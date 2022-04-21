MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 42
Herhangi bir karakter üzerinde oynamak için talimatlar mevcuttur. Sorular var - sadece koşun.
Hayır, sen daha iyi, kodlarını çözerken neden başladığımı unutacağım))
Bunu bir borsa vadeli işleminde test edebilir misiniz, örneğin Si ? Test için takas hesabı veriyor musunuz?
Borsada düşük likidite sorunu ve sipariş kuyruğu var. Bu nedenle, Moskova Borsasındaki test cihazı doğru değil. Forex'te küçük partilerde pratikte böyle bir fenomen yoktur. Ara sıra olmasına rağmen.
Test için takas hesabı veriyor musunuz?
Haydi. Ama hemen bir rezervasyon yapacağım, Tester'daki son fiyatlardaki herhangi bir uygulama bir hatadır.
Doğru yapıldığında, olmalıdır
özelden yazdım
Doğal olarak, sürelerin yürütülmesi anlamsızdır (saçma).
Bunu bir borsa vadeli işlemlerinde test edebilir misiniz, örneğin Si ?
Daha iyi. Gerçek keneler tarafından, ancak TP paletler tarafından yürütülür.
Kötü.
Hayır, test cihazınızda bir sorun var. Tüm keneler veya gerçek keneler için nasıl test yaparsınız?
Si'yi deneyin.9:45'te piyasa hala kapalı, bu saatte her şey olabilir, 10:01'den sonra açmanız gerekir.
Bir takas sembolü ve bir net hesap varsa, ancak o zaman cari fiyattaki limit limiti kabul edilir.
Ne yazık ki, tüm piyasalar (TP dahil) paletlerde yürütülmektedir. Bu nedenle, Tester'daki marketleri kullanmamak daha iyidir.
Peki, test cihazından tüm yüklü çubuklara erişime ne dersiniz? Cevap lütfen. Veya bu yapay kısıtlamaya neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayın.
Uzman Danışmanların %99'unun testini hızlandırmak için.
Kalan %1 için bir koltuk değneği ekleyebilirsiniz.