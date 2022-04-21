MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kaydı nasıl devre dışı bırakırsınız?
Bu şekilde çalışması gerekir.
Bu şekilde çalışması gerekir.
Teşekkürler, oldu. Toplu iş dosyası kullanamamanız üzücü.
Teşekkürler, oldu. Toplu iş dosyası kullanamamanız üzücü.
Elbette yapabilirsin. Bunlar standart dizin izinleridir.
Bu özelliklerin nasıl değiştirileceğini bir komut satırı uzmanı veya google arayın.
Elbette yapabilirsin. Bunlar standart dizin izinleridir.
Bu özelliklerin nasıl değiştirileceğini bir komut satırı uzmanı veya google arayın.
Dosya öznitelikleri ve izinleri farklı alanlardandır.
Dosya öznitelikleri ve hakları farklı alanlardandır.
çözüm bir ftp istemcisi gibi görünüyor ama burada da olasılıkları bilmiyorum, hiç kullanmadım
işte resimlerde googled bir makale https://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-izmenit-prava-dostupa-k-faylam
UPD: bir seçenek olarak, bilgisayarı neden kapatalım (yeniden başlatalım)? Yeniden başlatmadan birkaç ay boyunca evde bir bilgisayarım var, bekleme modunda uyuyorlar, kullanışlı, sorun yaratmıyor
UPD: bir seçenek olarak, bilgisayarı neden kapatalım (yeniden başlatalım)? Yeniden başlatmadan birkaç ay boyunca evde bir bilgisayarım var, bekleme modunda uyuyorlar, kullanışlı, sorun yaratmıyor
Ne yazık ki, bellekle aktif olarak çalıştığınızda, serbest bırakılmaz. Bazen yeniden başlatmanız gerekir.
Ne yazık ki, bellekle aktif olarak çalıştığınızda, serbest bırakılmaz. Bazen yeniden başlatmanız gerekir.
burada evet ... Windows, kullanıcının bellekle nasıl çalışması gerektiğine dair kendi fikirlerine sahiptir)))
peki, o zaman, üçüncü taraf yazılımı veya genel olarak bir sanal makine , RAMDisk otomatik yüklemesini nereye kuracağınızı kurun, RAMDisk otomatik yüklemesinin her zaman uygun olmadığını yazmışsınız .... ancak tüm bunlar yeni bir kullanıcı oluşturarak mümkün Windows'ta oturum açarken yapılandırma
Not: Şimdi küçük bir üçüncü taraf yazılımı yüklüyorum, şimdi ne olduğunu hiç bilmiyorum
peki o zaman, ya üçüncü taraf yazılımı kurun, hatta RAMDisk otomatik yüklemesini yapılandıracağınız bir sanal makine kurun, RAMDisk otomatik yüklemesinin her zaman uygun olmadığını yazmışsınız gibi görünüyor ....
Batnik yukarıda yayınladı. Her şeyi yapar. Terminale girerken, bir şey yapılandırılmamışsa uyaran Hizmetler çalışır.