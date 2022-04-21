MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 4

Andrey Khatimlianskii :

Kaydı nasıl devre dışı bırakırsınız?

 
fxsaber :

Bu şekilde çalışması gerekir.

 
Teşekkürler, oldu. Toplu iş dosyası kullanamamanız üzücü.

 
Elbette yapabilirsin. Bunlar standart dizin izinleridir.

Bu özelliklerin nasıl değiştirileceğini bir komut satırı uzmanı veya google arayın.

 
Dosya öznitelikleri ve izinleri farklı alanlardandır.

 
İyi. Şimdi geliştiricilere uygulamalar hazırlayacağız. Ve görünüşe göre, test cihazını geliştireceklerdi, ancak yanlış taraftan geldiler. En sonunda yapmanız gereken şirin butonlar ve ilk yapmanız gereken test cihazının doğru çalışmasını sağlamak.
 
çözüm bir ftp istemcisi gibi görünüyor ama burada da olasılıkları bilmiyorum, hiç kullanmadım

işte resimlerde googled bir makale https://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-izmenit-prava-dostupa-k-faylam


UPD: bir seçenek olarak, bilgisayarı neden kapatalım (yeniden başlatalım)? Yeniden başlatmadan birkaç ay boyunca evde bir bilgisayarım var, bekleme modunda uyuyorlar, kullanışlı, sorun yaratmıyor

 
Ne yazık ki, bellekle aktif olarak çalıştığınızda, serbest bırakılmaz. Bazen yeniden başlatmanız gerekir.

 
burada evet ... Windows, kullanıcının bellekle nasıl çalışması gerektiğine dair kendi fikirlerine sahiptir)))

peki, o zaman, üçüncü taraf yazılımı veya genel olarak bir sanal makine , RAMDisk otomatik yüklemesini nereye kuracağınızı kurun, RAMDisk otomatik yüklemesinin her zaman uygun olmadığını yazmışsınız .... ancak tüm bunlar yeni bir kullanıcı oluşturarak mümkün Windows'ta oturum açarken yapılandırma

Not: Şimdi küçük bir üçüncü taraf yazılımı yüklüyorum, şimdi ne olduğunu hiç bilmiyorum

 
Batnik yukarıda yayınladı. Her şeyi yapar. Terminale girerken, bir şey yapılandırılmamışsa uyaran Hizmetler çalışır.

