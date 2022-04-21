MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 9

Yeni yorum
 
Vladimir Karputov :

Teslimattan standart bir danışman alın ve her şeyin işe yarayıp yaramadığını kontrol edin. Ancak giriş parametreleri sinput olarak bildirilirse, bu parametreler optimize edilemez.

Standart uzmanlardan seçilmiştir:

MACD Örneği

Ama her şey aynı kalır:

MACD Örnek Girişi

Kendi girişimde, optimize etmenin bir anlamı olmadığı için sadece sihirli parametreyi yaptım.

giriş ve giriş

Benim derlemem 2155. Belki derlemede bir sorun var?

 
Mihail Matkovskij :

Standart uzmanlardan seçilmiştir:

Ama her şey aynı kalır:

Sinput'umda, optimize etmenin bir anlamı olmadığı için sadece sihirli parametreyi yaptım.


Benim derlemem 2155. Belki derlemede bir sorun var?

Hepsi anlaşıldı. Optimize edilecek parametrelerin aksine, bayraklar ayarlamanız gerekir; daha önce, optimizasyon parametrelerini ayarlamak için bu gerekli değildi.

 
Mihail Matkovskij :

Standart uzmanlardan seçilmiştir:

Ama her şey aynı kalır:

Kendi girişimde, optimize etmenin bir anlamı olmadığı için sadece sihirli parametreyi yaptım.


Benim derlemem 2155. Belki derlemede bir sorun var?

Yapıda her şey böyle ama dikkatsizsiniz. Standart bir danışman aldınız ve parametrelerinin DEĞİŞİM İÇİN MEVCUT olduğunu görüyorum. Tek yapmanız gereken "Değişken" sütunundaki kutuyu işaretlemek.


Eklendi: Ben cevabı yazarken, anladığınızı görüyorum.

 
Vladimir Karputov :

Yapıda her şey böyle ama dikkatsizsiniz. Standart bir danışman aldınız ve parametrelerinin DEĞİŞİM İÇİN MEVCUT olduğunu görüyorum. Tek yapmanız gereken "Değişken" sütunundaki kutuyu işaretlemek.


Eklendi: Ben cevabı yazarken, anladığınızı görüyorum.

Evet. Yinede teşekkürler!

 
Test Cihazı hesaplanırken (kırmızı Durdurma düğmesi), Parametreler sekmesindeki fare tekerleği çalışmaz (birçok parametre arasında gezinmeniz gerekir).
 
Merhaba! Optimizasyon sorusu. Terminalde 4 ajanım var. Önceden, optimizasyonun bir sonucu olarak, tüm sistemin frizleri olabilirdi. Bu nedenle, bir aracıyı kapattım ve sonra her şey yolunda gitti. Terminalin yeni versiyonunda ilk ajanın hiç yüklenmediğini fark ettim. Bu nedenle dördüncü ajanı dahil ettim. Ne kadar doğru yaptım, 4 çalışan ajan ile frizler beklemeye değer mi, yoksa ilk ajan önerdiğim gibi optimizasyon boyunca hala yüksüz mü?
 
Mihail Matkovskij :
Merhaba! Optimizasyon sorusu. Terminalde 4 ajanım var. Önceden, optimizasyonun bir sonucu olarak, tüm sistemin frizleri olabilirdi. Bu nedenle, bir aracıyı kapattım ve sonra her şey yolunda gitti. Terminalin yeni versiyonunda ilk ajanın hiç yüklenmediğini fark ettim. Bu nedenle dördüncü ajanı dahil ettim. Ne kadar doğru yaptım, 4 çalışan ajan ile frizler beklemeye değer mi, yoksa ilk ajan önerdiğim gibi optimizasyon boyunca hala yüksüz mü?

İlk aracıda asılı duran açık bir Görsel Test Cihazı pencereniz var mı? Evetse, Görsel Tester penceresini kapatın ve aracı #1 ücretsiz hale gelecektir.

