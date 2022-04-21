MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 12
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"Tüm geçmiş" seçilirken Test Cihazında hata. Özel sembolün geçmişinin son günü (< geçerli tarih) test aralığına girmez.
Tüm geçmişi manuel olarak ayarlarsanız, bir gün boyunca tek bir çalıştırmada "Tüm geçmiş" modundan daha fazlası olacağı ortaya çıktı.
Son birkaç gün hiç test edilmedi.
Pazar ürünleri demosu için - son 7 gün
Son birkaç gün hiç test edilmedi.
Pazar ürünleri demosu için - son 7 gün
Anlamadın. Özel sembol , 2 Ekim'e kadar olan geçmişi içerir. "Bütün hikayeyi" yapıyorum ve aralık 2 Ekim'e kadar dahil DEĞİLDİR. Ve bugün 10.
Test Cihazının çalışmasını özel sembollerle düzeltmek için büyük bir istek. Test Cihazında seçilmezler. Bunun için Terminali yeniden başlatmanız gerekir. Ve böylece her seferinde sembolü değiştirmeniz gerekir.
Sadece böyle oynamıyor.
Sorunu yeniden oluşturmak için tam adımları açıklayın
Özel sembol , Market Watch'ta doğru bir şekilde seçilmiş mi?
Sadece böyle oynamıyor.
Sorunu yeniden oluşturmak için tam adımları açıklayın
Özel sembol, Market Watch'ta doğru bir şekilde seçilmiş mi?
Her özel sembolde dönüşümlü olarak tekli çalıştırmalar yapıyorum. Belirli bir noktadan itibaren Test Cihazında onlara giden yolu görmek imkansızdır, ancak yine de Piyasa İzleme'den sürükle ve bırak yöntemiyle seçilirler. Ayrıca, bir süre sonra bu işe yaramaz: normal bir karakter veya yalnızca bir özel karakter seçebilirsiniz. Gerisi imkansız. Aşağıdaki animasyon bu durumu göstermektedir.
3 test cihazını çalıştırma modunda başlattım, onları farklı işlemlere dağıttım, sonuç olarak ölüm ekranını aldım PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Aynı zamanda daha fazla bellek satın aldım (32 GB oldu) ve her test cihazı kendi SSD'sinde çalışıyor.
Önceki sürüme dönmeye çalışacağım, düşmeyebilir. Koşulardan sonra günlükleri ve diğer şeyleri toplamaya çalışacağım, çünkü şimdi sonuçlara ihtiyacım var ve koşuların her biri 12-20 saat sürüyor :( vay canına, utanç verici...
Eski test cihazında böyle şeyler fark edilmedi. Belki de mesele yeni donanımdadır (bellek ve ssd) - Tekrar bakacağım.
HDD'de, 15 yıl boyunca 12 iş parçacığında genetik algoritmada arama yaparken, bilgisayarın dehşeti ortaya çıktı ve eski test cihazı hala başa çıktı, yenisi, bir disk belleği dosyasının olmamasıyla ilgili birkaç mesajdan sonra bilgisayarı yeniden başlattı ( 48GB'a kadar ulaştı) ve hafızayı yedi. Çalışmaları bitirdiğimde 15 yıla geri döneceğim, ancak zaten bir SSD'de (bunun için yaklaşık 1 TB disk alanına ihtiyacınız var).
Metaquotes'un 16+ çekirdeğe ve 64+ GB RAM + 1+TB SSD'ye sahip bir süper bilgisayarı varsa, test etmem için bana sağlayabilir misiniz? 15-20 yıl boyunca genetik algoritmada botumu orada başlatacağım (arama birimi başına 1 karakter). Ve sonra 27 çift koşu olacak)))) Burada günlüklere sahip olacaksınız)
not. Ayarlara göre - her tik gerçektir) Hızlanma olmadan. Sadece genetik, sadece hardcore)
P.P.S. Daha önce, 2 yeni bellek çubuğu (veya bunlardan biri) kurulmuyordu. Çok uzaktayım ve tam olarak çözemiyorum. Tekrar koşmaya başlamayı deneyeceğim)
2 test cihazı başlattım - bellek zaten %100'ün altında ... Takas seçildi 2x48 GB. Üçüncüsü koşmayacak ve risk almayacaktır.
