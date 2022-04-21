MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 9
Teslimattan standart bir danışman alın ve her şeyin işe yarayıp yaramadığını kontrol edin. Ancak giriş parametreleri sinput olarak bildirilirse, bu parametreler optimize edilemez.
Standart uzmanlardan seçilmiştir:
Ama her şey aynı kalır:
Kendi girişimde, optimize etmenin bir anlamı olmadığı için sadece sihirli parametreyi yaptım.
Benim derlemem 2155. Belki derlemede bir sorun var?
Hepsi anlaşıldı. Optimize edilecek parametrelerin aksine, bayraklar ayarlamanız gerekir; daha önce, optimizasyon parametrelerini ayarlamak için bu gerekli değildi.
Yapıda her şey böyle ama dikkatsizsiniz. Standart bir danışman aldınız ve parametrelerinin DEĞİŞİM İÇİN MEVCUT olduğunu görüyorum. Tek yapmanız gereken "Değişken" sütunundaki kutuyu işaretlemek.
Eklendi: Ben cevabı yazarken, anladığınızı görüyorum.
Evet. Yinede teşekkürler!
Merhaba! Optimizasyon sorusu. Terminalde 4 ajanım var. Önceden, optimizasyonun bir sonucu olarak, tüm sistemin frizleri olabilirdi. Bu nedenle, bir aracıyı kapattım ve sonra her şey yolunda gitti. Terminalin yeni versiyonunda ilk ajanın hiç yüklenmediğini fark ettim. Bu nedenle dördüncü ajanı dahil ettim. Ne kadar doğru yaptım, 4 çalışan ajan ile frizler beklemeye değer mi, yoksa ilk ajan önerdiğim gibi optimizasyon boyunca hala yüksüz mü?
İlk aracıda asılı duran açık bir Görsel Test Cihazı pencereniz var mı? Evetse, Görsel Tester penceresini kapatın ve aracı #1 ücretsiz hale gelecektir.
Test cihazı, test aralığının son birkaç işaretini iletmez.
danışman
Sonuç
Aslında sonunda ne olmalı.
Hata herhangi bir aralıkta yeniden üretilir.
Giriş grubu aracılığıyla parametreleri gruplamak için yeni seçenekler vardır:
Gruplarla çalışmak daha uygundur ve daraltılabilir.
Teşekkür ederim. "Tüm Grupları Daralt/Genişlet" yapın.