu sorunu yaşayan tek ben miyim?
Test Kullanıcısı ile çalışırken, bu benim doğrudan katılımım olmadan gerçekleşir.
"Tüm geçmiş" seçilirken Test Cihazında hata. Özel sembolün geçmişinin son günü (< geçerli tarih) test aralığına girmez.
Tüm geçmişi manuel olarak ayarlarsanız, bir gün boyunca tek bir çalıştırmada "Tüm geçmiş" modundan daha fazlası olacağı ortaya çıktı.