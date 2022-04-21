MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve bir şey daha: Bir görselleştirme modu olduğundan, neden grafiğe göstergeler (en önemlisi, özel olanlar) koyma, işaretleme araçlarını kullanma ve şablonları uygulama yeteneği sunmuyorsunuz?
MT-4'ten sonra görselleştirme tablosu benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bekleyen emirleri MT-4'teki gibi göstermemiz gerekiyor. Böylece trol yaparken ayak iz kalır. Sipariş etiketleri daha kalındır: 4K monitörde görünmezler ( terminal ayarlarında 4K dikkate alınır).
Teklif.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
MetaTrader 5 platformunun yeni sürümü build 2085: Python ile entegrasyon ve strateji test cihazında büyük iyileştirmeler
Alain Verleyen , 2019.09.12 17:09
Strateji test cihazı , Görsel mod. Bir GUI danışmanım var (panel). "Git"i tıklarsanız, diyagramdaki nesneler hala çizilir/güncellenir, bu da işlemeyi yavaşlatır ve "Git"i neredeyse işe yaramaz hale getirir.
Mümkünse, MQLInfoInteger (MQL_VISUAL_SKIPMODE) işlevini ekleyin
veya "Git" seçeneğini kullanırken GUI güncellemesini otomatik olarak devre dışı bırakın.
Bunu gözden geçirdiğiniz için teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim. Anlayalım.
Anladım.
Veriler için teşekkürler.
Tester'daki değişim sembollerinde TP'nin son fiyattan kabul edildiği ve alış/satışta yürütüldüğü doğru mu?Sadece TP'nin bu durumda neredeyse her zaman negatif kayması vardır.
Konuda "Teşekkürler" kelimesi yok. Test cihazının sembolün özelliklerindeki değişikliklere doğru tepki vermesi için teşekkür etmek istiyorum.
Artık örneğin performans türünü değiştirebilirsiniz. Ve Test Cihazı, Terminali yeniden başlatmadan hemen alır.
Tester TP'deki değişim sembollerinde son fiyattan kabul edildiği ve alış/satışta yürütüldüğü doğru mu?Sadece TP'nin bu durumda neredeyse her zaman negatif kayması vardır.
Aldanmamak için OnInit'i yazdım.
TP negatif kayma verdiğinde tek pasın başlamasına izin vermez.
Ekranda seçilen parça bir güne karşılık gelmektedir. Daha doğrusu, birkaç dakika.
Belki de apsis noktalarını sadece ticaret için değil, aynı zamanda zaman için de (seçimle) sabitlemeye değer mi?
Disk alanı bittiğinde, Test Cihazı günlüklerde hiçbir şey bildirmez.
Test Cihazı için bir RAM sürücüsü kullanıyorum, çünkü bu standart sürümden çok daha hızlıdır. Çok sayıda tek geçiş yaptığınızda, günlükler çöple tıkanır. Forumda zaman zaman çöp seslerinin çıkarılmaması talebi.
Şimdi lütfen "Başlatmadan önce günlükleri temizle" kutusunu işaretleyin.
Pip modunda, maksimum para çekme miktarı yanlış hesaplanmıştır.
Ekran görüntüsü MaxDDEquity < MaxDDBalance olduğunu gösteriyor.
Normal modda bir koşu başlatırsanız, sembolün tüm para birimlerinin hesap para birimine eşit olduğu yerde
tüm göstergeler pip moduyla eşleşir, ancak MaxDDEquity doğru değeri gösterir.