MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 11

Genellikle böyle bir duruma girmeye başladı.


Bir single çalıştırmayı denediğimde Journal'a giriyorum 

tester agent start error


Aracıyı manuel olarak açmanız gerekir.

 
fxsaber :

Aynı şekilde, strateji test cihazı için tüm çekirdekler dahil değilse, hata hemen hemen her zaman oluşur.
 

Yeni 2170 sürümünde neyin iyileştirildiğini bilmiyorum, ancak genetik optimizasyon sırasında çok daha yavaşladı ve 16 GB'lık belleğin tamamı tıkandı. Her şeyin dağılmış olması mümkündür. 2093'e geri alındı - daha fazla disk alanı yer, ancak daha az bellek ve daha hızlı çalışır.

Bu yüzden, daha fazla bellek satın alın veya eski sürümde oturun?)

 
Belirli sayılar verebilir misiniz? Günlüklerden örneklerle.

Yavaşlama ve bellek tüketimini nasıl değerlendirdiniz?

 
fxsaber :

Bu aracı neden devre dışı bırakıldı?

 

Yeni yapı, genetik optimizasyon sırasında 104 geçiş yapar ve durur (durdur'a basmıyorum, kendi kendine). Bu sorunu yaşayan tek ben miyim?


 
Lütfen test kullanıcısı günlüklerini gösterin
 
Zaten anladım. Sorun, terminali kapatıp açarken, parametrelerde metin parametresinin kullanıcı değerinin bir kısmının kaybolmasıydı. Önceki sürümde böyle bir kesinti yoktu ama önemli değil.
 
Slava :

Bu aracı neden devre dışı bırakıldı?

Test Kullanıcısı ile çalışırken, bu benim doğrudan katılımım olmadan gerçekleşir.

 

"Tüm geçmiş" seçilirken Test Cihazında hata. Özel sembolün geçmişinin son günü (< geçerli tarih) test aralığına girmez.

Tüm geçmişi manuel olarak ayarlarsanız, bir gün boyunca tek bir çalıştırmada "Tüm geçmiş" modundan daha fazlası olacağı ortaya çıktı.

