MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 8

fxsaber :

İsim eşleşiyor mu?

Evet. Ve ayarları test edilen ticaret sunucusunun adı mevcut olanla eşleşmiyor

 

Bir test cihazında, her çalıştırmanın pencerelerde bir pencere vermemesi imkansız mı?

Sonra oturup yüzlercesini temizliyorsunuz.

 
Ne hakkında konuşuyorsun? Hangi pencerelerden bahsediyorsun?
 
Görünüşe göre, grafikler hakkında.

 
Evet, grafiklerle ilgili mesela, MT4'te bu görünmüyor ama MT5'te, özellikle optimizasyon sonuçları penceresinden 5-10 koşu + ileri koşular başlattığınızda, bu grafikler çok hızlı birikiyor.
 
Testten sonra grafiğin otomatik açılmasını devre dışı bırakın. Test sonuçları sekmesindeki bağlam menüsü.

 

Güncellenen test cihazında optimizasyon seçenekleri ayarlanamıyor. Giriş alanları basitçe devre dışı bırakılır:

Strateji Test Cihazı

Neyle bağlantılı ve nasıl savaşılır?

 
Parametreleri ayarlamak için önce "Genel Bakış" sekmesinde "Optimizasyon" modunu seçmelisiniz.

 
"Genetik optimizasyon" seçilmeye çalışıldı:

Genetik optimizasyon

Ancak parametreleri eskisi gibi ayarlayamazsınız.

 
Teslimattan standart bir danışman alın ve her şeyin işe yarayıp yaramadığını kontrol edin. Ancak giriş parametreleri sinput olarak bildirilirse, bu parametreler optimize edilemez.

