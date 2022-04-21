MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 48
Pip modunda kar elde etmek için, kârsız pozisyonları tüm pozisyon hacmi için tek bir pazarla ve kârlı olanları 0,01 lotluk bir kalabalıkta kapatın.
Misal.
Sonuç
fxsaber , 2020.01.12 23:20
tst formatının mevcut sürümü aşağıdaki verileri içermiyor
fxsaber , 2020.01.13 00:01
Birkaç hatanın çoğaltılması. Uzman Danışmanı, bir riskten korunma hesabında Test Cihazında başlatıyoruz.
bunu anladık
Ardından, ilgili tst dosyasını bir komut dosyasıyla okuruz.
Konum verilerini gösterecek
Bu gönderideki her şeyi karşılaştırırsak, aşağıdaki hatalar formüle edilir.
Hata ayıklayıcı oldukça işlevsel değil. Azalan eksiklik sırasına göre standart hata ayıklayıcılara kıyasla eksik olan şey.
1. Bellek değişikliği. Değişkenleri görüntüleyebilirsiniz, ancak onları düzenleyemiyorsunuz.
2. Koşullu kesme noktaları. Değişken test=10 ise durdurmak için yazın.
3. Uygulamayı zorlamak için fırsatlar. Onlar. örneğin hangi döngüyü atlayın. Başka bir deyişle, hattı dürt ve söyle, şimdi buradan yap.
4. Halihazırda çalışan bir komut dosyasına/danışmana/göstergeye ekleyin. Ya da en azından bir çarpışma durumunda kolayca analiz edilebilmesi için bir bağlantı olasılığı.
fxsaber , 2020.01.14 10:49
Artık set dosyaları yerine tst dosyalarını kullanıyorum. Yalnızca giriş parametrelerine değil, aynı zamanda tam geriye dönük testlere sahip olarak bunlar arasında çok hızlı geçiş yapabilirsiniz.
Ne yazık ki, tst'de milisaniyelik veri eksikliği nedeniyle farklı TS'leri bir portföyde tam olarak birleştirmek imkansız.
Umarım mevcut alanların geliştiricileri onları sonuna kadar kullanmaya başlar.
oradaki zaman değerini saniye cinsinden değil, milisaniye cinsinden yazmak.
Genel olarak, pratikte, tst kullanmanın tüm serinliğini göstermek, tst'de hiç küçük kusurlar vermez. düzeltecekti .
Rapor, TesterWithdrawal ile ilgili verileri içeriyor, ancak eksik - TesterDeposit.
Böyle bir resim nasıl anlaşılır. Optimizasyon grafiği 5000 civarında tepe değerleri göstermektedir. Optimizasyon tablosunda ise maksimum değer 4670'dir. En iyi geçişlerin parametreleri nerede?
"Sonuç" sütununu sıralayın.