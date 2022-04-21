MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 3
Optimizasyondan sonra bunu buldum
Kar ve düşüşün çok yakın olduğu iki geçiş için kurtarma faktörü çok farklıdır.
Tehdit Raw modu "piplerle". Şu an için kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Özellikle optimizasyon yapıyorsanız.
MT5 optimize edicide böyle bir MT4 özelliği yoktur.
Bu yüzden bunu yapmak zorundasın.
Aksi takdirde çok kötü ve uzun olur.
Optimizasyondan sonra, Aracılar bir süre (uygun bir sayıda dakika) boşaltılmaz ve tetikte olur. Bu gerçekten harika bir çözüm.
Bazen Aracılar, Optimizasyondan sonra gerekli olan çok fazla bellek tüketir. Bu nedenle, onları kapatarak onu serbest bırakmaya karar verdim.
Ancak boşaltmadılar.
"Devre dışı bırak" menü öğesini kullanarak bunları boşaltmak veya bir "Zorla boşaltma" menü öğesi oluşturmak mümkün müdür?
Verim.
SSD
RAM sürücüsü
SSD/ RAM Sürücü
Sanal
Sanal
Tekli koşular "sıcak" hale getirildi - ilk tek geçişten sonra ikincisi hemen başlatıldı.
Tek yönlü frenlerle bir şeyler yapılması gerekiyor. Optimize Edici'den 2,5 kat daha yavaş.
Ve bu sadece gereksiz günlükler değil. Virtual hiçbir şeyi günlüğe kaydetmez, ancak yine de Optimize Edici'de gözle görülür şekilde daha hızlıdır.
Tek bir çalıştırma seçildiğinde giriş parametrelerinin aralıklarının tamamen gizlenmesi iyi bir fikir mi?
Bir set dosyası yüklediğimde, hangi optimizasyondan seçildiği hemen belli oluyordu. Şimdi yok.
Tehdit Kutuyu işaretleyene kadar menzili göremezsiniz. Çok rahatsız oldu. Ve onay kutusu açıkken varsayılan değeri görmezsiniz.
Çocuklar, tek geçişli günlükler tarafından zorbalığa uğradım. Onlar yüzünden RAM-Drive ile çalışmak kesinlikle imkansız. Birkaç tek geçişte gigabaytlarca çöp. Şiddetli saçmalık. RAM sürücüsü çok çabuk doluyor.
Sanal kullanıyorum. Bu konuda onunla ilgili herhangi bir sorun yok. Ama yine de bu sorunu WinAPI aracılığıyla kökten çözmek istiyorum.
İstem, Tester\Agent-127.0.0.1-300x\logs\*.log dosyalarını tek bir çalıştırmaya başlamadan önce otomatik olarak vur? Bir kez çözüm yazıp bu pisliği sonsuza kadar unutmak istiyorum.
Sorun şu ki, bu dosyalar manuel olarak bile silinemez - Terminal tarafından işgal edilirler. Bir Unlocker seçeneği var. Konsol varyantı olup olmadığına bakmak gerekiyor.
Genel olarak, bu konuda herhangi bir yardım istiyorum.
Tehdit Ve yapmaya değer olan max. günlük boyutu sınırı ....
Günlük klasörüne yazma devre dışı bırakılsın mı?
Günlük klasörüne yazma devre dışı bırakılsın mı?
Bu seçenek çalışmıyor.
Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra böyle bir toplu iş dosyasını Terminal klasöründe çalıştırıyorum.
Bundan sonra hiçbir günlük dosyası oluşturulmaz. Gözle, Test Cihazının yanındaki frenleri henüz fark etmedim. Çalışan bir çözüm gibi görünüyor.
Bu seçenek çalışmıyor.
Kaydı nasıl devre dışı bırakırsınız?