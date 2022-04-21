MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 40
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
2280 oluşturun. Sembolü ve üzerinde hiçbir tırnak işaretinin olmadığı noktayı alın. Bu durumda, bu bir borsa, broker Açılışı, 1MFR-1.20 sembolü, 09/01/2019-12/01/2019 dönemidir. Herhangi bir Uzman Danışman, örneğin Örnekler\Hareketli Ortalama\Hareketli Ortalama.ex5'ten başlatılır. Genetik optimizasyon ayarlandı (bu hatanın başkalarında da olduğundan şüpheleniyorum), kriter fark etmiyor (hala kene yok), her tik gerçek tiklere dayanıyor, pips kar. Optimizasyon yapıyoruz, aslında bir dizi sıfır geçiş elde ediyoruz. Neden her geçişte kâr_faktörü ve marj_düzeyi çöple dolu? Değişkenler bir yerde sıfıra başlatılmadı mı? Backtest sekmesinde, sadece boş alan gibi görünüyor, hiçbir şey vermiyor. Opt dosyasını elle ayrıştırırsanız, değerler profit_factor = 1.797693134862316e+308 ve margin_level = 1.797693134862316e+308 olacaktır.
Çöp değil.
Bu DBL_MAX
Önceki Test Görevlisi görevlerini seçerken/ararken, bu görevlerin ne zaman ayarlandığı bilgisi yoktur.
Resimde, belirli bir danışmanla Test Cihazında hangi manipülasyonları yaptığımı arama çubuğuna bakmaya karar verdim. Ne yazık ki, etkileşimli arama sonuçlarında zaman bilgisi yok.
Zaman eklemek mümkün mü? Doğru anlarsam, o zaman her satır için bu, ilgili ini dosyasının zamanıdır.
Bu ayar nedir?
PS Test Cihazındaki sembol ayarlarındaki (örneğin, kene boyutu) değişiklikler özel sembolü etkilemez. Ayrıca, Tester'daki bu pencere sıfır kene boyutu gösterir, ancak aslında mükemmel bir değere sahiptir.
Test Kullanıcısını özel bir sembolün onay fiyatını ( SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) hesaba katmaya nasıl zorlayabilirim?
Sembol oluştururken bu değeri değiştirmediğim için herhangi bir şekilde (TickValue=1 gibi) kar hesaplama sonucunu etkilemez.
Özel bir sembol için tüm para birimleri hesap para birimine eşittir. Onlar. mod "pip ile" neredeyse aynıdır, marj hesaplaması vb. için başka semboller bağlamanız gerekmez.
Gerçek tik modunda ( ForexTimeFXTM-Demo01, EUR, Hedge üzerinde çoğaltılan) bir komisyonun olduğu sunucuda, ilk işlem işleminden sonra standart olanlardan ek bir sembol bağlanır. Ve elbette her şey olması gerekenden çok daha yavaş kabul edilir.
Komisyonun olmadığı MQ-Demo'da (ve bu yanlıştır, çünkü komisyon doğruluk testi ana demo sunucusunda yapılamaz), her şey doğru çalışır.
Bu sorun tekrarlanabilir mi?
Sembol Ayarları
tek çalıştırma günlüğü
Test Cihazının yüklediği iki karakter seçildi. Ancak, koşu sırasında bunları kullanmaz (ve kullanmamalıdır). Onlar. yükleme ve bellek tüketimi boşa gider.
Test Cihazındaki MQ-Demo'da aşağıdaki ayarlar
Sembol Ayarları
tek çalıştırma günlüğü
Test Cihazının yüklediği iki karakter seçildi. Ancak, koşu sırasında bunları kullanmaz (ve kullanmamalıdır). Onlar. yükleme ve bellek tüketimi boşa gider.
Mevduat para birimi EUR'dur...
Evet.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri
fxsaber , 2019.12.18 08:37Test Cihazındaki MQ-Demo'da aşağıdaki ayarlar
Evet.