 

Test cihazı, test aralığının son birkaç işaretini iletmez.

danışman

 #define TOSTR(A) " " + #A + " = " + ( string )Tick.A
#define TOSTR2(A) " " + #A + " = " + :: DoubleToString (Tick.A, _Digits )

string TickToString( const MqlTick &Tick, const bool Flags = true )
{
   return (TOSTR(time) + "." + :: IntegerToString (Tick.time_msc % 1000 , 3 , '0' ) + TOSTR2(bid) + TOSTR2(ask));
}

void OnDeinit ( const int )
{
   MqlTick Tick;

   if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick))
     Print (TickToString(Tick)); // Распечатываем последний тик интервала тестирования.
}


Sonuç 

EURGBP.rann_RannForex: history data begins from 2018.02 . 06 00 : 00
EURGBP.rann_RannForex: ticks data begins from 2018.02 . 06 00 : 00
agent process started on 127.0 . 0.1 : 3000
connecting to 127.0 . 0.1 : 3000
connected
authorized (agent build 2162 )
EURGBP.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Test5- 4 .ex5 from 2019.09 . 28 00 : 00 to 2019.10 . 01 00 : 00
common synchronization completed
EURGBP.rann_RannForex: ticks synchronized already [ 73 bytes]
MetaTester 5 started on 127.0 . 0.1 : 3000
initialization finished
login (build 2162 )
4372 bytes of account info loaded
1482 bytes of tester parameters loaded
188 bytes of input parameters loaded
2813 bytes of symbols list loaded
expert file added: Experts\Test5- 4 .ex5. 13105 bytes loaded
7703 Mb available, 96 blocks set for ticks generating
calculate profit in pips, initial deposit 10000 , leverage 1 : 100
successfully initialized
14 Kb of total initialization data received
Intel Core i7- 2700 K  @ 3.50 GHz, 16301 MB
EURGBP.rann_RannForex: symbol to be synchronized
EURGBP.rann_RannForex: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
EURGBP.rann_RannForex: load 57 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.001
EURGBP.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02 . 06 to 2019.10 . 01
EURGBP.rann_RannForex: ticks synchronization started
EURGBP.rann_RannForex: load 64 bytes of tick data to synchronize in 0 : 00 : 00.000
EURGBP.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.09 . 30 to 2019.10 . 01
EURGBP.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 611815 bars and contains 608725 bars from 2018.02 . 06 02 : 00 to 2019.09 . 27 23 : 54
EURGBP.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02 . 06 02 : 00
EURGBP.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Demo): generating based on real ticks
EURGBP.rann_RannForex,M1: testing of Experts\Test5- 4 .ex5 from 2019.09 . 28 00 : 00 to 2019.10 . 01 00 : 00 started
EURGBP.rann_RannForex : real ticks begin from 2019.09 . 30 00 : 00 : 00
final balance 10000.00 pips
2019.09 . 30 23 : 59 : 58      time = 2019.09 . 30 23 : 59 : 58.022 bid = 0.88612 ask = 0.88741
EURGBP.rann_RannForex,M1: 101751 ticks, 1424 bars generated. Test passed in 0 : 00 : 00.558 (including ticks preprocessing 0 : 00 : 00.031 ).
269 Mb memory used including 35 Mb of history data, 64 Mb of tick data
log file "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20191002.log" written
connection closed


Aslında sonunda ne olmalı.


Hata herhangi bir aralıkta yeniden üretilir.

 

Giriş grubu aracılığıyla parametreleri gruplamak için yeni seçenekler vardır:

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      ProjectName |
//|                                      Copyright 2018, CompanyName |
//|                                       http://www.companyname.net |
//+------------------------------------------------------------------+
input group           "Strategy #1"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS1_TF    = PERIOD_M30 ;         // timeframe
input string           InpS1_Sym1  = "EURUSD" ;           // first leg
input string           InpS1_Sym2  = "GBPUSD" ;           // second leg
input int              InpS1_Period= 20 ;                 // period of sigma calculation
input double           InpS1_Sigma = 3.0 ;               // sigma level for trade
input int              InpS1_Bars  = 100 ;               // bars for correlation
input double           InpS1_Level = 0.7 ;               // correlation level for trade
input double           InpS1_Lot   = 0.1 ;               // trade lot
sinput long            InpS1_Magic = 100 ;               // Magic Number

