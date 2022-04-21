MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 40

traveller00 :
2280 oluşturun. Sembolü ve üzerinde hiçbir tırnak işaretinin olmadığı noktayı alın. Bu durumda, bu bir borsa, broker Açılışı, 1MFR-1.20 sembolü, 09/01/2019-12/01/2019 dönemidir. Herhangi bir Uzman Danışman, örneğin Örnekler\Hareketli Ortalama\Hareketli Ortalama.ex5'ten başlatılır. Genetik optimizasyon ayarlandı (bu hatanın başkalarında da olduğundan şüpheleniyorum), kriter fark etmiyor (hala kene yok), her tik gerçek tiklere dayanıyor, pips kar. Optimizasyon yapıyoruz, aslında bir dizi sıfır geçiş elde ediyoruz. Neden her geçişte kâr_faktörü ve marj_düzeyi çöple dolu? Değişkenler bir yerde sıfıra başlatılmadı mı? Backtest sekmesinde, sadece boş alan gibi görünüyor, hiçbir şey vermiyor. Opt dosyasını elle ayrıştırırsanız, değerler profit_factor = 1.797693134862316e+308 ve margin_level = 1.797693134862316e+308 olacaktır.

Çöp değil.

Bu DBL_MAX

Görünüşe göre, 0'a bölünürken kontrol ediliyor ve otomatik olarak böyle bir sayı ile değiştiriliyor. Eh, bir hata değil, bir özellikse, o zaman tamam.
 

Önceki Test Görevlisi görevlerini seçerken/ararken, bu görevlerin ne zaman ayarlandığı bilgisi yoktur.


Resimde, belirli bir danışmanla Test Cihazında hangi manipülasyonları yaptığımı arama çubuğuna bakmaya karar verdim. Ne yazık ki, etkileşimli arama sonuçlarında zaman bilgisi yok.

Zaman eklemek mümkün mü? Doğru anlarsam, o zaman her satır için bu, ilgili ini dosyasının zamanıdır.

 

Bu ayar nedir?


PS Test Cihazındaki sembol ayarlarındaki (örneğin, kene boyutu) değişiklikler özel sembolü etkilemez. Ayrıca, Tester'daki bu pencere sıfır kene boyutu gösterir, ancak aslında mükemmel bir değere sahiptir.

 

Test Kullanıcısını özel bir sembolün onay fiyatını ( SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) hesaba katmaya nasıl zorlayabilirim?

Sembol oluştururken bu değeri değiştirmediğim için herhangi bir şekilde (TickValue=1 gibi) kar hesaplama sonucunu etkilemez.

 

Özel bir sembol için tüm para birimleri hesap para birimine eşittir. Onlar. mod "pip ile" neredeyse aynıdır, marj hesaplaması vb. için başka semboller bağlamanız gerekmez.

Gerçek tik modunda ( ForexTimeFXTM-Demo01, EUR, Hedge üzerinde çoğaltılan) bir komisyonun olduğu sunucuda, ilk işlem işleminden sonra standart olanlardan ek bir sembol bağlanır. Ve elbette her şey olması gerekenden çok daha yavaş kabul edilir.


Komisyonun olmadığı MQ-Demo'da (ve bu yanlıştır, çünkü komisyon doğruluk testi ana demo sunucusunda yapılamaz), her şey doğru çalışır.


Test Cihazındaki MQ-Demo'da aşağıdaki ayarlar 
[Tester]
Symbol =AUDUSD
Period =M1
Optimization= 0
Model= 4
FromDate= 2019.12 . 16
ToDate= 2019.12 . 17
ForwardMode= 0
Deposit= 100000
Currency=EUR
ProfitInPips= 0
Leverage= 100
ExecutionMode= 0
OptimizationCriterion= 6
Visual= 0


Sembol Ayarları


tek çalıştırma günlüğü

 2019.12 . 18 09 : 31 : 33.404 Tester  AUDUSD: history data begins from 2017.03 . 10 00 : 00
2019.12 . 18 09 : 31 : 33.405 Tester  AUDUSD: ticks data begins from 2019.12 . 16 00 : 00
2019.12 . 18 09 : 31 : 33.405 Tester  EURAUD: history data begins from 2017.01 . 02 00 : 00
2019.12 . 18 09 : 31 : 33.405 Tester  EURAUD: ticks data begins from 2019.12 . 16 00 : 00
2019.12 . 18 09 : 31 : 33.405 Tester  EURUSD: history data begins from 1999.01 . 04 00 : 00
2019.12 . 18 09 : 31 : 33.405 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.12 . 16 00 : 00
2019.12 . 18 09 : 31 : 33.409 Core 1   agent process started on 127.0 . 0.1 : 3000
2019.12 . 18 09 : 31 : 33.409 Core 1   connecting to 127.0 . 0.1 : 3000
2019.12 . 18 09 : 31 : 33.910 Core 1   connected
2019.12 . 18 09 : 31 : 33.939 Core 1   authorized (agent build 2281 )


Test Cihazının yüklediği iki karakter seçildi. Ancak, koşu sırasında bunları kullanmaz (ve kullanmamalıdır). Onlar. yükleme ve bellek tüketimi boşa gider.

 
fxsaber :
Test Cihazındaki MQ-Demo'da aşağıdaki ayarlar


Sembol Ayarları


tek çalıştırma günlüğü


Test Cihazının yüklediği iki karakter seçildi. Ancak, koşu sırasında bunları kullanmaz (ve kullanmamalıdır). Onlar. yükleme ve bellek tüketimi boşa gider.

Mevduat para birimi EUR'dur...
 
Slava :
Mevduat para birimi EUR'dur...

Evet.

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri

fxsaber , 2019.12.18 08:37

fxsaber :

Evet.

Ve ticaret başladığında başka bir enstrüman yüklenecek - EURUSD