3 test cihazını çalıştırma modunda başlattım, onları farklı işlemlere dağıttım, sonuç olarak ölüm ekranını aldım PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Aynı zamanda daha fazla bellek satın aldım (32 GB oldu) ve her test cihazı kendi SSD'sinde çalışıyor.
Önceki sürüme dönmeye çalışacağım, düşmeyebilir. Koşulardan sonra günlükleri ve diğer şeyleri toplamaya çalışacağım, çünkü şimdi sonuçlara ihtiyacım var ve koşuların her biri 12-20 saat sürüyor :( vay canına, utanç verici...
Eski test cihazında böyle şeyler fark edilmedi. Belki de mesele yeni donanımdadır (bellek ve ssd) - Tekrar bakacağım.
HDD'de, 15 yıl boyunca 12 iş parçacığında genetik algoritmada arama yaparken, bilgisayarın dehşeti ortaya çıktı ve eski test cihazı hala başa çıktı, yenisi, bir disk belleği dosyasının olmamasıyla ilgili birkaç mesajdan sonra bilgisayarı yeniden başlattı ( 48GB'a kadar ulaştı) ve hafızayı yedi. Çalışmaları bitirdiğimde 15 yıla geri döneceğim, ancak zaten bir SSD'de (bunun için yaklaşık 1 TB disk alanına ihtiyacınız var).
Metaquotes'un 16+ çekirdeğe ve 64+ GB RAM + 1+TB SSD'ye sahip bir süper bilgisayarı varsa, test etmem için bana sağlayabilir misiniz? 15-20 yıl boyunca genetik algoritmada botumu orada başlatacağım (arama birimi başına 1 karakter). Ve sonra 27 çift koşu olacak)))) Burada günlüklere sahip olacaksınız)
not. Ayarlara göre - her tik gerçektir) Hızlanma olmadan. Sadece genetik, sadece hardcore)
P.P.S. Daha önce, 2 yeni bellek çubuğu (veya bunlardan biri) kurulmuyordu. Çok uzaktayım ve tam olarak çözemiyorum. Tekrar koşmaya başlamayı deneyeceğim)
2 test cihazı başlattım - bellek zaten %100'ün altında ... Takas seçildi 2x48 GB. Üçüncüsü koşmayacak ve risk almayacaktır.
Andrey, BSOD, çekirdek modundaki çökmelerde oluşur.
Neden sürücü veya HW
Hız aşırtmayı kontrol edin, özellikle de Adsız bellek ise.
Örneğin, disk belleği dosyasıyla ilgili sorunlar varsa (ancak bu durum size ait değil gibi görünüyor - NONPAGED_AREA) bunun nedeni kötü bir SSD olabilir.
Ve Test Cihazında bu şekilde görüntülenir
Yapılmış
Ve Test Cihazında bu şekilde görüntülenir
bool UseOption = false;
bazen test cihazındaki 0 sayısı görüntülenebilir ve bazen yanlış olması gerektiği gibi
Andrey, BSOD, çekirdek modundaki çökmelerde oluşur.
Neden sürücü veya HW
Hız aşırtmayı kontrol edin, özellikle de Adsız bellek ise.
Örneğin, disk belleği dosyasıyla ilgili sorunlar varsa (ancak bu durum size ait değil gibi görünüyor - NONPAGED_AREA) bunun nedeni kötü bir SSD olabilir.
Korsanlarım var ama ryzenlerin ve annelerinin çıta sorunları var. Her ne kadar diğer ikisi ile aynı şeyi almış olsam da. Neyin yanlış olduğunu göreceğim.