input group           "Strategy #2"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS2_TF    = PERIOD_M30 ;         // timeframe
input string           InpS2_Sym1  = "EURJPY" ;           // first leg
input string           InpS2_Sym2  = "GBPJPY" ;           // second leg
input int              InpS2_Period= 20 ;                 // period of sigma calculation
input double           InpS2_Sigma = 3.0 ;               // sigma level for trade
input int              InpS2_Bars  = 100 ;               // bars for correlation
input double           InpS2_Level = 0.7 ;               // correlation level for trade
input double           InpS2_Lot   = 0.1 ;               // trade lot
sinput long            InpS2_Magic = 200 ;               // Magic Number

input group           "Strategy #3"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS3_TF    = PERIOD_M30 ;         // timeframe
input string           InpS3_Sym1  = "EURCHF" ;           // first leg
input string           InpS3_Sym2  = "GBPCHF" ;           // second leg
input int              InpS3_Period= 20 ;                 // period of sigma calculation
input double           InpS3_Sigma = 3.0 ;               // sigma level for trade
input int              InpS3_Bars  = 100 ;               // bars for correlation
input double           InpS3_Level = 0.7 ;               // correlation level for trade
input double           InpS3_Lot   = 0.1 ;               // trade lot
sinput long            InpS3_Magic = 300 ;               // Magic Number

input group           "Strategy #4"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS4_TF    = PERIOD_M30 ;         // timeframe
input string           InpS4_Sym1  = "EURUSD" ;           // first leg
input string           InpS4_Sym2  = "AUDUSD" ;           // second leg
input int              InpS4_Period= 20 ;                 // period of sigma calculation
input double           InpS4_Sigma = 3.0 ;               // sigma level for trade
input int              InpS4_Bars  = 100 ;               // bars for correlation
input double           InpS4_Level = 0.7 ;               // correlation level for trade
input double           InpS4_Lot   = 0.1 ;               // trade lot
sinput long            InpS4_Magic = 400 ;               // Magic Number

input group           "Strategy #5"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS5_TF    = PERIOD_M30 ;         // timeframe
input string           InpS5_Sym1  = "USDCAD" ;           // first leg
input string           InpS5_Sym2  = "USDCHF" ;           // second leg
input int              InpS5_Period= 20 ;                 // period of sigma calculation
input double           InpS5_Sigma = 3.0 ;               // sigma level for trade
input int              InpS5_Bars  = 100 ;               // bars for correlation
input double           InpS5_Level = 0.7 ;               // correlation level for trade
input double           InpS5_Lot   = 0.1 ;               // trade lot
sinput long            InpS5_Magic = 500 ;               // Magic Number

input group           "Strategy #6"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS6_TF    = PERIOD_M30 ;         // timeframe
input string           InpS6_Sym1  = "USDCHF" ;           // first leg
input string           InpS6_Sym2  = "USDJPY" ;           // second leg
input int              InpS6_Period= 20 ;                 // period of sigma calculation
input double           InpS6_Sigma = 3.0 ;               // sigma level for trade
input int              InpS6_Bars  = 100 ;               // bars for correlation
input double           InpS6_Level = 0.7 ;               // correlation level for trade
input double           InpS6_Lot   = 0.1 ;               // trade lot
sinput long            InpS6_Magic = 600 ;               // Magic Number

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
   return ( INIT_SUCCEEDED );
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick ()
  {

  }  
//+------------------------------------------------------------------+


Gruplarla çalışmak daha uygundur ve daraltılabilir.

 
MetaQuotes Software Corp. :

Giriş grubu aracılığıyla parametreleri gruplamak için yeni seçenekler vardır:

Gruplarla çalışmak daha uygundur ve daraltılabilir.

Teşekkür ederim. "Tüm Grupları Daralt/Genişlet" yapın.

12345678910111213141516...84
Yeni yorum